Transfer Talk. Cercle Brugge strikt Alexander Corryn - Eerste transfer voor Deinze - KVMechelen wil Gaëtan Coucke

09 juni 2020

Deinze strikt aanvaller La Louvière

MSK Deinze, dat volgend seizoen promoveert naar de Proximus League, heeft zijn eerste aanwinst voor volgend seizoen gepresenteerd. De Oost-Vlamingen, die kampioen werden in de eerste amateurdivisie, contracteerden de Fransman Bafodé Dansoko, die het voorbije seizoen voor La Louvière ook in de eerste amateurklasse uitkwam. De 24-jarige aanvaller ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

“Hij maakte indruk in de wedstrijden tegen Deinze en dat is ons bijgebleven”, reageerde scout Ronny De Keyser op de clubwebsite. “We zijn hem blijven volgen en hij bevestigde. Bafodé meet 1m87, is snel, fysiek sterk imponerend en speelt vooral op linksbuiten. Hij maakte het afgelopen seizoen acht doelpunten, waarvan één tegen SK Deinze, een afstandschot.” Dansoko was einde contract in Henegouwen. Voor zijn passage bij La Louvière speelde hij in eigen land bij Nantes, Wasquehal en Vaulx-en-Velin.

Cercle Brugge kondigt met Alexander Corryn tweede zomertransfer aan

Cercle Brugge heeft de komst van Alexander Corryn aangekondigd. De 26-jarige linksachter, die ook op het middenveld uit de voeten kan, komt over van KV Mechelen en ondertekende bij de Vereniging een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

“Ik wil graag een mooi seizoen maken met Cercle: hopelijk hebben we onmiddellijk ook de goede flow te pakken en dan denk ik dat er wel wat mogelijk is”, reageerde Corryn op de website van groen-zwart. “Dat is dan ook de reden waarom ik hier heb getekend: ik vind dat er heel wat potentieel is bij Cercle en ik ben dan ook trots om vanaf vandaag officieel een speler van Groen-Zwart te zijn.”

Corryn, van oorsprong een Gentenaar, maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Sporting Lokeren. Mechelen pikte hem in 2015 op, maar verhuurde hem nadien ook twee seizoenen aan Antwerp. De voorbije twee seizoenen was Corryn een vaste waarde bij Malinwa. Tijdens het voorbije, stopgezette, seizoen kwam hij in 24 officiële duels in actie voor KV Mechelen.

Corryn is voor Cercle Brugge de tweede zomertransfer, na de komst van verdediger Serge-Philippe Raux-Yao van bij het Franse Auxerre.

KV Mechelen wil Gaëtan Coucke, maar vraagprijs is struikelblok

KV Mechelen heeft bij Racing Genk geïnformeerd naar Gaëtan Coucke (21), die niet meer welkom is bij de A-kern van de Limburgers. Malinwa ziet in de jonge doelman het perfecte profiel om eerste keeper Yannick Thoelen komend seizoen het vuur aan de schenen te leggen. De vraagprijs van Genk is wel nog een struikelblok. Ook uit Frankrijk zou er interesse zijn voor Coucke. (ABD/KDZ)

Union haalt met Tibo Herbots nieuwe doelman

Tibo Herbots, een 19-jarige doelman, vervoegt de rangen van Union. De club uit 1B maakte zijn komst vandaag bekend. Herbots komt over van STVV, waar hij vorig seizoen als invallersdoelman zijn eerste stappen bij de eerste ploeg zette. Ook zijn jeugdjaren bracht hij door op Stayen, voor hij even zijn geluk ging beproeven bij de jeugdteams van OH Leuven en Standard. In 2017 trok hij dan terug naar Sint-Truiden. Bij Union ondertekende Herbots een contract tot juni 2023 met een optie op een jaar extra.

