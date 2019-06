Transfer Talk. Carrasco: “Europese club is bereid ver voor mij te gaan” - Djenepo laat kassa rinkelen in Sclessin De voetbalredactie

05 juni 2019

10u53 1 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Carrasco: “Een Europese club wil ver voor mij gaan”

Yannick Carrasco vertoeft momenteel in China bij Dalian Yifang waar hij zeven goals lukte in tien optredens. De club staat op een matige tiende plaats. De Rode Duivel liet in Tubeke weten dat een terugkeer naar Europa meer dan tot de mogelijkheden hoort. “Er is een bod van een Europese club, die ver wil gaan om me te halen. Ik zou graag terugkeren naar Europa, om dichter bij mijn familie te zijn. Mijn gezin past zich ook moeilijk aan aan China. Ik hoop dat de Chinezen willen meewerken. Ze weten wat mijn standpunt is.” Om welke club het gaat wilde Carrasco nog niet gezegd hebben.

Djenepo bijna van Southampton

Na Razvan Marin, die voor 12,5 miljoen euro aan Ajax verkocht is, rinkelt de kassa opnieuw in Luik. Southampton en Standard hebben een princiepsakkoord rond Moussa Djenepo (20), een ander goudhaantje van de Rouches. Het gaat opnieuw om een bedrag van een slordige 12 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 15 miljoen. Standard bedong een percentage op een eventuele meerverkoop van Djenepo, het voorbije seizoen goed voor acht goals en vijf assists. In januari 2017 kwam de jonge en vaardige aanvaller op huurbasis over van ­Yeelen Olympique, een ploeg uit zijn thuisland Mali. Zes maanden later werd de aankoopoptie ter waarde van 50.000 euro gelicht. Gouden zaken dus voor Standard. Djenepo, die ook indruk maakte in de Europa League, legt vandaag zijn medische testen af in Parijs. Hij speelt deze maand nog de Africa Cup in Egypte.

“Ook Napoli wil Romelu Lukaku”

De ‘Gazzetta dello Sport’ pakt vandaag op zijn voorpagina uit met de interesse van Napoli in Romelu Lukaku, maar meer dan een ballonnetje oplaten is dat niet. Binnen de Italiaanse club willen ze de interesse niet eens bevestigen. Zowel Inter als Napoli kunnen momenteel de vraagprijs van 85 miljoen euro van Manchester United niet betalen. Bovendien is er een ander obstakel mocht Napoli oprecht geïnteresseerd zijn: de commerciële rechten. Napoli eist dat zijn spelers hun portretrechten grotendeels afstaan aan de club. Lukaku verdient bij United over vijf jaar zo’n 10 miljoen euro voor het gebruik van zijn afbeelding en naam in merchandising. Het Amerikaanse Roc Nation beheert mee die rechten.

Lukaku kreeg onlangs van United te horen dat hij bij een goed bod mag beschikken - lees: 85 miljoen of meer. De spits voelt wel wat voor Inter. Nieuwe coach Antonio Conte wil hem er samen met Edin Dzeko heel graag bij, maar zo’n forse som kan de tweede club uit Milaan zich momenteel niet permitteren. Ook met zijn loon (met bonussen 250.000 euro) valt het plaatje te duur uit. Bij Inter bekijken ze of een verhuur met verplichte aankoopoptie tot de mogelijkheden hoort, al is dat op dit moment uitgesloten voor United. De Mancunians staan ervoor open om andere spelers te betrekken, maar Inter is niet happig om sterkhouders te laten gaan. Enkel spits Mauro Icardi hoopt de club elders te slijten. Er liep wel nog geen enkel concreet bod binnen. Lukaku heeft met Federico Pastorello een Italiaanse zaakwaarnemer, die dichtbij Inter en Conte staat.

Genk denkt aan Slovaakse spits Bozenik

Racing Genk zou interesse hebben in de 19-jarige Slovaakse spits Robert Bozenik. Hij komt op dit moment uit voor het Slovaakse MSK Zilina. Afgelopen seizoen was de diepe spits van bijna 1m90 goed voor 13 doelpunten in 32 wedstrijden. Zilina, dat vierde eindigde in de Slovaakse competitie, zou om en bij de vier miljoen willen vangen voor de beloftevolle aanvaller. (KDZ/RN)

Cercle praat met Hasi

Cercle Brugge voert onderhandelingen met Besnik Hasi (47) om de nieuwe hoofdcoach te worden in opvolging van de Fransman Laurent Guyot. Hasi is momenteel trainer van Al-Raed in Saoedi-Arabië, waar ook Kanu, Mboyo en El Ghanassy actief zijn. Hasi werd met Anderlecht landskampioen, maar daarna waren zijn avonturen in Legia Warschau en Olympiakos niet zo’n succes. Kunnen terugkeren naar België zou voor Hasi sportief en familiaal een uitstekende carrièrewending betekenen. (NP/MJR)

Ondertussen heeft clubvoorzitter Frans Schotte bevestigd dat Cercle Brugge “vergevorderde gesprekken” voert met een potentiële nieuwe coach: “De gesprekken met de trainer met wie we de komende jaren willen gaan werken, zijn vergevorderd. Het is iemand die mee het project onderschrijft waarmee we bezig zijn en hierin ook resultaten wil boeken. De coach heeft Cercle de voorbije jaren actief gevolgd en gelooft rotsvast in het project waarmee we bezig zijn. Hij kent Cercle Brugge al een geruime tijd en hij ziet ook dat de Vereniging de voorbije jaren stappen vooruit heeft gezet op alle mogelijke gebieden. Dat is ook één van de redenen waarom hij bereid is te komen.”

Schotte blikte ook terug op het afgelopen seizoen, waarin groen-zwart dertiende eindigde. Na een degelijke eerste seizoenshelft, zakte Cercle na Nieuwjaar volledig weg. “Ik heb het altijd zo bekeken: na twintig wedstrijden dit seizoen telden we 25 punten, dat betekent dat we eigenlijk op koers zaten om aansluiting te hebben met de linkerkolom van de rangschikking. Wat er daarna is gebeurd, is een ontgoocheling. Laat me duidelijk stellen dat het zeker anders moet voor het nieuwe seizoen. En hierin zijn we als Raad van Bestuur duidelijk: we willen de linkerkolom nastreven, met name dus bij de eerste acht eindigen.”

Lyon ontkent geruchten rond Mendy

Olympique Lyon heeft op Twitter officieel de geruchten tegengesproken dat verdediger Ferland Mendy op weg zou zijn naar Real Madrid. Verschillende media berichten de afgelopen dagen over een naderende deal tussen clubs en speler. Lyon ontkent dat nu. De 23-jarige Mendy geldt als één van de grootste Franse talenten. De linksback begon bij Le Havre en stapte in de zomer van 2017 over naar Olympique Lyon. Daar is hij uitgegroeid tot een vaste waarde.

L’Olympique Lyonnais dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias. pic.twitter.com/VosYPMegPc Olympique Lyonnais(@ OL) link

Sturridge en Moreno weg bij Liverpool

Daniel Sturridge en Alberto Moreno vertrekken bij Liverpool. Dat heeft de kersverse winnaar van de Champions League vanmiddag bevestigd. De contracten van het duo liepen deze zomer af en worden niet verlengd. Sturridge kwam in 2013 over van Chelsea en was in 160 duels goed voor 67 doelpunten. Moreno kwam een jaar later via Sevilla binnen op Anfield. De Spanjaard kwam 141 keer uit voor de Reds en maakte daarin drie treffers.

Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ❤️https://t.co/OH5oeNw4rR Liverpool FC(@ LFC) link

Jagielka vertrekt na 12 jaar bij Everton

Phil Jagielka zal na twaalf seizoenen de deur dichtrekken bij Everton. De 36-jarige verdediger kwam tot 385 wedstrijden in het shirt van Everton. Dit seizoen moest de ervaren speler vooral genoegen nemen met een plek op de bank. “Ik kan alleen maar zeggen: bedankt aan alle spelers waarmee ik samen heb gespeeld, alle stafleden die mee hebben geholpen, de voorzitter en natuurlijk de geweldige supporters”, laat Jagielka op Instagram weten.