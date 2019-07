Transfer Talk. Blijft Castagne bij Atalanta? - Ampomah dicht bij Fortuna Düsseldorf De voetbalredactie

10 juli 2019

Blijft Castagne bij Atalanta?

Als we de Italiaanse pers mogen geloven, zou Timothy Castagne (23) bij Atalanta blijven. Hij zou vriendelijk bedankt hebben voor een transfer naar Crystal Palace. Ook Napoli hoeft niet langer hoop te koesteren. Volgens ‘La Gazzetta dello Sport’ staat Castagne op het punt een nieuw contract bij Atalanta te tekenen.

Ampomah wellicht vandaag van Düsseldorf

The final countdown. Nana Ampomah staat nu wel heel dicht bij Fortuna Düsseldorf. De flankaanvaller van Waasland-Beveren legde gisteren zijn medische en fysieke testen af bij de Bundesligaclub, vandaag zet hij normaal zijn handtekening. Club Brugge had ook interesse in de Ghanese international, maar vist achter het net. Ampomah is de duurste uitgaande transfer ooit van Waasland-Beveren. (MVS)