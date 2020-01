Transfer Talk. Cercle Brugge haalt Hongaarse spits - Standard bood op Joachim Van Damme en denkt aan ervaren Belgische doelman De voetbalredactie

14 januari 2020

20u17

Bron: Eigen berichtgeving 2

Cercle haalt Hongaarse spits Eppel

Cercle Brugge versterkt zich met de 28-jarige Hongaarse spits Marton Eppel. De transfer is nog niet volledig afgerond, maar het staat vast dat Bernd Storck straks zal kunnen rekenen op de aanvaller die hij reeds onder zijn hoede had als Hongaars bondscoach. Eppel verzamelde 15 interlands. De Hongaar voetbalde bij Kairat (Kazachstan), waar hij 19 keer scoorde in 41 wedstrijden. In eigen land speelde hij voordien bij MTK, Dunaujvaros en Honved. Als tiener was hij ook een jaar aangesloten bij NEC Nijmegen.

Ook in de overgang van de Griekse verdediger Dimitrios Chatziisaias van het Turkse Rizespor is een deal nakend. De Griek legde met succes medische tests af. (LUVM)

Watford haalt buitenspeler weg bij zusterclub Udinese

Premier League-club Watford heeft zich versterkt met buitenspeler Ignacio Pussetto. De 24-jarige Argentijn komt over van zusterclub Udinese, dat net als Watford wordt bestuurd door de familie Pozzo, en ondertekende bij de Hornets een overeenkomst voor 4,5 seizoenen.

Watford, de club van landgenoot Christian Kabasele, verkeert al een heel seizoen in degradatienood. Na drie overwinningen op rij staat de club momenteel - voor het eerst dit seizoen - niet op een degradatieplaats. Het team waar Nigel Pearson (ex-OH Leuven) begin december overnam, staat zeventiende met 22 punten na 22 wedstrijden. Het telt daarmee één puntje voorsprong op Aston Villa, dat op de eerste degradatieplaats staat.

Pussetto vervoegde Watford in de zomer van 2018 en speelde sindsdien vijftig officiële duels voor de Noord-Italiaanse club, waarin hij vijf keer scoorde en vijf assists gaf.

Ava Dongo legt medische tests af bij Antwerp

Ava Dongo legt vandaag zijn medische testen af bij Antwerp. Leveren die geen problemen op, dan tekent de Congolese verdediger vandaag een contract bij de ‘Great Old’. (MVS)

Standard bood op Van Damme

Standard heeft geprobeerd om Joachim Van Damme naar Sclessin te halen. De Rouches zijn op zoek naar een nieuwe ‘zes’ en zien in de middenvelder van KV Mechelen hun gedroomde kandidaat. Groot, sterk, linksvoetig en een aanjager. Van Damme speelde een uitstekende wedstrijd in de 1-2-overwinning van Malinwa eerder dit seizoen in Luik. Standard bood naar verluidt een bedrag van iets meer dan 700.000 euro, KV Mechelen weigerde.

Afwachten of de Rouches het bedrag verhogen, zeker gezien de blessure van Van Damme. Hij is vier tot zes weken out met een gebroken rib. Pittig detail: vrijdag staat KV Mechelen-Standard op het programma. (FDZ/PJC)

Kasimpasa bevestigt de komst van Ndongala op huurbasis

Dieumerci Ndongala werkt het seizoen af op huurbasis bij de Turkse eersteklasser Kasimpasa. De nummer veertien van de Turkse Süper Lig bevestigde de komst van de Congolees dinsdag op haar website.

De 28-jarige Ndongala was de voorbije weken overbodig geworden bij Racing Genk. Trainer Hannes Wolf verbande de buitenspeler naar de B-kern na een gebrek aan inzet op de trainingen. Ndongala speelde sinds zijn komst naar Limburg in januari 2018 in totaal 77 officiële duels voor Genk, waarin hij elf keer scoorde en twaalf assists gaf. Dit seizoen deed hij zeventien keer mee bij de landskampioen, meestal als invaller. Ndongala heeft nog een contract bij Racing Genk tot medio 2021.

Voorheen speelde het jeugdproduct van Standard bij achtereenvolgens het Luxemburgse Jeunesse d’Esch (2011-2013), La Louvière (2013-2014), Charleroi (2014-2016), AA Gent (2016-2017) en Standard (2017-2018).

Kasimpasa telt als veertiende in Turkije slechts één punt voorsprong op Antalyaspor dat als zestiende op de eerste degradatieplaats staat. Het team telt met voormalig Portugees international Ricardo Quaresma, Mame Thiam (ex-Zulte Waregem), Karim Hafez (ex-Lierse) en Haris Hajradinovic (ex-Gent) enkele bekende namen in haar selectie.

Kenneth Vermeer (ex-Club) ruilt Feyenoord voor Los Angeles FC

Doelman Kenneth Vermeer verhuist van Feyenoord naar Los Angeles FC. De 34-jarige Nederlander is in juni einde contract in De Kuip. Met Justin Bijlow en Nick Marsman beschikt Feyenoordcoach Dick Advocaat over twee alternatieven in zijn selectie. Door het wegvallen van het relatief hoge salaris van Vermeer heeft de Rotterdamse club wat financiële ruimte om nieuwe spelers aan te trekken.

Vermeer staat sinds 2014 onder contract bij Feyenoord. Tussen januari en juni 2018 werd hij uitgeleend aan Club Brugge. Daar speelde hij Vladimir Gabulov uit doel maar miste een groot deel van play-off 1 door een blessure.

Bondscoach Ronald Koeman riep Vermeer in november nog als reservedoelman op voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. De doelman moest zich echter wegens een blessure afmelden. Vermeer kwam dit seizoen in de Eredivisie zestien keer in actie voor Feyenoord, dat voorlopig vijfde staat op ruime afstand van leider Ajax.

Real aast op Timo Werner

Real Madrid wil de voorhoede versterken met Timo Werner, meldt Sky Deutschland. De 23-jarige spits van RB Leipzig scoorde dit seizoen al achttien keer in zeventien Bundesliga-duels voor de koploper. Werner staat tot 2023 onder contract in Leipzig.

PSV-doelman Jeroen Zoet trekt op huurbasis naar FC Utrecht

PSV-doelman Jeroen Zoet speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. De 29-jarige Nederlandse keeper verloor dit seizoen zijn basisplaats aan de Duitser Lars Unnerstall. Met het oog op het EK wil Zoet zoveel mogelijk voetballen.

“Jeroen heeft een geweldige staat van dienst voor PSV, maar is op dit moment niet zeker van een basisplaats”, legde John de Jong, technisch manager van PSV, uit. “Hij heeft ons gevraagd om met hem mee te denken en dat hebben we gedaan omdat hij zich altijd een echte PSV’er heeft getoond. Jeroen is een vaste waarde in de selectie van Oranje, maar het is logisch dat hij ritme moet houden om in beeld te blijven bij de bondscoach.”

Zoet keepte tot op heden 260 officiële wedstrijden voor PSV. Hij won drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Hij telt elf interlands voor Oranje.

Standard denkt aan Ruud Boffin

Standard is al volop bezig met het zoeken naar een vervanger voor Milinkovic-Savic - de doelman wordt gehuurd van Torino, maar mag alweer vertrekken. De Rouches denken aan Ruud Boffin (32) als opvolger van de Serviër. Hij zou de concurrentie moeten aangaan met Arnaud Bodart. Boffin speelde de afgelopen zeven jaar in Turkije. Eerst bij Eskisehirspor, de laatste twee seizoenen bij Antalyaspor. Daar hoopt hij nu te vertrekken wegens een gebrek aan speeltijd én omdat er betalingsproblemen zijn. Maar ‘first things first’: Standard moet eerst af geraken van Milinkovic-Savic. (FDZ)

Ook Niangbo is piste bij AA Gent

AA Gent heeft naast de Braziliaan Carlinhos Junior (Lugano) een andere piste om zich offensief te versterken. Ook de 20-jarige Ivoriaan Anderson Niangbo is in beeld. Die ligt nog tot 2022 onder contract bij Salzburg, maar werd het voorbije halfjaar uitgeleend aan Wolfsberger AC, waarmee hij ook in de Europa League actief was. Niangbo scoorde in de competitie 7 keer in 17 wedstrijden. Net als Carlinhos kan hij zowel op de flank als in de spits uitgespeeld worden. (RN)

