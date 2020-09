Transfer Talk. Beerschot haalt jonge Belg bij AS Roma: “Dit is een nieuwe start” De voetbalredactie

03 september 2020

Beerschot heeft de 20-jarige Belg Keres Masangu aangetrokken. Onze jonge landgenoot kwam de voorbije drie seizoenen uit voor de beloften van AS Roma, waar hij in de Italiaanse beloftencompetitie en de UEFA Youth League speelde. Door enkele blessures kon Masangu zich echter niet altijd even vaak laten zien bij de Romeinen. Voordien speelde de defensieve middenvelder in ons land bij de jeugd van KV Mechelen. Masangu tekent op het Kiel een contract voor drie seizoenen, met optie op een extra jaar. “Ik zie dit als een nieuwe start. Bij Beerschot wil ik me bewijzen en doorbreken”, klinkt het op de clubsite. Masangu doorliep alle nationale jeugdploegen tot en met de U19. In 2017 nam de Engelse krant ‘The Guardian’ de Antwerpenaar zelfs op in de lijst van 60 internationale supertalenten, geboren in 2000.

Welkom Masangu! 💜



Belg 🇧🇪

2️⃣0️⃣ jaar

🔄 AS Roma

✍🏼 3+1



👉🏼 https://t.co/EpqtqR0cyI#transfer #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/Yxsj6blyCm K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link