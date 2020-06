Transfer Talk. Bild: “Dortmund maakt deze maand transfer Meunier bekend” - Eupen wil dure vogel Prevljak nog seizoen huren De voetbalredactie

16 juni 2020

Transfer Meunier naar Dortmund is nakend

Thomas Meunier (28) staat bijzonder dicht bij Borussia Dortmund. De rechtsachter ziet zijn aflopende contract bij PSG niet verlengt en gaat daarom deze zomer op zoek naar een nieuwe club. De Rode Duivel kan op flink wat interesse rekenen, maar Borussia zou het concreetst zijn. De Duitsers hebben met Thorgan Hazard en Axel Witsel al twee Rode Duivels in de rangen. Het Duitse Bild weet dat Meunier en Dortmund al rond zouden zijn en dat de Duitse club nog voor het eind van de maand de komst van de vleugelback zou bekendmaken. Meunier moet bij Dortmund de terugkeer van huurling Achraf Hakimi naar Real Madrid opvangen.

Eupen wil doorgaan met Prevljak

AS Eupen heeft zich tot doel gesteld het verblijf van Smail Prevljak ‘Am Kehrweg’ te verlengen. De 24-jarige Bosnische spits kwam in januari over van RB Salzburg en maakte in de vijf wedstrijden waaraan hij met de Panda’s deelnam vier doelpunten, waaronder een pareltje op KV Mechelen (1-1).

De optie in de huurovereenkomst biedt Eupen voorrang om Prevljak definitief over te nemen van Salzburg, maar dat kan een dure aangelegenheid worden. De marktwaarde van de spits bedraagt immers om en bij de 2 miljoen euro. De reden waarom de club hoopt Prevljak, tegen te herbekijken voorwaarden, nog een tweede seizoen te kunnen huren. (AR)

