Transfer Talk. Chelsea neemt Kovacic over van Real - Serieuze versterking op komst voor Lokeren Redactie

01 juli 2019

20u11

Bron: De voetbalredactie 4 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Chelsea neemt Mateo Kovacic over van Real Madrid

Chelsea neemt de Kroatische middenvelder Mateo Kovacic definitief over van Real Madrid. Dat bevestigden beide clubs. Afgelopen seizoen had Chelea de 25-jarige international al op huurbasis in dienst, nu lichtte het ook de aankoopoptie. Naar verluidt legt het daarvoor een 45 miljoen euro op tafel.

“Het eerste seizoen hier is me bijzonder goed bevallen”, zei Kovacic. “Ik ben blij dat ik nu definitief deel uitmaak van deze club. We hebben een heel goed seizoen gehad, onder meer door de Europa League te winnen. Hopelijk kan ik bijdragen aan nieuwe successen.”

Het transferverdod dat de Wereldvoetbalbond FIFA Chelsea oplegde, is voor Kovacic niet van kracht omdat de aankoopoptie deel uitmaakt van een contract dat vorig jaar al werd gesloten.

Kovacic startte zijn loopbaan in 2010 bij zijn jeugdclub Dinamo Zagreb en verdedigde nadien ook nog de kleuren van Inter Milaan. Daar plukte Real hem in 2015 voor 35 miljoen euro weg.

.@Mateo_Kova23 is here to stay! 🙌 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Dendoncker nu écht van Wolverhampton

Leander Dendoncker is nu echt een speler van de Wolverhampton Wanderers. De 24-jarige Rode Duivel werd het afgelopen seizoen van RSC Anderlecht gehuurd en nu is de definitieve aankoopclausule in werking getreden. Dat hebben de Wolves vandaag aangekondigd. De transfer brengt paars-wit 13,5 miljoen euro op.

Nadat de verdedigende middenvelder in zijn eerste weken bij Wolverhampton naar speelminuten kon fluiten (met uitzondering van de Carabao Cup), knokte hij zich in de ploeg. Zo speelde Dendoncker alsnog 26 wedstrijden afgelopen seizoen. Daarin scoorde hij twee keer.

“Hij kwam wat later in de transferperiode en had tijd nodig om onze manier van werken en spelen gewoon te raken. Maar sinds hij in de ploeg kwam, speelt hij uitstekend”, stelt sportief directeur Kevin Thelwell. “Hij is erg professioneel, eerlijk en werkt hard. Ik denk dat veel van ons succes in de tweede seizoenshelft te danken is aan hem.”

Het in 2018 gepromoveerde Wolverhampton eindigde op de zevende plaats in de Premier League en verzekerde zich zo van een ticket voor de Europa League.

Loan ➡️ Permanent



Leander Dendoncker is now officially a Wolves player after being on loan for the 2018/19 season.



🇧🇪🐺 pic.twitter.com/z1UsNfxH1N Wolves(@ Wolves) link

James Rodríguez naar Napoli?

De voorbije weken klonk de naam van James Rodríguez steeds luider bij United. Eurosport meldt dat de vader van de Colombiaanse middenvelder een serieuze tip van de sluier heeft opgelicht over de toekomst van zijn zoon. En die zou niet in Manchester liggen... James’ vader heeft in het Napolitaanse Calcio Napoli verklaard dat Napoli de beste optie voor zijn zoon zou zijn. De coach van Napoli, Carlo Ancelotti, zou een bepalende factor zijn voor die transfer. Het duo werkte al samen bij Real Madrid en Bayern München en Rodríguez had in de Spaanse pers laten verstaan dat hij Ancelotti als de peetvader van het Europese voetbal ziet. Bovendien heeft James’ landgenoot David Ospina laten weten te willen blijven bij de Zuid-Italianen. Niet onbelangrijk detail: Napoli zou het iconische nummer 10 van Maradona terug willen inzetten... Voor James dan maar?

Van Damme dicht bij Lokeren

Serieuze versterking op komst voor Sporting Lokeren. Zij hopen deze week de transfer van Jelle Van Damme (35) af te ronden. Onder meer Zulte Waregem en Cercle Brugge vissen zo achter het net. Er ligt op Daknam een meerjarig contract klaar voor de verdediger - hij zou er trouwens meer kunnen verdienen dan de voorbije seizoenen bij Antwerp. Op de Bosuil werd zijn aflopend contract niet verlengd, Laszlo Bölöni rekende niet langer op hem. Van Damme kent nieuwe voorzitter Louis De Vries goed. Hij bracht Van Damme destijds van Germinal Beerschot naar Ajax. De ex-Rode Duivel is niet de enige versterking voor Lokeren. Straf, gezien ze nog niet weten of hun toekomst in 1A of 1B ligt. Jun Amano, een 27-jarige eenmalig Japans international, is rond met de club uit het Waasland. De aanvallende middenvelder van Yokohama wordt gehuurd met aankoopoptie. Hij zou wel pas volgende week arriveren.

Jonge Belg naar Norwich

Rob Nizet verkast naar Norwich City, zo maakte de Engelse club zopas bekend via Twitter. Nizet, een linksachter die ook uitkomt voor de nationale U17, tekende een contract voor drie jaar. Hij zal er eerst verder rijpen bij de U23.

We are delighted to announce the signing of left-back Rob Nizet on a three-year contract from @rscanderlecht. #ncfc



The Belgium U17 international will initially join our Under-23s for the upcoming season.



Welcome Rob! 👊 pic.twitter.com/mNiKAEsWLY Norwich City Academy(@ NorwichCityAcad) link

Inter Milaan strikt Diego Godin

Inter Milaan heeft de komst van Diego Godin (33) aangekondigd. De Uruguayaanse verdediger ondertekende een contract tot 30 juni 2022. Godin komt transfervrij over van Atlético Madrid. Hij was er einde contract, na negen seizoenen bij ‘Los Colchoneros’. Voorheen trad hij aan voor CA Cerro (2002-2006) en Nacional (2006-2007) in zijn vaderland. In 2007 kwam hij in Spanje bij Villarreal terecht, in 2010 verkaste hij naar Atlético.

Met Atlético Madrid won Godin La Liga in 2014, de Europa League in 2012 en 2018 en de Copa del Rey in 2013. In 2014 en 2016 speelde hij de finale van de Champions League. Godin telt 131 caps. Met Uruguay won hij in 2011 de Copa América.

Inter werd vierde in de Serie A en treedt komend seizoen aan in de Champions League. Het team wordt gecoacht door Antonio Conte.

🚨 | ANNUNCIO



C'è un nuovo sceriffo in città🤠

⚫🔵@diegogodin è dell'Inter! #WelcomeDiego 🇺🇾 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/qhum93YuEe Inter(@ Inter) link

“Raman voor 13 miljoen naar Schalke”

Benito Raman (24) heeft zijn toptransfer naar Schalke 04 beet. Het Duitse Bild schrijft dat de koningsblauwen eindelijk een akkoord vonden met Fortuna Düsseldorf over een som van 13 miljoen euro plus tien procent op de doorverkoop. Zondag verscheen Raman niet op de eerste publieke training van Fortuna - de aanvaller trainde apart in afwachting van een akkoord. Wellicht is de overgang maandag rond. (VDVJ)

AS Roma neemt Spinazzola over van Juventus, Pellegrini maakt omgekeerde beweging

Juventus en AS Roma hebben gisteravond hun uitwisseling van tweelinksachters bekendgemaakt. Leonardo Spinazzola (26) ruilt Turijn voor de Italiaanse hoofdstad. Luca Pellegrini (20) maakt dan weer de omgekeerde beweging.

Spinazzola zette zijn handtekening onder een vierjarig contract. De Giallorossi tellen 29,5 miljoen euro neer voor de zevenvoudige Italiaanse international. Spinazzola verliet in de zomer van 2018 Atalanta voor Juve. In het begin van het seizoen hield een zware blessure hem enkele maanden aan de kant. Uiteindelijk speelde hij twaalf wedstrijden voor de Bianconeri.

Guarda tutte le immagini della prima giornata di Leonardo Spinazzola in giallorosso! 💛🐺❤️



📸 https://t.co/iGMEfn1hIi#ASRoma pic.twitter.com/zrHWhA8Shw AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Voor Pellegrini, die eveneens voor vier jaar tekende, betaalde Juventus 22 miljoen euro. Hij werd opgeleid bij AS Roma, waar hij in september 2018 debuteerde voor het A-elftal. In januari werd hij uitgeleend aan Cagliari, waarvoor hij twaalf competitiematchen speelde.

UFFICIALE | Luca #Pellegrini è un giocatore bianconero! https://t.co/gXAvXWrRxI #WelcomePellegrini pic.twitter.com/nwPFH1c4cP JuventusFC(@ juventusfc) link

Griekse international Kostas Manolas verhuist van Roma naar Napoli

De Griekse international Kostas Manolas verkast in de Serie A van AS Roma naar Napels. Dat maakte Roma bekend. De 28-jarige pijlsnelle verdediger tekende een contract voor vijf jaar bij de club van Rode Duivel Dries Mertens. Hij moet er een centraal verdedigingsduo gaan vormen met de Senegalees Kalidou Koulibaly (ex-Genk). Een transfersom werd niet officieel bekendgemaakt, maar de Italiaanse media gaan ervan uit dat Napels de in zijn contract opgenomen afkoopsom op tafel legt: 36 miljoen euro.

Manolas speelde sinds 2014 voor Roma. Voordien was hij in eigen land bij zijn jeugdclub Thrasyvoulos Fylis (2009), AEK Athene (2009-2012) en Olympiakos (2012-2014) aan de slag. Die laatste club liet hem voor 15 miljoen euro naar Roma gaan.