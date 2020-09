Transfer Talk. Bale reist morgen naar Londen, Real blijft groot deel van loon betalen - AA Gent leent Kvilitaia uit De voetbalredactie

17 september 2020

18u50 0

Bale morgen naar Londen

Niets staat de overgang van Gareth Bale naar Tottenham nog in de weg. De clubs rondden vandaag alle details af, morgen reist de 31-jarige Welshman naar Londen. Het gaat om een huurdeal, Real Madrid blijft tussen de 60 en 70 procent van zijn loon betalen. De Spurs nemen ongeveer 230.000 euro voor hun rekening, evenveel als grootverdiener Harry Kane. Bale verliet in 2013 Tottenham voor de Koninklijke. Met een bedrag van 100 miljoen euro was hij destijds de duurste voetballer ooit.

Return to sender voor Gareth Bale: hoe man die Real Madrid 30 miljoen per jaar kost werd buitengepest (+)

AA Gent leent Kvilitaia uit aan Cypriotische vicekampioen

AA Gent leent Giorgi Kvilitaia voor de rest van het seizoen uit aan het Cypriotische Anorthosis Famagusta. Dat hebben de Buffalo’s vandaag gemeld.

De 26-jarige Georgische spits kwam in de zomer van 2018 over van Rapid Wenen en speelde in totaal 46 wedstrijden voor AA Gent. Gedurende de afgelopen twee seizoenen scoorde hij zeven keer en gaf hij ook zeven assists. De laatste tijd kwam Kvilitaia echter minder aan spelen toe, waardoor hij op zoek gaat naar speelminuten bij de Cypriotische vicekampioen.

AA Gent begon erg slecht aan het seizoen met amper drie punten uit vijf duels. Coach Jess Thorup mocht al beschikken en ook zijn opvolger Laszlo Bölöni moest alweer zijn koffers pakken, omdat er geen klik was met de spelersgroep. T2 Wim De Decker nam het roer over. Onder zijn leiding plaatste AA Gent zich dinsdagavond ten koste van Rapid Wenen voor de play-offs van de Champions League.

Giorgi Kvilitaia wordt uitgeleend aan Anorthosis Famagusta. Veel succes Giorgi! #kaagent https://t.co/Tj2Xj8JVEi KAA Gent(@ KAAGent) link

Tsadjout verlaat Charleroi

Frank Tsadjout is niet langer een Carolo. Op vraag van de speler zijn Charleroi en AC Milan overeengekomen de huur voortijdig te beëindigen. De jonge spits gaat aan de slag de Serie B-club Cittadella. Charleroi gaat op zoek naar een vervanger voor Tsadjout. (AR)

Oleksandr Filippov nieuwe spits van STVV

STVV heeft na een lange zoektocht eindelijk zijn spits beet. Het betreft de 27-jarige Oleksandr Filippov van de Oekraïense eersteklasser Desna Chernigiv. Als alles goed is tekent de Oekraïner een contract van drie jaar op Stayen. Filippov is een product van UOR Donetsk, is 1,83 meter groot, weegt 75 kilogram en vindt makkelijk de weg naar goals. Hij speelt sedert 2016 bij Chernigiv waar hij 48 keer in 139 matchen de weg naar doel vond. Vorig seizoen scoorde hij 12 goals in 20 matchen. Dit seizoen één in twee matchen. (FKS)

Bayern-voorzitter Rummenigge bevestigt transfer Thiago naar Liverpool

Thiago Alcantara verlaat Bayern München voor Liverpool. Dat heeft Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge donderdag aangekondigd. “Ik kan bevestigen dat Bayern een akkoord heeft bereikt met Liverpool. Het was Thiago’s wens iets anders te doen op het einde van zijn carrière”, zei Rummenigge bij Bild Live.

Met de overgang van de 29-jarige middenvelder van de Duitse naar de Engelse kampioen zou 30 miljoen euro gemoeid zijn.

Thiago ruilde in 2013 Barcelona voor Bayern. De Spaanse international (39 caps) hielp de Beierse club afgelopen seizoen aan de treble (Bundesliga, DFB-Pokal en Champions League). Hij won de Bundesliga zeven keer met Bayern.

Koeman houdt deur op een kier voor Suárez

Ronald Koeman houdt de deur op een kier voor Luis Suárez bij FC Barcelona. “We hebben vanochtend met Luis over zijn toekomst gesproken”, zei hij gisteren na een oefenzege op Girona (3-1) bij het Catalaanse TV3. De spits uit het Uruguayaanse Salto deed niet mee. “We wachten af ​​of hij vertrekt of niet. Vanaf de eerste dag hier heb ik gezegd dat ik het contract van elke speler respecteer. Als hij uiteindelijk bij Barcelona blijft, zal hij een speler van onze selectie zijn.”

Suárez leek op weg naar Juventus nadat hij eerder van Koeman te horen had gekregen dat hij geen hoofdrol in zijn plannen speelde. Maar een transfer naar de kampioen van Italië lijkt niet door te gaan omdat de oud-speler van FC Groningen en Ajax niet op tijd een Italiaans paspoort krijgt. Daardoor zou hij niet inzetbaar zijn voor de Champions League.

Suárez staat nog een jaar onder contract bij FC Barcelona, waar hij achter zijn buurman Lionel Messi en César Rodríguez (overleden in 1995) derde staat op de all-time topscorersranglijst met 198 doelpunten in 209 wedstrijden.