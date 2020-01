Transfer Talk. Bayern München denkt aan Meunier - Sowah en Musona verlaten Anderlecht voor Eupen Redactie

17 januari 2020

14u08 0

Bayern München denkt aan Meunier

Bayern München denkt eraan om Thomas Meunier aan boord te halen. Dat schrijft Bild. De Duitse topclub wil de 28-jarige Rode Duivel met een contractvoorstel verleiden om een voorakkoord te tekenen. Meunier is einde contract bij PSG en speelde dit seizoen twaalf partijen in de Ligue 1. Daarin was hij goed voor één assist.

Atalanta neemt Zapata definitief over

Atalanta Bergamo heeft de aankoopoptie voor de Colombiaanse international Duvan Zapata gelicht, zo maakte de club bekend. De 28-jarige spits werd al sinds juli 2018 door Sampdoria uitgeleend aan Atalanta, dat voor die huurovereenkomst eerder al veertien miljoen euro betaalde. Om de spits definitief over te nemen, werd er nu nog eens twaalf miljoen euro overgemaakt. Bij Atalanta, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Timothy Castagne, ondertekende hij een contract tot medio 2023.

Met een voorlopige vierde plaats in de Serie A en een historische kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League, waarin het Spaanse Valencia wacht, is Atalanta bezig aan een van zijn beste seizoenen aller tijden.

💪🏿🤩 Duván Zapata è ⚫️🔵 a titolo definitivo!

🤙🏿 Duván #Zapata is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/NtSP6vhBN2 Atalanta B.C.(@ Atalanta_BC) link

Sowah en Musona verlaten Anderlecht voor Eupen

Emmanuel Sowah en Knowledge Musona verlaten RSC Anderlecht voor KAS Eupen, zo bevestigde paars-wit. Het tweetal was eerder met Eupen meegegaan op oefenstage in Qatar. Daar lieten ze een goede indruk na. Anderlecht benadrukt dat het wat Musona betreft om een huurovereenkomst gaat, Sowah wordt definitief overgenomen. Voor beide spelers was er geen toekomst meer in het Astridpark.

Zimbabwaanse international Musona ruilde in 2018 KV Oostende voor Anderlecht, maar de aanvaller kon niet overtuigen in de hoofdstad. Het voorbije seizoen werd hij zes maanden uitgeleend aan Lokeren. Bij KV Oostende kende Musona meer succes, met 41 doelpunten en 18 assists in 112 wedstrijden. De 22-jarige Sowah speelt sinds 2016 voor Anderlecht.

Musona (huur) en Sowah (definitief) naar KAS Eupen. Veel succes! ⚽ Musona (location) et Sowah (définitif) vers le KAS Eupen. Bonne chance! #RSCA #COYM pic.twitter.com/FR6u1wVcSl RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Ivoriaan van Celtic in beeld bij Genk

Racing Genk wil zich deze wintermercato nog versterken met de 22-jarige Ivoriaanse verdedigende middenvelder Eboue Kouassi. Hij komt op dit moment uit voor het Schotse Celtic Glasgow. Volgens Schotse media zou Genk Kouassi een half jaar willen huren met een aankoopoptie. Kouassi is een verdedigende middenvelder die dit seizoen mede door een knieblessure op een zijspoor was geraakt in Glasgow. In januari van 2017 nam Celtic Kouassi over van het Russische Krasnodar voor bijna 3,5 miljoen euro. Mogelijk ziet Genk in Kouassi op termijn de vervanger van Sander Berge. (KDZ)

Dompé mag beschikken bij Gent

Jean-Luc Dompé moet vertrekken bij AA Gent. De 24-jarige vleugelaanvaller heeft het helemaal verkorven bij de Buffalo’s. Op de laatste stagedag in het Spaanse Oliva stuurde Dompé zijn kat naar een looptraining. Volgens sommige bronnen zou hij daarmee bewust aangestuurd hebben op een breuk, uit onvrede met het beperkte aantal speelminuten de voorbije maanden. In de competitie kreeg Dompé 96 minuten, de beker en de Europa League meegeteld kwam zijn totaal op 163 minuten.

Na zijn frats in Oliva werd Dompé door AA Gent naar de B-kern verbannen. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, maar AA Gent wil hem nu al van de hand doen. Het Kazachse Astana toonde interesse, maar daar had Dompé zelf geen oren naar. Jean-Luc Dompé werd in de zomer van 2018 transfervrij aangetrokken door AA Gent, maar mede door zijn wispelturigheid kon hij nooit een basisplaats claimen in de Ghelamco Arena. (RN)