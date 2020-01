Transfer Talk. Bayern München huurt Alvaro Odriozola van Real Madrid Redactie

22 januari 2020

Odriozola op huurbasis naar Bayern München

De Spaanse rechtsachter Alvaro Odriozola doet het seizoen uit bij Bayern München. De Duitse Rekordmeister neemt de 24-jarige op huurbasis over van Real Madrid, zo is vandaag bekendgemaakt.

Odriozola stapte in de zomer van 2018 van Real Sociedad over naar de Koninklijke. In de Spaanse hoofdstad kon hij evenwel niet doorbreken. Hij speelde dit seizoen slechts vijf matchen. Een daarvan was de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Club Brugge, die Real met 1-3 won.

Bij Bayern moet de Spanjaard, in 2017 en 2018 goed voor vier caps, de blessurelast achterin helpen opvangen.