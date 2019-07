Transfer Talk. Cercle Brugge haalt elfde nieuwkomer - Voorkeur Vanzeir ligt bij KV Mechelen Voetbalredactie

22 juli 2019

06u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Cercle Brugge haalt elfde nieuwkomer

Cercle Brugge wil in de komende maand, tot het einde van de mercato, nog op vier posities versterking inhalen. Voor vandaag wordt een elfde inkomende transfer aangekondigd. Dat wordt de 23-jarige Belgische ex-jeugdinternational Stéphane Omeonga, een middenvelder uit Luik die in de jeugd van Anderlecht opgeleid werd en in 2016 naar Italië vertrok. Omeonga speelde één jaar voor Avellino en verkaste dan naar FC Genoa, dat hem de afgelopen zes maanden uitleende aan het Schotse Hibernian. Een maand geleden al bereikte Cercle overeenstemming met Genoa om Omeonga een jaar te huren, maar Genoa bleef het afronden van de onderhandelingen uitstellen. Cercle bedong een aankoopoptie in de huurovereenkomst. Verder blijft Cercle pogen om Franck Boya bij Moeskroen en Christophe Lepoint bij KV Kortrijk los te weken. (LUVM)

Voorkeur Vanzeir ligt bij KV Mechelen

Scoorde Dante Vanzeir in de Supercup tegen zijn toekomstige ploeg? Behoudens een ommekeer verhuist de Genkse spits eerstdaags op uitleenbasis naar KV Mechelen. Invaller Dante Vanzeir (21) zorgde in de slotfase op knappe wijze voor de 3-0. Na afloop sprak de voormalige jeugdinternational over zijn toekomst. “Het staat zo goed als vast dat ik opnieuw een jaartje zal worden uitgeleend”, aldus Vanzeir, die vorig seizoen werd gehuurd door Beerschot. “De club en ikzelf zijn het erover eens dat dit het beste is voor mijn ontwikkeling als voetballer.”

Onder andere Waasland-Beveren was een optie, maar het is zo goed als zeker dat Vanzeir op huurbasis naar Malinwa trekt. Opvallend: de Mechelse supporters floten de pocketspits bij zijn invalbeurt uit omwille van zijn verleden bij rivaal Beerschot. “Ik heb het ook gehoord, maar het zal mijn keuze niet beïnvloeden”, lachte Vanzeir. “Ik kan het wel plaatsen. Mijn keuze staat voor negentig procent vast. Voor de competitiestart hak ik de knoop door”, vertelde hij zaterdag nog. Vanzeir heeft zijn keuze intussen gemaakt. Zijn voorkeur ligt bij KV Mechelen. (KDC/ABD/MVS)

Contractverlenging voor Lepoint bij Kortrijk?

Terwijl Cercle Brugge aast op Christophe Lepoint staat KV Kortrijk op het punt om zijn contract te verlengen tot tevredenheid van beide partijen. De polyvalente speler is een van de sterkhouders van de Kerels. Lepoint kwam in de voorbije twee seizoenen 57 keer in actie voor Kortrijk. (ESK)