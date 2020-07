Transfer Talk. Charleroi pakt uit met terugkeer Gillet - Peeters (Cercle) bevestigt transfer naar Eupen - Akpala weg bij Oostende De voetbalredactie

06 juli 2020

18u26 1

Akpala weg bij KV Oostende

Joseph Akpala zal komend seizoen niet langer de kleuren verdedigen van KV Oostende. Dat maakten de kustboys zelf bekend via Twitter. “KVO bedankt Joseph voor zijn inzet en uitstekende mentaliteit tijdens z'n tweede periode hier en wenst hem veel succes toe in z'n verdere carrière", klonk het op Twitter.

Akpala speelde in totaal 104 wedstrijden voor KV Oostende. Hij scoorde 21 keer en was ook goed voor zes assists.

Het contract van Joseph Akpala wordt niet verlengd. KVO bedankt Joseph voor zijn inzet en uitstekende mentaliteit tijdens z'n tweede periode hier en wenst hem veel succes toe in z'n verdere carrière.

KV Oostende

KVK huurt doelman Adam Jakubech opnieuw van Lille

Net als vorig seizoen wordt de Slovaakse doelman Adam Jakubech door KV Kortrijk gehuurd bij LOSC. Kortrijk lichtte de aankoopoptie in het huurcontract van de 23-jarige Jakubech nochtans niet, maar nadat die zijn contract in Noord-Frankrijk verlengde tot 2025 wordt hij nu toch weer voor een seizoen ter beschikking gesteld van de Kerels. Tot dusver moest Yves Vanderhaeghe zich beredderen met enkel Maxim Deman (de 18-jarige zoon van zijn doelmannentrainer Patrick Deman) als keeper in zijn kern. Dat probleem is dus al gedeeltelijk opgelost. (LUVM)

🙌 𝗕𝗢𝗬𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗡 𝗧𝗢𝗪𝗡 🙌



✍️ Adam Jakubech wordt opnieuw geleend voor één seizoen van @losclive!



Welcome back, Jakubech!



KV Kortrijk

Essikal moet op zoek naar nieuwe club

Karim Essikal (24) kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het contract van de middenvelder is ontbonden bij FC Eindhoven, als onderdeel van de transfer van Samy Bourard (ex-Anderlecht en ex-STVV) naar ADO Den Haag. Bourard maakte vorige maand de overstap van Eindhoven naar ADO en in ruil kreeg Eindhoven twee gratis ADO-huurlingen ter beschikking: Lorenzo van Kleef en Hugo Botermans.

Vandaag communiceerde FC Eindhoven dat in die deal, in overleg met de zaakwaarnemer van Bourard en Essikal, ook de contractontbinding van Essikal is meegenomen. De formaliteiten zijn deze week afgerond.

FC Eindhoven

Charleroi haalt Gillet terug naar Jupiler Pro League

Guillaume Gillet (36) trekt niet naar Moeskroen, maar naar Charleroi. Toen duidelijk werd dat Lens het contract van de gewezen Rode Duivel niet wenste te verlengen, was Mehdi Bayat er als de kippen bij om zijn interesse te ventileren. Dat doet hij hoogstzelden, want meestal houdt hij het potje gedekt. Bij de Carolo’s heeft Gillet het vooruitzicht om nog een laatste keer Europees voetbal te kunnen meemaken. (AR)

RCSC Officiel

RCSC Officiel

Stef Peeters (Cercle) bevestigt overstap naar Eupen

Zoals we gisteren voorspelden, verlaat Stef Peeters Cercle Brugge om aan de slag te gaan bij Eupen. Dat bevestigde de 28-jarige spelmaker aan onze collega’s van Het Belang van Limburg. Verloopt alles volgens plan, dan tekent Peeters vandaag ‘Am Kehrweg’ een contract voor drie jaar. Transferbedrag: 700.000 euro. Dat is meer dan wat de Vereniging vorige zomer betaalde om de Limburger definitief over te nemen van het Franse Caen. Peeters is van oordeel dat hij, dankzij die transfer, beter aan zijn trekken zal komen: “Volgens de huidige stand van zaken, biedt Eupen sportief meer garanties.” Een curieus standpunt, want de Panda’s vertrokken vorige vrijdag met slechts 13 veldspelers — aangevuld met 4 beloften — op stage naar Nederland en lieten de kans onbenut om bij RB Salzburg de optie te lichten op Smail Prevljak, de 25-jarige Bosnische spits die van januari tot maart in vijf wedstrijden vier keer scoorde en daarmee meer dan een handje toestak om het behoud van de club in 1A te verzekeren.

Sinds hij in 2011 profvoetballer werd, is Eupen Peeters’ achtste club na Racing Genk, Sparta Rotterdam, MVV, STVV, Caen, Zulte Waregem en Cercle Brugge. (AR)

Matic verlengt contract bij Manchester United tot 2023

Middenvelder Nemanja Matic (31) heeft zijn contract bij Manchester United met twee jaar verlengd tot 2023. Dat hebben de Red Devils bekendgemaakt. De Servische international (48 caps) ruilde Chelsea in 2017 voor Manchester United. Matic speelde sindsdien 114 wedstrijden in het shirt van Man United. Eerder trad Matic ook aan voor Vitesse en Benfica.

Na een reeks van 16 wedstrijden zonder nederlaag komt Manchester United nog in aanmerking voor een Champions League-ticket. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer staat met nog vijf speeldagen voor de boeg in de Premier League op de vijfde plaats met 55 punten, op drie punten van nummer drie Leicester City en op twee punten van nummer vier Chelsea.

Ready for business 💼



Manchester United

RWDM haalt middenvelder Corenthyn Lavie

RWDM haalde zijn zevende aanwinst. De Brusselse club trok zopas de 23-jarige Lavie Corenthyn aan, die kan uitgespeeld worden op beide flanken. Hij speelde eerder voor F91 Dudelange uit Groot-Hertogdom Luxemburg. Met die club was hij vijf wedstrijden actief in de Europa League. Hij tekende een overeenkomst voor 1 seizoen, met een optie voor een extra seizoen.

