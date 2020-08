Transfer Talk. Charleroi versterkt rangen met Bulgaarse vleugelspeler - Eupen-target probeert transfer te forceren



07 augustus 2020

Charleroi versterkt rangen met Bulgaar Ivan Goranov

De Bulgaar Ivan Goranov heeft bij Sporting Charleroi getekend voor 2 jaar (+ 1). De 28-jarige linksback komt over van Levski Sofia, waar hij de voorbije drie jaar een vaste waarde was en opgeroepen werd voor zijn nationale ploeg. Hij onderging deze middag de gebruikelijke medische tests, waarna de overgang werd afgerond. Goranov wordt de gezochte concurrent van Joris Kayembe ter vervanging van de naar AA Gent vertrokken Nurio. (AR)

Transfert définitif de #ivangoranov du @SofiaLevski @SportCharleroi. Il signe un contrat de 2 saisons + 1 en option. pic.twitter.com/EKTiBAxdu0 Mehdi Bayat(@ MehdiBayat79) link

Eupen-target Sylla Sow probeert transfer te forceren

Of de interesse van Eupen voor centrumspits Sylla Sow van RKC Waalwijk uiteindelijk zal uitmonden in een transfer, blijft voorlopig een onbeantwoorde vraag. Sportief directeur Jordi Condom wenst er zich niet over uit te spreken.

Verbazingwekkend is dat stilzwijgen niet. Het mogelijke vertrek van Sow bij RKC doet in Nederland immers nogal wat stof opwaaien. Sow weigert al anderhalve week mee te trainen met Waalwijk. Reden: via zijn zaakwaarnemer Wessel Weezemberg — ex-speler van Feyenoord — vecht de 23-jarige Nederlander van Senegalese afkomst de optie aan die door RKC eenzijdig werd gelicht, waardoor het contract dat hij in januari 2019 tekende werd verlengd tot juni 2021. Tenzij de komende dagen tussen beide partijen een minnelijke schikking wordt getroffen, zal het geschil op 13 augustus in Zeist door de arbitragecommissie worden behandeld. Halen Weezemberg en Sow hun gelijk, dan riskeert die uitspraak een vervelend precedent te scheppen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van eenzijdig gelichte opties.

Voor alle duidelijkheid: Sylla Sow is niet alleen in beeld bij AS Eupen. Ook Engelse clubs blijken naar zijn diensten te hengelen. (AR)

Lierse haalt Bitsindou

Lierse Kempenzonen (1B) trok met Scott Bitsindou een bijkomende middenvelder aan. De 24-jarige Brusselaar was einde contract bij Lommel en tekende op het Lisp voor twee seizoenen (met optie op een derde). Bitsindou was al even op proef bij Lierse.

Cercle huurt David Bates van Hamburg

De onderhandelingen tussen Cercle Brugge en Hamburg over centrale verdediger David Bates zijn afgerond. De 23-jarige Schotse international wordt door de Vereniging voor één seizoen gehuurd, met aankoopoptie. Bates speelde vorig seizoen op huurbasis bij Sheffield Wednesday en brak door bij Glasgow Rangers. (LUVM)