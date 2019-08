Transfer Talk. Barça en Bayern hebben principeakkoord over uitleenbeurt Coutinho De voetbalredactie

16 augustus 2019

Barcelona en Bayern hebben principeakkoord over uitleenbeurt Philippe Coutinho

FC Barcelona en Bayern München hebben een principeakkoord over de uitleenbeurt van Philippe Coutinho aan de Duitse topclub. Dat bevestigde Guillermo Amor, een van de bestuursleden van de Spaanse grootmacht, aan zender Movistar LaLiga.

“We kunnen bevestigen dat er voor de uitleenbeurt van Coutinho een principeakkoord is”, vertelde Amor. “De transactie moet wel nog afgerond worden.” De 27-jarige Braziliaan voetbalde sinds begin 2018 voor Barça. Voordien maakte hij sinds 2013 het mooie weer bij Liverpool. Coutinho telt 55 caps bij de nationale ploeg waarin hij vijftien doelpunten scoorde.

AS Roma stalt wereldkampioen Steven Nzonzi bij Galatasaray

Steven Nzonzi zet zijn carrière verder bij Galatasaray. De Turkse kampioen neemt de 30-jarige Franse middenvelder op huurbasis (met aankoopoptie) over van AS Roma.

De uitleenbeurt loopt tot 30 juni 2020. Daarna kan Galatasaray Nzonzi kopen voor 16 miljoen euro. De Turken krijgen eveneens de optie hem een tweede seizoen te lenen voor 500.000 euro. De aankoopoptie bedraagt dan 13 miljoen euro.

Nzonzi werd vorige zomer door AS Roma weggehaald bij Sevilla na WK in Rusland, waar hij met Frankrijk wereldkampioen werd. De verdedigende middenvelder (1m96) speelde er vijf matchen en kreeg onder meer invalbeurten in de halve finale tegen de Rode Duivels en de finale tegen Kroatië.

De Fransman speelde vorig seizoen 39 wedstrijden voor de Giallorossi (een goal). Hij heeft ook een verleden in de Premier League bij Blackburn en Stoke.

Imbula en Amartey in beeld bij Club als verdedigende middenvelder

Geen acht zonder negen. De koopwoede van Club is nog niet gestild. Het speurt nog steeds naar de perfecte verdedigende middenvelder. Komen (nog steeds) in aanmerking: Giannelli Imbula (26) en Daniel Amartey (24) van respectievelijk Stoke City en Leicester. Allebei staan ze op een lijstje. Imbula zit tegenwoordig op een zijspoor bij Stoke, nadat het hem in 2016 voor zo’n 20 miljoen euro wegkocht bij FC Porto. Na uitleenbeurten aan Toulouse en Rayo Vallecano hoopt de Congolese Fransman - geboren in Vilvoorde - zijn carrière nieuw leven in te blazen. In afwachting traint hij sinds 1 juli bij de U23 van Stoke. “Ik wil een club vinden met een project waarin ik me kan settelen. De voorbije drie jaar heb ik veel van club gewisseld... Ik zou graag wat stabiliteit willen”, liet hij recent weten aan RMC.

Ook de Ghanees Amartey wil meer spelen. Bij Leicester moet hij opboksen tegen Wilfred Ndidi (ex-Genk) - een strijd die hij niet kan winnen. De gewezen middenvelder van FC Kopenhagen, die in de herfst van 2014 in de Europa League twee keer tegen Club speelde, trok anderhalf jaar later naar de Premier League voor een kleine 7 miljoen euro. (NP)

Batshuayi blijft (voorlopig) bij Chelsea

AS Roma informeerde. Toch is Michy Batshuayi, ondanks zijn status als derde spits, voorlopig niet geneigd te vertrekken bij Chelsea. In de Europese Supercup tegen Liverpool zat ‘Batsman’ wel in de kern, maar kwam hij niet van de bank. Concurrent Olivier Giroud startte. Die andere spits, Tammy Abraham, mocht invallen, maar miste de beslissende strafschop. In de omgeving van de Rode Duivel (25) valt te horen dat hij nog altijd wil strijden voor zijn plaats. Coach Frank Lampard zegt dat hij selecteert op basis van trainingsijver. Zou Batshuayi een tandje bij moeten steken? Omdat geen van de aanvallers tot nu toe overtuigde, blijft hij hopen op een eerlijke kans. Bovendien is Chelsea op dit moment niet zinnens om hem van de hand te doen. Afwachten wat er eind augustus nog gebeurt. (KTH)

Antwerp praat met Defour en wil nog spitsen

Luciano D’Onofrio houdt de lijn open met Steven Defour. De inmiddels 31-jarige middenvelder van Burnley is toe aan zijn laatste contractjaar. Defour staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar België, en ook Burnley is bereid om te onderhandelen, maar alles heeft een prijs. D’Onofrio beseft dat Burnley niet in een sterke positie staat en wacht geduldig af. Het aanvoelen van alle partijen is dat de transfer eind deze maand veel kans op slagen heeft. De ex-Rode Duivel revalideert inmiddels van een kuitblessure. Hij heeft bij Burnley de looptrainingen hervat. Omdat een terugkeer op de velden nog niet voor morgen is, huurt Burnley Chelsea-middenvelder Danny Drinkwater voor zes maanden.

Defour sukkelde het laatste anderhalf jaar veel met zijn fitheid en het is nog maar de vraag in welke vorm hij steekt. Maar D’Onofrio heeft altijd vertrouwen gehad in Defour en denkt ook nu weer dat hij in de Belgische competitie nog kan uitblinken. Een transfer van Defour zou de Jupiler Pro League nog wat extra pigment geven na de terugkeer van Vincent Kompany, Simon Mignolet, Nacer Chadli en Laurent Depoitre.

En ‘The Great Old’ wil nog investeren in zijn team. “We willen nog aanvallende versterking halen”, vertelt secretaris-generaal Sven Jaecques. Daarbij valt de naam van de Japanner Koji Miyoshi (22). Hij is een vleugelaanvaller die nog maar pas Japans international is geworden. “We willen onze coach alle mogelijkheden geven. Daarnaast is het afwachten of Borges en Arslanagic meteen klaar zijn om Pius achterin te vervangen.”

Uitgaand verwacht Jaecques weinig beweging. “We gaan onze sterkhouders niet zomaar laten vertrekken. Sinan Bolat? Er is niks. En hij doet het op dit moment heel erg goed.” (SK/PJC)