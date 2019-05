Transfer Talk. Charleroi licht optie Osimhen, maar waar ligt zijn toekomst? - Inter bevestigt komst Conte De voetbalredactie

31 mei 2019

Charleroi licht optie Osimhen

Zoals verwacht heeft Sporting Charleroi bij Wolfsburg de optie gelicht op Victor Osimhen. Kostprijs: 3,5 miljoen euro. Een tussenstap, want langer dan hooguit een paar maanden zal de 20-jarige Nigeriaanse spits bij de Henegouwse club niet meer blijven. Lille, AC Milan en een handvol clubs van de Premier League zijn geïnteresseerd. (AR)

Officieel: Inter stelt Antonio Conte voor als nieuwe coach

Een dag nadat Luciano Spalletti (60) opstapte als coach van Inter, heeft de Italiaanse club al een nieuwe oefenmeester. Antonio Conte (49) neemt zoals verwacht het roer over in het Giuseppe Meazza. Conte zat zonder club sinds zijn vertrek bij Chelsea in juli 2018 en keert nu terug naar zijn thuisland. Eerder had hij onder meer Juventus en de Italiaanse nationale ploeg onder zijn hoede. De aanstelling van Conte opent mogelijk ook perspectieven voor Romelu Lukaku. Conte wil de recordtopschutter van de Rode Duivels graag naar Italië halen.

‘’We willen dat deze club weer een van de beste ter wereld wordt’’, zegt voorzitter Steven Zhang. Volgens de Chinees is Conte de juiste man om daarvoor te zorgen. ‘’Antonio Conte is een van de beste trainers ter wereld. Ik weet zeker dat hij ons gaat helpen om onze missie te laten slagen.’’ Inter veroverde voor het laatst de landstitel in 2010.

