Transfer Talk. Batshuayi haalt voorlopig neus op voor West Ham - Makelaar: “Bale gaat helemaal nergens heen” Voetbalredactie

21 juli 2020

13u05 2

Chelsea wil Rice nog steeds, Batshuayi heeft geen zin in West Ham

Chelsea dringt nog altijd aan voor Declan Rice, verdedigende middenvelder van West Ham. Hij is de eerste keus van Frank Lampard. In de gesprekken tussen de Hammers en Chelsea zijn een aantal namen op tafel gegooid, waaronder die van Ross Barkley, Kurt Zouma en Michy Batshuayi. Batsman heeft nog een jaar contract op Stamford Bridge, maar moet er weg. De club probeert hem al een tijdje elders te slijten, maar simpel is dat niet. Hij verdient 130.000 euro per week en levert niet graag in. Een transfer naar West Ham staat niet bovenaan zijn wenslijst. Haalt hij zijn neus voorlopig voor op. Ook bij West Ham zelf is Batshuayi geen prioriteit. De club geeft de voorkeur aan cash, eerder dan dure mislukkelingen over te nemen.

Zaakwaarnemer Bale: “Gareth gaat helemaal nergens heen”

Gareth Bale komt de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn zichtbare verveling op de bank van Real Madrid. De recordaankoop komt niet aan spelen toe en zijn onvrede is vaak zichtbaar. Toch gaat de Welshman nergens heen, zo geeft zijn zaakwaarnemer aan. “Hij is niet minder dan wie dan ook”, vertelt Jonathan Barnett aan de BBC. “Zidane wil hem gewoon niet opstellen.”

De 31-jarige Bale, die in 2013 voor het wereldrecordbedrag van 100 miljoen euro overkwam van Tottenham, heeft nog een tweejarig contract in Madrid. “Hij woont graag in Madrid. Het gaat goed met hem. Natuurlijk is er interesse van andere clubs, maar er is bijna geen club die hem kan betalen”, zegt zijn zaakwaarnemer. “Het is heel erg jammer dat hij nu niet in het elftal staat, maar hij gaat niet weg. Hij hoeft niet langer te blijven dan Zidane. Zidane is erg succesvol, er is geen haat. Zidane wil hem gewoon niet opstellen.”

Lees ook:

Recordbreker waarnaar een baby is vernoemd: wie is Jude Bellingham (17), de nieuwe topaankoop van Dortmund?