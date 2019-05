Transfer Talk. Beweging rond Bolat, Antwerp polst naar andere doelman uit 1A Voetbalredactie

25 mei 2019

11u21 0 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Beweging rond Bolat, Antwerp polst naar Butez

Antwerp houdt rekening met een vertrek van Sinan Bolat (30). Er is wel wat beweging rond de Turkse doelman. De Spaanse staartploegen Real Valladolid en Leganés houden zijn situatie in de gaten, maar ondernamen nog geen stappen. Ook in Turkije gaat er mogelijk met keepers geschoven worden en Bolat is er als international bij enkele van de grote clubs een optie. Antwerp anticipeerde alvast op een vertrek van zijn doelman. Het informeerde bij Moeskroen naar de overnamevoorwaarden van Jean Butez (23). Dat bevestigde de algemeen directeur van de Henegouwers, Paul Allaerts. Daar bleef het voorlopig wel bij. Met de doelman of zijn entourage werd geen contact opgenomen. Butez voerde eerder al gesprekken met Club en Standard, maar die clubs kwamen nog niet tot een overeenkomst met Moeskroen dat nog 50 procent van een toekomstige transfersom moet afstaan aan Butez’ vorige club Lille.

“Real en Man United bieden op Koulibaly”

Napoli heeft naar verluidt negentig miljoen geboden gekregen van zowel Real Madrid en Manchester United. Beide ploegen hebben dat bedrag volgens Corriere dello Sport over voor verdediger Kalidou Koulibaly, dit seizoen werd verkozen tot beste verdediger in de Serie A. De 27-jarige Senegalees, ex-Racing Genk, heeft een clausule van 150 miljoen euro in zijn contract staan, maar voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft te kennen geven dat voorstellen rond de honderd miljoen euro bespreekbaar zijn. Volgens de Italiaanse krant zou Napoli niet ingegaan zijn op het recentste bod.