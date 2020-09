Transfer Talk. Aubameyang tekent nieuw contract bij Arsenal - Tottenham informeert bij Real naar Reguilon en huur Bale Redactie

15 september 2020

Tottenham bevestigt interesse huur Gareth Bale

Keert Gareth Bale terug naar het oude nest? De 31-jarige Welshman zou opnieuw naar Tottenham kunnen. De Londense club heeft bij Real Madrid geïnformeerd naar een mogelijke uitleenbuurt van de winger. Bale heeft in de Spaanse hoofdstad nog een contract tot juni 2022. Tottenham zou één derde van het loon van Bale willen overnemen. De Welshman strijkt bij Real zo’n 15 miljoen euro per jaar op. De club van José Mourinho heeft naar verluidt ook interesse in verdediger Reguilon. De Spaanse international werd vorig jaar uitgeleend aan Bayern München.

Aubameyang tekent nieuw contract bij Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang blijft langer bij Arsenal. De Gabonese topspits zette zijn handtekening onder een driejarig contract, tot de zomer van 2023.

Aubemayang komt sinds 2018 uit voor de Gunners. In 111 wedstrijden was hij goed voor 72 doelpunten en 15 assists.

Spajic (ex-Anderlecht) trekt op huurbasis naar Feyenoord

Feyenoord heeft een oude bekende aan boord gehaald. Uros Spajic (ex-Anderlecht) komt op huurbasis over van het Russische FK Krasnodar.

“Het is bekend dat we graag nog een centrale verdediger wilden toevoegen aan de selectie. Met de komst van Uros Spajic is dat gelukt én voegen we niet alleen een extra optie, maar ook extra ervaring toe aan de achterste linie van de groep”, aldus technisch directeur Frank Arnesen.

Spajic, die tussen 2016 en 2018 uitkwam voor Anderlecht, speelde 42 matchen in de Jupiler Pro League. Paars-wit verkocht hem voor 7 miljoen euro aan Krasnodar.

Schalke 04 huurt Gonçalo Paciencia van Frankfurt

Schalke 04 heeft zijn voorhoede versterkt met Gonçalo Paciencia. De Portugese aanvaller wordt een seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt, met aankoopoptie, zo raakte dinsdag bekend.

De 26-jarige Paciencia speelde sinds 2018 voor Frankfurt, dat hem toen overnam van FC Porto. In 34 Bundesliga-wedstrijden was hij goed voor tien doelpunten en vijf assists.

Schalke 04, het team van Benito Raman, eindigde vorig seizoen als twaalfde in de Duitse competitie.