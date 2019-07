Transfer Talk. Boateng tekent bij Fiorentina - Club stap dichter bij Uruguayaanse linksachter - Keert Rezaei terug naar Charleroi? Voetbalredactie

31 juli 2019

14u48 1

Kevin-Prince Boateng tekent bij Fiorentina

Kevin-Prince Boateng zet zijn carrière verder bij Fiorentina. De 32-jarige centrumspits komt over van Sassuolo. Die club leende hem de voorbije maanden uit aan FC Barcelona, maar daar kwam de Duitse Ghanees amper aan de bak.

Boateng versleet al heel wat ploegen. Hij brak in 2005 door bij Hertha Berlijn en droeg daarna ook het shirt van Tottenham, Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas en Eintracht Frankfurt. In de zomer van 2018 tekende hij bij Sassuolo. De Italianen verhuurden hem in de winter aan Barcelona maar daar speelde hij amper vier wedstrijden.

De voormalige Ghanese international, halfbroer van Bayernverdediger Jérôme Boateng, verhuist op definitieve basis naar Fiorentina. De contractduur is niet bekend.

Fiore tekent voor één seizoen bij Cercle Brugge

Cercle Brugge haalt er een Belgische verdediger bij. Corentin Fiore (24) tekende zopas voor één seizoen (met een jaar optie) bij de Vereniging. Fiore is een linksachter uit de opleiding van Standard, die ook Belgisch jeugdinternational was tot bij de U21 en die in 2014 naar de A-kern van Standard doorstootte. Hij speelde 50 keer in de hoofdmacht van de Rouches.

In januari 2018 trok Fiora naar US Palermo in de Serie B, dat enkele maanden later in zware financiële problemen kwam en Fiore bij Imolese in de Serie C onderbracht. Daar speelde hij 30 wedstrijden.

Door de financiële perikelen van Palermo, dat zelfs naar de Serie D werd teruggezet, werd Fiore een vrije speler. Hij legde met succes medische en fysieke tests af bij Cercle Brugge en tekende vandaag een eenjarig contract met optie voor een tweede seizoen. Fiore trainde reeds mee met zijn nieuwe club en komt komend weekend mogelijk al meteen aan de aftrap op KV Oostende, om de geschorste Julien Serrano te vervangen. (LUVM)

Aston Villa haalt Tom Heaton van Burnley

Tom Heaton trekt voor 10 miljoen euro naar Aston Villa. De 33-jarige keeper stond tussen 2003 en 2010 zeven jaar op de loonlijst van Manchester United, maar de club leende hem steeds uit. Zo speelde de Engelsman in die periode voor zes verschillende clubs. In 2006 passeerde hij zelfs bij Antwerp, maar daar kwam hij niet in actie. Sinds 2013 speelde hij voor Burnley, waarmee hij de promotie naar de Premier League afdwong. Hij speelde in totaal 200 wedstrijden voor The Clarets. Hij kwam tot nu toe ook 3 keer in actie voor de nationale ploeg. Het is voor Villa al de twaalfde transfer deze zomer. Eerder haalde de club ook al Björn Engels en Wesley weg bij respectievelijk Reims en Club Brugge.

Ricca legde medische tests af bij blauw-zwart

Málaga-verdediger Fede Ricca (24) staat opnieuw een stap dichter bij Club Brugge. De Uruguayaanse linksachter heeft zijn medische en fysieke tests achter de rug. Club wil de aanvoerder van de Spaanse tweedeklasser inlijven om nieuwkomer Eduard Sobol van de nodige concurrentie te voorzien. De Bruggelingen hebben een extra linksachter nodig nu Luan Peres een transferverzoek heeft ingediend.

Ricca komt in principe op huurbasis naar Club, maar is na dit seizoen einde contract. Zodoende dat blauw-zwart na dit seizoen de mogelijkheid krijgt om de verdediger, mits een goed huwelijk, definitief aan te werven. In zijn aflopende contract bij Málaga werd een clausule opgenomen waardoor de speler gratis kan worden verhuurd. Wel moet blauw-zwart het loon van de speler overnemen. (TTV)

Rezaei terug naar Charleroi?

Eén jaar na zijn recordtransfer naar Club Brugge denkt Charleroi aan een tijdelijke terugkeer van Kaveh Rezaei om het vertrek van Osimhen op te vangen. Gesprekken met Club zijn evenwel nog niet opgestart. (AR/TTV)

Berahino is terug, interesse voor Jensen

Rebonjour Saido Berahino. De aanvaller trainde weer mee bij Zulte Waregem nadat hij vorige week een test bij Nîmes had afgewerkt. Het is geen geheim dat Essevee én de Burundees samen verder willen, maar de contractsituatie met Stoke sleept aan. De (geslaagde) uitleenbeurt van Fredrik Oldrup Jensen bij Odds loopt op zijn einde. De Noorse club wil hem graag definitief. Ook Aalborg en een Nederlandse ploeg tonen interesse. (VDVJ)