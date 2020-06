Transfer Talk. Belgisch jeugdinternational Mathias De Wolf kan naar NEC - KV Oostende heeft eerste zomertransfer beet Voetbalredactie

20 juni 2020

Jeugdinternational Mathias De Wolf kan naar NEC

Mathias De Wolf heeft vrijdag zijn medische testen afgelegd bij de Nederlandse tweedeklasser NEC Nijmegen. De 18-jarige middenvelder speelt momenteel bij de jeugd van Club Brugge. In Nijmegen ligt een contract klaar voor drie seizoenen.

De Wolf kwam onder meer uit voor de Belgische U18 en U19. Tot een wedstrijd voor het eerste elftal van Club kwam het nog niet. In de UEFA Youth League scoorde de linkspoot afgelopen seizoen vier keer in zeven wedstrijden. Zijn contract bij Club liep nog tot 2021.

KV Oostende heeft eerste zomertransfer beet

KV Oostende heeft zijn eerste zomertransfer afgerond. De Oostenrijkse aanvaller Marko Kvasina (23) ondertekende een contract tot 2023 met optie op een extra seizoen, zo laat de kustploeg weten. Kvasina, een 1m95 grote centrumspits, komt over van de Oostenrijkse eersteklasser SV Mattersburg. Daar trof hij dit seizoen in 21 matchen vier keer raak.

De spits met Kroatische roots debuteerde in 2014 op 17-jarige leeftijd voor Austria Wenen. Na drie seizoenen verhuisde hij naar FC Twente. In dertien Eredivisieduels kwam Kvasina niet tot scoren. Daarop keerde hij terug naar Oostenrijk. Bij Mattersburg is de aanvaller nu bezig aan zijn tweede seizoen. “Omdat de Oostenrijkse competitie nog bezig is en de spelers het land niet mogen verlaten, is Kvasina nog niet zelf in Oostende geweest, maar dat zal niet lang meer duren”, laat Oostende weten.

“Mijn contract bij Mattersburg loopt eind juni af dus ik verwacht om begin juli te kunnen aansluiten bij KVO”, zegt Kvasina. “Ik kijk er in elk geval naar uit. De tijd was aangebroken om de Oostenrijkse competitie om te ruilen voor een hoger aangeschreven competitie. De Belgische Pro League is dan de ideale volgende stap voor mij. Een sterke competitie met veel goede, jonge spelers die kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Gauthier (Ganaye, de CEO van KVO, red) legde mij uit dat dit ook helemaal is waar het nieuwe project van KVO voor staat. Ook trainer Alexander Blessin overtuigde mij in een persoonlijk gesprek. Hij wist perfect wat mijn kwaliteiten zijn en wat hij van mij kan verwachten en dat schenkt mij heel wat vertrouwen.”

Oostendes Executive President Gauthier Ganaye vult aan. “Ik volg Marko al een hele tijd en hij past perfect in het plaatje dat we voor ogen hebben. Hij is jong, gemotiveerd, en heeft het ideale profiel voor het ‘counterpressing-systeem’ dat we willen spelen. Zo is hij zeer balvast en kopbalsterk en bovendien is hij een echte ploegspeler, iemand die veel in beweging is en lastig is voor verdedigers. Kortom, het soort spits die je in je team wil en ik ben dan ook zeer tevreden dat ik Marko kan aankondigen als mijn eerste transfer hier.”

