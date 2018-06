Transfer Talk: Betis meest concreet voor Dendoncker - Boateng verwijst transfer naar Manchester United naar de prullenmand Redactie

06u24 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Betis meest concreet voor Dendoncker

Ondanks een bleek seizoen blijven Europese clubs interesse tonen in Leander Dendoncker. Deze week raakte bekend dat het Franse Lyon - gekend om zijn jeugdwerking - de prestaties van de Rode Duivel op de voet volgt, maar binnen de club bestaat er verdeeldheid over de Belg. Trainer Bruno Génésio zou niet wild lopen van de Anderlechtspeler. De meest concrete interesse voor Dendoncker komt momenteel uit Spanje en meer bepaald van Betis Sevilla. Daar staat hij met stip genoteerd en kijkt men uit naar zijn speeltijd op het WK in Rusland. De oorspronkelijke clausule in Dendonckers contract, die zegt dat hij voor 20 miljoen weg mag en Atlético Madrid een recht van voorkoop heeft, is intussen al een tijdje vervallen. De transferprijs zal dus merkelijk lager liggen. (MJR)

Boateng verwijst transfergeruchten naar prullenmand

Bayern-CEO Karl-Heinz Rummenigge dropte verrassend nieuws dat centrale verdediger Jérôme Boateng (29) straks beschikbaar is voor een transfer. Dat bracht de geruchtenmolen meteen op volle toeren. Boateng wordt gelinkt aan Manchester United, Real Madrid én Juventus, maar de Duitser ging zelf niet in op de hele heisa. "Het gaat nu om het WK. Ik weet niet waarom dit bekendgemaakt werd."

Portugese middenvelder en Servische spits voor Club?

Het dossier van Alfa Semedo Esteves (20), de verdedigende middenvelder uit Guinea-Bissau, wordt concreter. Volgens Portugese media staat Club Brugge dicht bij een deal voor 4 miljoen euro met zijn club Moreirense, maar zover is het nog niet. Vooral omdat zijn vorige werkgever Benfica een clausule heeft laten opnemen waardoor het de kans heeft om over het bod van een andere ploeg te gaan. Een andere naam die valt, is die van de Servische spits Djordje Jovanovic (19) van Partizan Belgrado. (WDK/NP)