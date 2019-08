Transfer Talk. Charleroi huurt Rezaei, zonder aankoopoptie - Rosted (AA Gent) naar Bröndby De voetbalredactie

27 augustus 2019

Club-spits Rezaei weer naar Charleroi

Return to sender. Voor een jaartje toch. Charleroi huurt Kaveh Rezaei (27) - voormalig recordaankoop van Club, maar er al snel spits op overschot. In de deal is geen aankoopoptie voorzien. Verwacht wordt dat de laatste punten en komma's eerstdaags geplaatst worden, aangezien Rezaei zijn zinnen gezet heeft op een terugkeer naar Charleroi. De verschillende buitenlandse opties konden hem de voorbije weken niet op andere gedachten brengen.

Kaveh est de retour au Mambourg ! 🦓 https://t.co/xAaxasyss5 pic.twitter.com/8z7MetjFLE RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link

Een keuze van het hart is het. Hopend op een even succesvol seizoen als in '17-'18, toen hij zestien keer raak schoot in de competitie. Club raakte zo overtuigd en telde een jaar terug maar liefst 5 miljoen euro voor hem neer. Maar eenmaal bij blauw-zwart zweeg het kanon van de Iraanse aanvaller. Amper één goaltje - een penalty dan nog. Een moeizame aanpassingsperiode, verschillende blessures en een gebrek aan vertrouwen en warmte zorgden ervoor dat hij onder Leko helemaal wegdeemsterde. Pas vijfde in de pikorde. Rezaei hoopte op beterschap met Clement als T1, maar kreeg de voorbije weken welgeteld 34 minuten zijn kans. Daarin liet hij, vorige dinsdag op LASK Linz, oog in oog met de doelman nog de 0-2 liggen. Wellicht zijn laatste misser in het shirt van Club. (NP)

Sigurd Rosted naar Bröndby

Sigurd Rosted (25) trekt naar het Deense Bröndby. De verdediger legde er deze ochtend medische en fysieke tests af. Rosted kwam in januari 2018 over van Sarpsborg 08 in zijn thuisland. In totaal speelde hij 47 wedstrijden voor AA Gent waarin hij zesmaal raak trof. Als Gent-speler maakte de Noor ook zijn officiële debuut bij de nationale ploeg. Bij de start van het nieuwe seizoen kwam hij echter niet meer aan de bak. Rosted had nog een contract tot 2021 bij AA Gent, maar met Ngadeu, Plastun, Bronn, Derijck en Van den Bergh zitten de Buffalo’s breed genoeg in de centrale verdedigers. (RN)

Ny mand i nummer 4 - Sigurd Rosted! 💙💛 #Brøndby pic.twitter.com/hRvIgh1td3 Brøndby IF(@ BrondbyIF) link

Nkaka naar Santander

De uitleenbeurt van Aristote Nkaka van RSC Anderlecht aan de Spaande tweedeklasser Almeria is vroegtijdig beëindigd. De voormalige belofteninternational verlaat Almeria immers voor reeksgenoot Racing Santander, dat de huurovereenkomst tot het einde van het seizoen overneemt. De 23-jarige verdedigende middenvelder werd door Anderlecht overgenomen van KV Oostende, terwijl op voorhand al duidelijk was dat hij in de hoofdstad weinig toekomst zou hebben. Hij werd dan ook meteen uitgeleend aan Almeria, waar hij dertien speelminuten verzamelde vooraleer zijn contract verbroken werd. Voor Santander is hij de twaalfde versterking van het seizoen.

Nkaka y la UD Almería terminan su relación contractual de mutuo acuerdo. Queremos desearle lo mejor en sus futuro deportivo. pic.twitter.com/IIu84lxRFw UD Almería(@ U_D_Almeria) link

📝 FICHAJE | Nkaka, duodécimo refuerzo verdiblanco para la temporada 2019/20. ¡Bienvenido, @Ndoubleklibre! #LaLigaSmartBank #SiempreContigo #VamosRacing https://t.co/e5dbNJRvw9 pic.twitter.com/7LwuIICVnM Real Racing Club(@ realracingclub) link

Adebayor tekent bij Kayserispor

Emmanuel Adebayor verlaat de Turkse eersteklasser Basaksehir voor reeksgenoot Kayserispor. De intussen 35-jarige Togolees was sinds januari 2017 aan de slag bij Basaksehir, waarmee hij in de zomer van dat jaar Club Brugge uitschakelde in de derde voorronde van de Champions League. Voor Adebayor is Kayserispor de negende club in zijn carrière. Via FC Metz (2001-2003) en AS Monaco (2003-2006), kwam de Togolees in 2006 in de Premier League terecht. Daar verdedigde hij de kleuren van Arsenal (2006-2009), Manchester City (2009-2011), Tottenham (2011-2015) en Crystal Palace (2016). Tussendoor kwam hij in het voorjaar van 2011 ook enkele maanden uit voor Real Madrid. Met 32 doelpunten in 87 interlands is hij zowel topschutter aller tijden als recordinternational van zijn land.