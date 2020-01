Transfer Talk. Bayern München huurt Alvaro Odriozola van Real Madrid - OHL haalt “Canadees toptalent” Redactie

22 januari 2020

Odriozola op huurbasis naar Bayern München

De Spaanse rechtsachter Alvaro Odriozola doet het seizoen uit bij Bayern München. De Duitse Rekordmeister neemt de 24-jarige op huurbasis over van Real Madrid, zo is vandaag bekendgemaakt.

Odriozola stapte in de zomer van 2018 van Real Sociedad over naar de Koninklijke. In de Spaanse hoofdstad kon hij evenwel niet doorbreken. Hij speelde dit seizoen slechts vijf matchen. Een daarvan was de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Club Brugge, die Real met 1-3 won.

Bij Bayern moet de Spanjaard, in 2017 en 2018 goed voor vier caps, de blessurelast achterin helpen opvangen.

OHL versterkt aanval met Canadees Tristan Borges

Oud-Heverlee Leuven heeft de 21-jarige Canadees Tristan Borges aangetrokken. De aanvallende middenvelder ondertekende aan Den Dreef een contract voor 2,5 seizoenen. Borges komt over van het Canadese Forge FC. Daarmee veroverde hij in 2019 de titel in de Canadian Premier League. Met dertien goals werd hij topschutter en hij kreeg ook de prijs voor “Speler van het jaar” en “Beste jongere van het jaar”.

OHL, winnaar van de eerste periode in 1B, omschrijft zijn aanwinst als “een linksvoetige, polyvalente aanvallende middenvelder die zowel op de posities 8, 9 en 10 uit de voeten kan”.

De Canadees met Portugese roots voetbalde eerder in de jeugd bij Heerenveen. Hij versierde deze maand een eerste cap voor de nationale ploeg. “Met Tristan Borges halen we een jonge, zeer beloftevolle speler die snelheid en explosiviteit toevoegt aan onze selectie”, zegt OHL’s technisch directeur Wim De Corte. “Tristan ontwikkelde zich het afgelopen jaar enorm wat leidde tot een eerste selectie voor de Canadese nationale ploeg. We zijn dan ook verheugd dat Tristan Borges ons project boven een aanbieding uit de MLS koos en zich samen met OHL verder wil ontwikkelen.”

Atalanta haalt jonge Duitse verdediger bij Heracles

De Duitse verdediger Lennart Czyborra ruilt het Nederlandse Heracles Almelo voor Atalanta Bergamo. Dat heeft het Italiaanse team van Timothy Castagne woensdag laten weten. Czyborra ondertekent in Italië een contract voor 4,5 jaar.

De 20-jarige Czyborra voetbalde sinds de zomer van 2018 voor Heracles. Het Nederlandse team plukte hem weg uit de jeugdopleiding van Schalke 04. De verdediger speelde dit seizoen in totaal 21 wedstrijden voor de middenmotor in de Eredivisie en scoorde twee doelpunten.

Atalanta draait een goed seizoen en staat in de Serie A op de vijfde plaats. Castagne en co zijn ook nog actief in de Champions League. In de achtste finales is Valencia de tegenstander.

