Transfer Talk. Chelsea in vergevorderde onderhandeling met Thiago Silva - Eupen verhuurt Matthys aan RWDM

21 augustus 2020

17u28 2

Chelsea in vergevorderde onderhandelingen met Thiago Silva

Het lijkt erop dat Thiago Silva volgend jaar in Londen speelt. Chelsea onderhandelt momenteel met de Braziliaan, die einde contract is bij PSG na de Champions League-finale nu zondag. De partijen zijn nog niet tot een akkoord gekomen over de contractduur: de Braziliaan zelf wil graag voor twee jaar tekenen, Chelsea denkt aan één jaar. Silva zou na Hakim Ziyech en Timo Werner de derde grote naam zijn die bij Chelsea tekent deze zomer.

Silva speelde de afgelopen acht jaar in Parijs en was er aanvoerder. Daarvoor was hij ook enkele jaren actief bij AC Milan. De 35-jarige Braziliaan kwam tot dusver 89 keer in actie voor zijn nationale ploeg en kan met zijn ervaring nuttig zijn voor Chelsea. De mannen van Frank Lampard slikten dit seizoen 54 doelpunten, het meeste van alle ploegen uit de top tien in Engeland.

Eupen verhuurt Romain Matthys aan RWDM

KAS Eupen heeft bekendgemaakt doelman Romain Matthys voor de rest van het seizoen uit te lenen aan 1B-club RWDM. De Oostkantonners namen Matthys vorige zomer over van Club Luik, maar hij kwam er vorig seizoen slechts in één bekerduel in actie. Bij RWDM, dat promoveerde naar de Proximus League, mag Matthys gaan proberen speelminuten op te doen.