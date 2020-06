Transfer Talk. Beerschot haalt Van den Buijs binnen - Blondelle wellicht nog langer bij Eupen Redactie

15 juni 2020

10u22 0

Van den Buijs naar Beerschot

Beerschot heeft met Dario van den Buijs een nieuwe verdediger in huis gehaald. De 24-jarige zoon van Stakke Van den Buijs (ooit nog assistent-trainer op het Kiel) ondertekende een contract voor drie seizoenen. Van den Buijs junior was einde contract bij de Nederlandse eredivisionist Heracles Almelo en komt dus gratis over.

BREAKING👀🎥



✍️ 3 jaar

🗣 '...target Belgische eersteklassers...'

💜 Beerschotsupporter



Heracles (Eredivisie) ➡️ Beerschot#signing #weareready #unitedby13 pic.twitter.com/C9CMoo8xMJ K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

Ciampichetti vertrekt bij Eupen, Blondelle wellicht langer Am Kehrweg

AS Eupen hervat vandaag zonder Flavio Ciampichetti. De 32-jarige Argentijn kwam vorige zomer transfervrij over van het Ecuadoraanse CD Macara, tekende voor 1 jaar + 1, maar de optie werd niet gelicht. Dat was te verwachten. Gespreid over 16 wedstrijden speelde Ciampichetti 528 minuten in de spits, zonder op de defensie van de tegenpartij te wegen of te scoren. Aanvoerder Blondelle, van wie het contract einde deze maand afloopt, staat wel dicht bij een akkoord voor een zesde seizoen ‘Am Kehrweg’. (AR)