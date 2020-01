Transfer Talk. Club Brugge haalt nog een Senegalees - “Cobbaut wekt interesse van Atalanta” - AA Gent vindt oplossing voor Bronn De voetbalredactie

03 januari 2020

16u04 2

Club Brugge haalt nog een jonge Senegalees, uitleenbeurt Sagna officieel

Met Youssouph Badji haalt Club Brugge nog een Senegalees binnen. De 18-jarige targetspits van 1m92 trainde de voorbije weken mee met de beloften en is een wissel op de toekomst. In februari 2019 haalde Badji met de U20 van Senegal de finale van de Afrika Cup voor -20-jarigen, hij scoorde toen drie keer. Zijn goede prestaties bleven niet onopgemerkt en de jonge aanvaller verzamelde inmiddels ook al 1 cap voor de nationale ploeg. Badji, die zijn krabbel onder een contract tot 2024 zette, vertrekt morgen mee met Club op stage.

Blauw-zwart blijft evenwel nog speuren naar aanvallende versterking. Christian Benteke en de Argentijn Adolfo Gaich zijn in beeld om de geflopte Mbaye Diagne te vervangen. Van een akkoord is echter nog geen sprake. Op uitgaand vlak maakte Club dan weer bekend dat de uitleenbeurt van Amadou Sagna, een andere jonge Senegalees, aan KV Oostende in kannen en kruiken is. Sagna (20) kwam vorige zomer over van het Senegalese Cayor Foot en gaat nu aan de kust op zoek naar speelminuten.

↪️ Spits Youssouph Badji tekent een contract tot 2024

↩️ Amadou Sagna op uitleenbasis naar KV Oostende



MEER | https://t.co/lxlQI9x3a9 pic.twitter.com/5i0nFFa3Gh Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

AA Gent vindt oplossing voor Bronn

AA Gent heeft een oplossing gevonden voor Dylan Bronn. De 24-jarige Tunesiër gaf in november te kennen dat hij wilde vertrekken en moest sindsdien met de B-kern meetrainen. Nu vertrekt de centrale verdediger definitief naar de Franse eersteklasser FC Metz, dat 17de staat in de Ligue 1.

AA Gent haalde Bronn in de zomer van 2017 weg bij tweedeklasser Niort. Hij werd meteen een vaste waarde onder Hein Vanhaezebrouck en later Yves Vanderhaeghe. De daaropvolgende zomer scoorde Bronn voor Tunesië op het WK tegen de Rode Duivels. Vorig seizoen was de verdediger ook een basispion onder Jess Thorup. Dankzij onder meer acht goals werd hij door de Gentfans verkozen tot meest verdienstelijke speler, wat hem de Jean-Claude Bouvy Trofee opleverde. Dit seizoen speelde Bronn zijn vaste stek kwijt. Met deze logische transfer tot gevolg. Hij stond uiteindelijk 77 wedstrijden tussen de lijnen voor de Buffalo’s en scoorde tien keer. Bij Metz ondertekende Bronn een contract tot juni 2024. Hij krijgt er het rugnummer 2.

Merci pour tout Dylan et bonne chance au @FCMetz! 👊🏻#kaagent #transfer #jplhttps://t.co/ffjB6j5NZH KAA Gent(@ KAAGent) link

Sheffield United haalt transfervrije Jack Rodwell binnen

Sheffield United versterkt zijn selectie met de 28-jarige middenvelder Jack Rodwell. Hij ondertekende vrijdag een contract tot het einde van het seizoen (met optie). Rodwell was een vrije speler nadat hij afgelopen zomer tweedeklasser Blackburn Rovers verliet.

In de zomer van 2012 legde Manchester City 15 miljoen euro op tafel om de middenvelder over te nemen van Everton. Na twee seizoenen met weinig speelkansen verkaste Rodwell naar Sunderland. Daar bleef de ex-international (drie caps) tot 2018.

De voorbije weken trainde Rodwell mee bij Sheffield, dat knap achtste staat in de Premier League. Hij kon er coach Chris Wilder overtuigen. “Hij is veelzijdig en kan op meerdere posities spelen. Hij voegt diepgang toe aan de groep, wat belangrijk is op dit moment in het seizoen.”

He’s a Blade ✍️ pic.twitter.com/l8k1Se4ajN Sheffield United(@ SheffieldUnited) link

STVV huurt Rocky Bushiri van Norwich

STVV huurt de 20-jarige Belgische jeugdinternational en centrale verdediger Rocky Bushiri tot het einde van het seizoen van Norwich City. Hij moet het probleem in de defensie van STVV helpen oplossen.

Bushiri heeft een verleden bij Oostende en Eupen, maar ging nadien zijn geluk zoeken over het Kanaal. Norwich promoveerde echter naar de Premier League en verhuurde de speler onmiddellijk aan Blackpool. Dat werd geen succesverhaal. In november stond Bushiri nog naast Zinho Vanheusden, centraal achterin bij de Jonge Duivels, in de match tegen Duitsland die overigens met 2-3 werd gewonnen. Bushiri ligt nog tot medio 2023 bij Norwich onder contract maar zou heel graag zijn carrière bij STVV een nieuwe boost geven. Mogelijk breidt hij er na het seizoen nog een verlengstuk aan op Stayen. Maar dat zal natuurlijk gezien zijn nog lopende contract centen kosten. (FKS)

“Cobbaut wekt interesse van Atalanta”

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft de Italiaanse eersteklasser Atalanta interesse in Elias Cobbaut. Omdat de 22-jarige verdediger van Anderlecht zowel centraal als op de linksback uit de voeten kan, is hij volgens de krant een interessante optie voor de club waar ook Timothy Castagne actief is.

Atalanta vertoeft op dit moment op de vijfde plek in de serie A en zit in de achtste finales van de Champions League. De berichtgeving werd voorlopig niet bevestigd aan onze redactie. Het is ook zeer de vraag of Anderlecht wil meewerken aan een vertrek. Cobbaut is de enige linksachter van opleiding in de A-kern.

Chipciu naar Gaziantep, Thelin naar FC Kopenhagen?

Alexandru Chipciu verlaat deze winter Anderlecht en slaat zijn tenten wellicht in Turkije op. De Roemeen zit volgens Turkse media in vergevorderde onderhandelingen met Gaziantep FK. Gaziantep wordt getraind door Chipciu’s landgenoot, de Roemeen Marius Sumudica.

En ook Thelin staat op vertrekken in het Lotto Park. Hij onderhandelt momenteel met FC Kopenhagen en volgens Deense bronnen zou een akkoord niet veraf meer zijn. Knowledge Musona van zijn kant staat dicht bij een terugkeer naar Zuid-Afrika. Hij kreeg een voorstel van Mamelodi Sundowns. De spelers van Anderlecht genieten nog tot zondag van vakantie. Zondagmorgen worden ze weer op de club verwacht voor de eerste training van het nieuwe jaar. ‘s Avonds vliegt de selectie naar het Spaanse Pinatar, waar paars-wit een week op oefenkamp gaat.

“Vertonghen te duur voor Ajax”

De Telegraaf meldt dat Jan Vertonghen voorlopig te duur is voor Ajax. De Rode Duivel en ex-Ajacied verdient bij Tottenham zo’n 85.000 euro - teveel voor de Amsterdamse club. De Nederlandse krant weet ook dat de Spurs het aankoopbedrag van Vertonghen - in 2012 ging hij voor 12 miljoen euro van Ajax naar Tottenham - willen recupereren. Ook daar heeft de Nederlandse topclub geen horen naar omdat de verdediger inmiddels 32 is en geen doorverkoopwaarde meer heeft.

Vertonghen is deze zomer einde contract en sinds 1 januari vrij om te onderhandelen met wie hij wil en zelfs een voorakkoord te tekenen. De ex-aanvoerder is nog altijd graag gezien in Amsterdam. Ook Inter en Napoli volgen zijn situatie vanop afstand.

Aston Villa denkt aan Batshuayi en Benteke

Aston Villa moet op zoek naar een nieuwe spits. Wesley, ex-aanvaller van Club Brugge, staat 6 tot 9 maanden aan de kant met een scheur in de voorste kruisband van de knie. Villa heeft intussen lijntjes uitgelegd naar mogelijke vervangers. Vorige week, nog voor de blessure van Wesley, zat de club samen met Chelsea om over enkele overbodige spelers te praten. Het informeerde onder andere naar Batshuayi. Frank Lampard is niet de grootste fan van Batshuayi, maar voorlopig is een vertrek (op huurbasis) nog niet bespreekbaar. Olivier Giroud, die andere spits, wil immers ook vertrekken en Chelsea wil geen twee aanvallers laten gaan zonder eerst een vervanger te hebben. Batshuayi zelf houdt van het leven in Londen. Hij duwt niet door voor een transfer, hoewel hij de voorbije drie speeldagen niet van de bank kwam. Hij blijft liever.

Ook Christian Benteke is een optie, maar Villa-coach Dean Smith was vorige zomer geen voorstander van een terugkeer van Benteke naar Villa Park. Het zou wel de plannen van Club Brugge kunnen dwarsbomen. De spits van Crystal Palace, ook op de radar van Club, kijkt zelf nog even de kat uit de boom.