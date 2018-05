Transfer Talk: Club Brugge bevestigt princiepsakkoord met Rits: "Mats past perfect in het DNA van Club" Redactie

29 mei 2018

Club Brugge bevestigt "princiepsakkoord" met Mats Rits

Hij was de topprioriteit en hij is meteen ook de eerste transfer die Club gaat afronden. Gisteravond vonden beide clubs een akkoord over de laatste details. Vandaag kwam de bevestiging van blauw-zwart zelf. "Club bereikte vandaag een princiepsakkoord met KV Mechelen over de onmiddellijke overgang van Mats Rits (24). De Belgische middenvelder zal, na het afleggen van medische testen, een contract voor 4 jaar tekenen bij blauw-zwart", staat er te lezen op de website van de Belgische kampioen. "Mats past perfect in het DNA van Club. Hij heeft energie, passie en combineert dit met rendement. Ik ben zeer tevreden met zijn komst", smeet trainer Ivan Leko er meteen tegenaan.

Een logische overgang want Club wou absoluut Rits. Rits wil absoluut naar Club en KV Mechelen wil Rits zonder problemen laten gaan. Met de transfer is zo'n 1,5 miljoen euro plus bonussen gemoeid. Club won zo de strijd om Rits van Anderlecht en RC Genk.

Rits zelf had al een persoonlijk akkoord met de Bruggelingen en zal voor vier jaar tekenen. Club zal naar verluidt voor de polyvalente middenvelder meer dan 2 miljoen euro betalen, met bonussen afhankelijk van de resultaten die Club en Rits zelf neerzetten.

De grote vraag is in hoeverre Rits zich in Brugge zal kunnen doorzetten. Hij wordt in eerste instantie gehaald als back-up voor Vormer en Vanaken. Als Leko logischerwijze vasthoudt aan zijn succesvol middenveld Nakamba-Vormer-Vanaken, zal Rits niet direct vaste waarde worden. Aan de andere kant is er het gegeven dat de Kroaat met de belasting van de Champions League wellicht meer zal roteren in de competitie. (WDK/FDZ)

Eintracht Frankfurt neemt afscheid van clubicoon Alexander Meier

Alexander Meier zal volgend seizoen niet meer uitkomen voor Eintracht Frankfurt. Dat bevestigde de Duitse club op haar website. Het contract van het clubicoon zal niet verlengd worden. De 35-jarige Meier verlaat zo na veertien seizoenen de club.

De schaduwspits, die zijn eerste stappen in het professioneel voetbal zette bij Hamburg en St.Pauli, arriveerde in de zomer van 2004 bij Frankfurt, op dat moment actief in de Tweede Bundesliga. Hij ontpopte zich meteen tot een onmisbare pion in de elf van Frankfurt en bewerkstelligde in zijn eerste seizoen al de promotie naar de Bundesliga. Sindsdien bleef hij Frankfurt altijd trouw, ook bij een nieuwe degradatie in 2011.

Meier speelde in totaal 379 officiële wedstrijden voor Frankfurt, waarin hij 137 keer scoorde. Dit seizoen was echter al het jaar te veel. Door veelvuldig blessureleed kwam de aanvaller maar tot één optreden in het eerste elftal. Hij mocht begin mei drie minuten invallen tegen zijn ex-club Hamburg, waarin hij prompt meteen de netten vond.

Dat de club nu niet meer met hem verder wil, voelt Meier bitter aan. "Ik was graag gebleven", liet hij optekenen op de clubwebsite. "Iedereen weet dat. Ik voel me nog fit en heb de afgelopen maanden heel hard gewerkt. Maar ik respecteer de beslissing van de club. Ik ben Eintracht Frankfurt erg dankbaar voor de voorbije veertien jaar. Het was mijn sportieve thuis, ik was steeds trots met de adelaar op mijn borst te mogen spelen."

Akkoord met Sels én Mbemba

Luc Devroe heeft bijna zijn eerste twee toptransfers beet. De nieuwe Anderlechtmanager bereikte eerder al een akkoord met Matz Sels (26) over een vijfjarig contract en gisteren raakte hij het ook met de entourage van Chancel Mbemba (23) eens over een vierjarige overeenkomst.

De twee akkoorden willen echter nog niet zeggen dat Sels én Mbemba op 18 juni de trainingen met paars-wit hervatten. Devroe moet nu met Newcastle, nog steeds eigenaar van beide spelers, aan tafel om de deal helemaal rond te krijgen. Newcastle probeert Sels en Mbemba in een packagedeal te betrekken en wil voor beiden zo'n tien miljoen euro vangen, een bedrag dat Anderlecht nog serieus wil onderhandelen. Intussen hebben ook Club Brugge en Standard de hoop op Mbemba nog niet opgegeven en is er groeiende interesse vanuit China en Turkije voor de Congolese verdediger. Verwacht mag evenwel worden dat volgende week beide transfers naar Anderlecht helemaal worden afgehandeld. (MJR)

Red Bull Salzburg bindt succescoach Marco Rose langer aan zich

De Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg heeft het contract van T1 Marco Rose opengebroken. De 41-jarige Duitser, die nog een overeenkomst had tot medio 2019, verlengde zijn contract met één extra jaar. Rose leidde Salzburg in zijn eerste seizoen, naast een vijfde Oostenrijkse landstitel op rij, ook naar de halve finales van de Europa League.

De in Leipzig geboren Rose kende een anonieme spelerscarrière bij achtereenvolgens VfB Leipzig, Hannover en Mainz. Als coach belandde hij in de zomer van 2013 als jeugdtrainer bij Red Bull Salzburg. Hij maakte indruk door in april 2017 met de U19 de befaamde UEFA Youth League te winnen en kreeg vorige zomer de kans Oscar Garcia op te volgen als hoofdcoach van het eerste elftal.

Onder zijn leiding werd Salzburg dit seizoen een bijna niet te stuiten machine. Naast de obligate landstitel deed het team internationaal van zich spreken in de Europa League. De Oostenrijkers schakelden in de knock-outfase achtereenvolgens Real Sociedad, Borussia Dortmund en Lazio Roma uit, om in de halve finales na verlengingen te sneuvelen tegen Olympique Marseille.

Boavista wacht op bod voor Rossi

Portugese bronnen bevestigen dat Anderlecht op het spoor zit van Raphael Rossi (27) van Boavista. Via een tussenpersoon weet de Portugese club wat Anderlecht veil heeft voor de verdediger, maar een officieel bod was er tot gisteravond nog niet. Rossi heeft een vertrekclausule van 5 miljoen euro. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Anderlecht zoveel voor hem zal betalen. Naar verluidt is ook Benfica geïnteresseerd. (MJR)

Borussia Dortmund versterkt zich met Frankfurt-revelatie Marius Wolf

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met middenvelder Marius Wolf. De 23-jarige Duitser komt over van bekerwinnaar Eintracht Frankfurt en tekende in het Signal Iduna Park een overeenkomst tot medio 2023. Door een lage vertrekclausule zou de middenvelder Dortmund slechts vijf miljoen euro hebben gekost.

Wolf debuteerde eind 2014 in het professioneel voetbal voor traditieclub 1860 München, een toenmalige tweedeklasser. Vervolgens volgde een transfer naar Hannover, dat hem in januari 2017 aan Frankfurt verhuurde. Het team van de naar Bayern vertrekkende coach Niko Kovac lichtte vorige zomer de aankoopoptie in het contract van de middenvelder, die zich dit seizoen tot een belangrijke pion ontpopte. Wolf kwam de voorbije jaargang in 34 officiële optredens tot zes goals en elf assists voor Frankfurt. De nummer acht in de eindstand van de Bundesliga won tien dagen geleden verrassend de Duitse bekerfinale, ten koste van kampioen Bayern München (3-1).