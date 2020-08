Transfer Talk. Beerschot dicht bij Japanse aanvaller Suzuki - Matuidi tekent bij Inter Miami De voetbalredactie

13 augustus 2020

13u18 0

Matuidi trekt naar Inter Miami

Daags nadat Juventus zijn afscheid bij de club had aangekondigd, heeft Blaise Matuidi getekend bij Inter Miami in de Verenigde Staten. Dat is de club waar onder andere David Beckham mede-aandeelhouder is. De Fransman speelde, naast drie jaar Juventus, ook zes seizoenen voor Paris Saint-Germain.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️



Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 Inter Miami CF(@ InterMiamiCF) link

Beerschot dicht bij Japanse aanvaller Suzuki

Beerschot staat dicht bij de Japanse aanvaller Musashi Suzuki. De 26-jarige Suzuki ligt in eigen land nog een jaar onder contract bij Sapporo, maar de onderhandelingen omtrent een transfer naar het Kiel zouden gunstig evolueren. Suzuki is een zevenvoudig Japans international. Hij scoorde ook al één keer voor zijn land. Beerschot zou voor de aanvaller zijn eerste club worden buiten de eigen landsgrenzen.

GOAL! Musashi Suzuki levels this J.LEAGUE Thai Derby matchup with a terrific free kick for @consaofficial!



© J.LEAGUE - All Rights Reserved pic.twitter.com/Wd8vLPXNe7 J.LEAGUE Official EN(@ J_League_En) link