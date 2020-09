Transfer Talk. Braziliaanse middenvelder Allan ruilt Napoli voor Everton De voetbalredactie

05 september 2020

12u16 0

De Braziliaanse middenvelder Allan ruilt Napoli voor Everton. De 29-jarige Allan heeft een contract voor drie jaar ondertekend.

Allan, voluit Allan Marques Loureiro, kwam sinds 2015 uit voor de Italiaanse club en scoorde in die periode elf keer. De middenvelder speelde negen keer in het Braziliaanse nationale elftal en maakte deel uit van de ploeg die in 2019 de Copa América veroverde. Everton en Napoli maakten geen details over de transfer bekend maar volgens Britse media betaalt de club uit de Premier League ongeveer 25 miljoen Britse pond (28 miljoen euro) aan Napoli.