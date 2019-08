Transfer Talk. Berahino naar Essevee - Verrips onderhandelt nog altijd met Sheffield United - Club en Genoa strijden om Lille-middenvelder De voetbalredactie

08 augustus 2019

13u35

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1

Michael Verrips onderhandelt nog steeds met Sheffield United

Doelman Michael Verrips (22) is nog steeds in onderhandeling met Sheffield United. Dat bevestigt Chris Wilder, de manager van de Premier League-club. Verrips heeft zijn contract eenzijdig verbroken op basis van de veroordeling van KVM voor matchfixing. Hij hoopt zo als transfervrije speler naar Engeland te kunnen. Maar Malinwa vecht dit aan en weigert hem officieel uit te schrijven. De club wil een transfersom voor de beloftevolle keeper. Er lopen al enkele dagen gesprekken tussen advocaten van Verrips en KV Mechelen. Voorlopig zonder veel resultaat. (ABD)

Lyon bereidt bod op Mangala voor

Franse media melden dat Olympique Lyon een bod van twaalf miljoen euro voorbereidt op Orel Mangala (21). Dat nieuws werd ons bevestigd door de entourage van de speler. Stuttgart zou de belofteninternational evenwel niet zomaar willen laten gaan. Mangala speelde een goed EKU21, vorig jaar was het jeugdproduct van RSCA een sterkhouder bij Hamburg. (PJC)

Descamps als doublure voor Penneteau

Rémy Descamps wordt de nieuwe doublure van Nicolas Penneteau bij Sporting Charleroi. Hij vervangt in die rol de naar Caen vertrokken Rémy Riou. Descamps (23/1m94) werd de voorbije twee seizoen door PSG verhuurd aan Tours (National 3) en Clermont Foot (Ligue 2). Deze keer gaat het om een definitieve transfer.

Parfait Mandanda, doelman op overschot bij Charleroi, is in beeld bij het Turkse Erzurumspor. Mandanda, die vorig jaar werd verhuurd aan Dimano Boekarest, speelde eerder al in Turkije bij Altay SK. (AR)

Kortrijk gaat voor Italiaanse keeper

KV Kortrijk onderhandelt met het Italiaanse Udinese om zijn doelman Simone Scuffet (23, 1m93) over te nemen. Hij speelde al 39 wedstrijden in de Serie A, was in alle reeksen jeugdinternational en werd een half jaar uitgeleend aan de Turkse eersteklasser Kasimpasa. Anderzijds lonkt KVK ook naar de Senegalese spits Pape Habib Gueye (19) van Aalesunds FK. Hij scoorde bij de leider in de Noorse tweede klasse zeven keer in de heenronde. Kortrijk ging eerst voor de Deen Emil Berggreen, maar die ging naar Twente. (ESK/VDVJ)

Club en Genoa strijden om Lille-middenvelder

Club Brugge denkt in de zoektocht naar een nieuwe verdedigende middenvelder aan Thiago Maia. De 22-jarige Braziliaan speelde vorig seizoen 25 matchen voor het Franse Lille en kan in principe de vervanger worden van de vertrokken Marvelous Nakamba. Wél moet Club de concurrentie dulden van Genoa, dat volgens Italiaanse bronnen in poleposition ligt om Maia binnen te halen. Afwachten of de Bruggelingen straks doorduwen voor de Braziliaanse controleur. Met Mats Rits en Sofyan Amrabat heeft Club momenteel twee spelers voor de positie vlak voor de verdediging. Geen luxe, zeker niet in de wetenschap dat beiden ook als doublure voor vaste waarde Ruud Vormer gelden. (TTV)

Kosanovic op weg naar Al Jazira

Naast Ochoa verliest Standard wellicht opnieuw een basisspeler. Milos Kosanovic praat met Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. De Servische verdediger legt normaal gezien vandaag zijn medische testen af in Nederland. Er moeten ook nog een paar contractuele dingen uitgeklaard worden. Maar niets lijkt een definitieve overgang in de weg te staan. De club uit Abu Dhabi zou iets meer dan 500.000 euro betalen voor de verdediger. Aan het einde van dit seizoen was hij einde contract. Intussen werden de inkomende transfers van Noë Dussenne en Denis Dragus geofficialiseerd. (FDZ)

Stoke laat Berahino naar Essevee gaan

De soap is voorbij. Na drie weken kan Saido Berahino (26) eindelijk een meerjarig contract bij Zulte Waregem tekenen. Gisteren vond de aanvaller een akkoord met Stoke City om zijn lopende overeenkomst te ontbinden. Daarrond waren beide partijen lange tijd in een juridisch steekspel verwikkeld. De Engelse club probeerde Berahino op grond van onprofessioneel gedrag te ontslaan, maar vond uiteindelijk een financiële oplossing met de Burundees. Tot blijdschap van Essevee, dat zo een toptransfer kan realiseren. Het grillige talent liet al zijn klasse zien tijdens de trainingssessies aan de Gaverbeek. Straks mag hij dat ook in wedstrijden doen. Zulte Waregem wacht wel nog op een laatste document vooraleer zijn komst definitief te officialiseren. (VDVJ)