Transfer Talk. Belangstelling uit MLS voor Kubo - Genk-middenvelder Piotrowski op weg naar Waasland-Beveren

06 januari 2020

Belangstelling uit MLS voor Kubo

AA Gent rondde gisteren de transfer van Mamadou Sylla naar FC Orenburg af. En ook voor Yuya Kubo (26) lijkt er een transfer in de maak. Hij stond op de lijst voor de stage in Oliva, maar gisterochtend kreeg de Japanner te horen dat hij niet meer mee hoefde te trainen. Er is belangstelling vanuit de Amerikaanse MLS, meer bepaald van Cincinatti en Seattle, maar in dat dossier zijn meerdere partijen betrokken, wat de transfer bemoeilijkt. Toch zou het snel tot een doorbraak kunnen komen.

Voor die andere middenvelder, Louis Verstraete (20), is AA Gent op zoek naar een oplossing. Hij kreeg aanvankelijk speelminuten, maar eens de ruit op het middenveld begon te draaien, was er geen plaats meer voor hem. Waasland-Beveren was eind augustus rond met de middenvelder, maar omdat de transfer van Faris Haroun toen afketste, wou Gent hem niet laten gaan. De kans is reëel dat de piste Waasland-Beveren weer actief wordt. Reuben Yem (22) kwam vorige zomer over van Trencin, maar hij werd op de rechtsachter overvleugeld door Lustig en Castro-Montes. Ook hij mag weg. (RN)

Piotrowski op weg naar Waasland-Beveren

Jakub Piotrowski staat dicht bij een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren. De 22-jarige Poolse middenvelder van Racing Genk verhuist meer dan waarschijnlijk tot het einde van het seizoen naar de Freethiel. Piotrowski komt op dit moment weinig aan spelen toe bij de landskampioen en met de komst van de Noren Thorstvedt en Daehli schuift hij nog een paar plaatsjes achteruit in de pikorde. Piotrowski kwam in 2018 over van Pogoń Szczecin, maar kon zich tot op heden niet doorzetten bij Genk. (KDZ)