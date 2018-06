Transfer Talk: Betis meest concreet voor Dendoncker - Hazard kan interesse Valencia niet ontkennen - Thelin geniet Chinese belangstelling Redactie

15 juni 2018

06u24 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Thelin voor 7 miljoen euro naar China?

Isaac Kiese Thelin, die na zijn huurperiode bij Waasland-Beveren en het WK voetbal, terugkeert naar Anderlecht staat in de belangstelling van het Chinese Beijing Gouan, althans dat meldt het Zweedse SportExpressen. De 25-jarige aanvaller zou naar verluidt ook interesse genieten van Bologona, maar schuift een transfer voorlopig nog op de lange baan. "De focus ligt op het WK, pas daarna hak ik de knoop over mijn toekomst door."

Toch lijkt het aanbod uit China niet te versmaden. Beijing Gouan zou zo'n 7 miljoen euro veil hebben voor de Zweed én Thelin zou in de Chinese hoofdstad zo'n 2 miljoen euro per jaar kunnen opstrijken.

Betis meest concreet voor Dendoncker

Ondanks een bleek seizoen blijven Europese clubs interesse tonen in Leander Dendoncker. Deze week raakte bekend dat het Franse Lyon - gekend om zijn jeugdwerking - de prestaties van de Rode Duivel op de voet volgt, maar binnen de club bestaat er verdeeldheid over de Belg. Trainer Bruno Génésio zou niet wild lopen van de Anderlechtspeler. De meest concrete interesse voor Dendoncker komt momenteel uit Spanje en meer bepaald van Betis Sevilla. Daar staat hij met stip genoteerd en kijkt men uit naar zijn speeltijd op het WK in Rusland. De oorspronkelijke clausule in Dendonckers contract, die zegt dat hij voor 20 miljoen weg mag en Atlético Madrid een recht van voorkoop heeft, is intussen al een tijdje vervallen. De transferprijs zal dus merkelijk lager liggen. (MJR)

Thorgan Hazard ontkent belangstelling van Valencia niet

De transfermarkt is in de meeste landen nog gesloten, maar toch gonst het al van de geruchten omtrent eventuele transfers die de Rode Duivels de komende maanden al dan niet zullen maken.

Zo ook rond Thorgan Hazard, die in de belangstelling staat van het Spaanse Valencia. Een Spaanse krant spotte vader Hazard immers in Valencia en zijn zoon ontkent de interesse niet. "Mijn vader was daar natuurlijk niet zomaar", vertelde Thorgan Hazard gisteren in Dedovsk. "Het is nu echter niet het moment om daar over te spreken."

De 25-jarige Hazard zit sinds 2015 bij Borussia Mönchengladbach, dat hem destijds definitief overnam van Chelsea. De winger ligt in het Borussia Park nog tot medio 2020 onder contract en dus moet er deze zomer iets gebeuren: een transfer of een contractverlenging, anders gaat Hazard in 2019 zijn laatste contractjaar in en kan Borussia niet meer de volle pot voor hem vragen. In 2020 loopt zijn overeenkomst af en dan kan de Rode Duivel transfervrij vertrekken, maar zover zal het niet komen. Over zeventien dagen opent de transfermarkt in Duitsland en dan kan er gehandeld worden.

Boateng verwijst transfergeruchten naar prullenmand

Bayern-CEO Karl-Heinz Rummenigge dropte verrassend nieuws dat centrale verdediger Jérôme Boateng (29) straks beschikbaar is voor een transfer. Dat bracht de geruchtenmolen meteen op volle toeren. Boateng wordt gelinkt aan Manchester United, Real Madrid én Juventus, maar de Duitser ging zelf niet in op de hele heisa. "Het gaat nu om het WK. Ik weet niet waarom dit bekendgemaakt werd."

Anderlecht duwt door voor Vranjes

Anderlecht blijft aandringen en zou volgens Griekse bronnen al een bod van 2,8 miljoen voor de 28-jarige Bosniër Ognjen Vranjes hebben uitgebracht. AEK wil voor zijn sterkhouder een bedrag tussen de 3,2 en 3,5 miljoen plus een percentage op de doorverkoop en bonussen. Vranjes is plan B voor de positie van centrale verdediger nadat de onderhandelingen met Mbemba afsprongen. Paars-wit wilde 4 miljoen neerleggen voor de Congolees. (MJR)

Portugese middenvelder en Servische spits voor Club?

Het dossier van Alfa Semedo Esteves (20), de verdedigende middenvelder uit Guinea-Bissau, wordt concreter. Volgens Portugese media staat Club Brugge dicht bij een deal voor 4 miljoen euro met zijn club Moreirense, maar zover is het nog niet. Vooral omdat zijn vorige werkgever Benfica een clausule heeft laten opnemen waardoor het de kans heeft om over het bod van een andere ploeg te gaan. Een andere naam die valt, is die van de Servische spits Djordje Jovanovic (19) van Partizan Belgrado. (WDK/NP)