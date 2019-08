Transfer Talk. Berahino naar Essevee - Praet naar Leicester voor medische testen - Club en Genoa strijden om Lille-middenvelder De voetbalredactie

08 augustus 2019

Kortrijk gaat voor Italiaanse keeper

KV Kortrijk onderhandelt met het Italiaanse Udinese om zijn doelman Simone Scuffet (23, 1m93) over te nemen. Hij speelde al 39 wedstrijden in de Serie A, was in alle reeksen jeugdinternational en werd een half jaar uitgeleend aan de Turkse eersteklasser Kasimpasa. Anderzijds lonkt KVK ook naar de Senegalese spits Pape Habib Gueye (19) van Aalesunds FK. Hij scoorde bij de leider in de Noorse tweede klasse zeven keer in de heenronde. Kortrijk ging eerst voor de Deen Emil Berggreen, maar die ging naar Twente. (ESK/VDVJ)

Praet naar Leicester voor medische testen

Tot gisterenavond laat onderhandelden Leicester en Sampdoria over de overgang van Dennis Praet. Een definitief akkoord kwam er nog niet. De Engelsen willen de ‘juiste prijs’ betalen. Maar dat een deal er zit aan te komen, is duidelijk: Praet trekt vandaag naar Engeland voor z’n medische testen.

Vandaag sluit de Engelse transfermarkt. Geen beter moment om te pokeren, zo vlak voor de deadline. Leicester maakt gebruik van die timing om de onderhandelingen met Sampdoria op de spits te drijven. De Engelse club wil Praet er graag bij, maar niet ten koste van alles. Hun middenveld, met onder meer Youri Tielemans, is al ruim gestoffeerd. “We willen Praet, maar wel tegen de juiste prijs”, klonk het gisteren vanuit het kamp-Leicester. De Rode Duivel zelf is alvast gecharmeerd door het offensieve spel van de Premier League-club sinds Brendan Rodgers er de coach is.

Verwacht wordt dat er vandaag wel een akkoord uit de bus komt. Alle partijen willen de deal. Het is nu vooral afwachten wie hoeveel water bij de wijn doet. Wordt het een huur met aankoopoptie of -verplichting, zoals Leicester verkiest, of een definitieve transfer voor zo’n 26 miljoen euro, zoals Sampdoria hoopt? (NVK/KTH)

Club en Genoa strijden om Lille-middenvelder

Club Brugge denkt in de zoektocht naar een nieuwe verdedigende middenvelder aan Thiago Maia. De 22-jarige Braziliaan speelde vorig seizoen 25 matchen voor het Franse Lille en kan in principe de vervanger worden van de vertrokken Marvelous Nakamba. Wél moet Club de concurrentie dulden van Genoa, dat volgens Italiaanse bronnen in poleposition ligt om Maia binnen te halen. Afwachten of de Bruggelingen straks doorduwen voor de Braziliaanse controleur. Met Mats Rits en Sofyan Amrabat heeft Club momenteel twee spelers voor de positie vlak voor de verdediging. Geen luxe, zeker niet in de wetenschap dat beiden ook als doublure voor vaste waarde Ruud Vormer gelden. (TTV)

West Ham versterkt aanval met Zwitser Ajeti (FC Bazel)

De Zwitser Albian Ajeti ruilt FC Bazel voor West Ham. Dat heeft het Engelse team laten weten. De 22-jarige aanvaller ondertekent een contract voor vier seizoenen, met optie op twee jaar extra.

Ajeti speelde tussen 2014 en 2016 en sinds oktober 2017 voor Bazel. Tussendoor verdedigde hij de kleuren van het Duitse Augsburg en St. Gallen. “Albian is een van de meest beloftevolle spitsen in Europa”, schrijft West Ham op zijn site.

Bij de Zwitserse nationale ploeg telt Ajeti zeven caps. Daarin was hij goed voor één treffer.

We are delighted to announce the signing of 22-year-old Switzerland international striker Albian Ajeti from FC Basel!

Kosanovic op weg naar Al Jazira

Naast Ochoa verliest Standard wellicht opnieuw een basisspeler. Milos Kosanovic praat met Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. De Servische verdediger legt normaal gezien vandaag zijn medische testen af in Nederland. Er moeten ook nog een paar contractuele dingen uitgeklaard worden. Maar niets lijkt een definitieve overgang in de weg te staan. De club uit Abu Dhabi zou iets meer dan 500.000 euro betalen voor de verdediger. Aan het einde van dit seizoen was hij einde contract. Intussen werden de inkomende transfers van Noë Dussenne en Denis Dragus geofficialiseerd. (FDZ)

Stoke laat Berahino naar Essevee gaan

De soap is voorbij. Na drie weken kan Saido Berahino (26) eindelijk een meerjarig contract bij Zulte Waregem tekenen. Gisteren vond de aanvaller een akkoord met Stoke City om zijn lopende overeenkomst te ontbinden. Daarrond waren beide partijen lange tijd in een juridisch steekspel verwikkeld. De Engelse club probeerde Berahino op grond van onprofessioneel gedrag te ontslaan, maar vond uiteindelijk een financiële oplossing met de Burundees. Tot blijdschap van Essevee, dat zo een toptransfer kan realiseren. Het grillige talent liet al zijn klasse zien tijdens de trainingssessies aan de Gaverbeek. Straks mag hij dat ook in wedstrijden doen. Zulte Waregem wacht wel nog op een laatste document vooraleer zijn komst definitief te officialiseren. (VDVJ)