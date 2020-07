Transfer Talk. Borussia Dortmund haalt Engels toptalent binnen - Club Brugge hoopt deze week deal Osayi-Samuel af te ronden Redactie

20 juli 2020

Borussia Dortmund haalt Engels toptalent Jude Bellingham binnen

Toptransfer voor Borussia Dortmund. De ploeg van Rode Duivels Witsel, Thorgan Hazard en Meunier heeft Jude Bellingham binnengehaald. Borussia zou zo’n 25 miljoen euro betalen aan Birmingham City. De 17-jarige Engelsman brak afgelopen seizoen helemaal door bij de Championship-club. De middenvelder werd in augustus vorig jaar met zijn 16 jaar 38 dagen de jongste speler ooit die minuten maakte voor de eerste ploeg van Birmingham. Sindsdien knokte hij zich in de basis en ontpopte hij zich tot sterkhouder, met dit seizoen 4 goals en 3 assists in 43 wedstrijden.

“Jude Bellingham heeft een enorm potentieel dat we samen met hem de komende jaren verder willen ontwikkelen”, zegt de sportief directeur van Dortmund Michael Zorc, die ook de sterke mentaliteit van de jonge Engelsman looft. “We zien in hem een onmiddellijke versterking voor onze profkern, maar zullen hem natuurlijk ook de tijd gunnen om zich aan te passen aan het hogere niveau.” Bellingham ondertekende een “langdurig contract” bij de Duitse vicekampioen. Het zou gaan om een verbintenis voor vijf seizoenen.

KSV Roeselare haalt Anele (ex-Genk) terug naar België

Anele Ngcongca, jarenlang sterkhouder bij KRC Genk, gaat opnieuw in België aan de slag. De Zuid-Afrikaanse verdediger ondertekende een contract bij KSV Roeselare, dat het nieuws vandaag bevestigt.

Roeselare tuimelde afgelopen seizoen uit de Proximus League naar eerste nationale (het vroegere eerste amateur), maar wil zo snel mogelijk terugkeren naar het profvoetbal. Het ging daarvoor onder meer een samenwerking aan met Sporting Lissabon. Vandaag om 12 uur wordt de nieuwe trainersstraf bekendgemaakt.

Met Anele haalden de West-Vlamingen alvast een brok ervaring in huis. De 32-jarige Zuid-Afrikaan komt over van Mamelodi Sundowns FC. Hij zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen plus optie op een bijkomende campagne op Schiervelde.

Tussen 2007 en 2015 droeg Anele het shirt van KRC Genk. In acht seizoenen speelde de polyvalente verdediger 279 wedstrijden voor de Limburgers. Hij werd met Genk kampioen in 2011 en bekerwinnaar in 2009 en 2013.

In het seizoen 2015-2016 werd Anele een jaar uitgeleend aan het Franse ES Troyes AS, om daarna terug te keren naar zijn thuisland. In de vier seizoenen bij de Sundowns speelde hij 97 wedstrijden en werd hij twee keer Zuid-Afrikaans kampioen, won hij de beker en de CAF Super Cup.

Osayi-Samuel deze week van Club?

De handtekeningen zijn nog niet geplaatst. En dus wacht Club Brugge vol spanning op de komst van winger Bright Osayi-Samuel, het toptarget van blauw-zwart dat naar verluidt deze week in Brugge verwacht wordt voor een medische test. De Nigeriaanse Engelsman maakte afgelopen weekend geen deel uit van de selectie van Queens Park Rangers. Na de match tegen Millwall gaf coach Warburton zaterdag toelichting: “Het papierwerk is nog niet afgerond, maar de onderhandelingen zijn vergevorderd.” Engelse bronnen menen dat ook onder meer Leicester City zich in extremis roert voor de 22-jarige vleugelspits, maar dat lijkt ingegeven door QPR in de hoop om blauw-zwart over de streep te trekken om ruim 5 miljoen euro op tafel te leggen. Als alles goed gaat, heeft Club Brugge eerstdaags zijn eerste zomeraanwinst beet. (TTV)

