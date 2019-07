Transfer Talk. Atlético pakt uit met forse dubbelslag - De Sart weg bij STVV - City pikt Rodrigo op voor 70 miljoen Redactie

03 juli 2019

22u02 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

De Sart vertrekt bij STVV

Alexis de Sart (22) wordt na het EK met de beloften vandaag weer op training verwacht in het Nederlandse Horst, maar de STVV-speler zal niet opdagen. De middenvelder heeft zijn laatste wedstrijd voor de Kanaries gespeeld. Nadat de speler een eerdere contractverlenging afsloeg, besliste STVV de eenzijdige optie in zijn verbintenis te lichten en hem zo aan zich te binden tot midden 2020.

Alleen is die optie volgens de entourage van de speler niet rechtsgeldig. Ze werd in de verkeerde taal gelicht én het salaris van de speler werd verminderd, terwijl de wetgeving een verhoging van het vaste loon met minstens 20 procent voorschrijft. In het kamp de Sart stellen ze met juridische zekerheid dat het contract met STVV daarom is afgelopen en hij sinds 1 juli een vrije speler is. De speler staat dan ook op zijn rechten. De Sart speelde vorig seizoen nog 39 van de 40 wedstrijden voor STVV en scoorde daarin 6 keer. Hij kan rekenen op behoorlijk wat interesse uit België en één club uit het buitenland. (SJH)

Manchester City haalt Angelino terug van PSV

De Spaanse verdediger Angelino (22) heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Manchester City. Vorige zomer verhuisde hij van de Citizens naar PSV.

Bij de Eindhovenaars was de linksachter een vaste waarde. Hij speelde afgelopen seizoen 43 wedstrijden (1 goal, 12 assists) en maakte de zes groepsduels in de Champions League (tegen Barcelona, Inter en Tottenham) vol.

“Angelino is een heel getalenteerde jonge speler en heeft verdedigend een groot potentieel”, zegt de directeur voetbal van de Engelse kampioen, Txiki Begiristain. “Het afgelopen jaar heeft hij met PSV heel wat ervaring opgedaan in de Eredivisie en de Champions League. We zijn ervan overtuigd dat hij defensieve kwaliteiten zal toevoegen aan onze selectie.”

SO good to have you back! 🙌 pic.twitter.com/YKOHW8L62Q Manchester City(@ ManCity) link

Atlético haalt fors uit

De transfer van het Portugese toptalent Joao Felix van Benfica naar Atletico Madrid is afgerond. Beide clubs bevestigden de overgang. De Spaanse topclub betaalt voor de 19-jarige international 126 miljoen euro. Hij ondertekende een contract voor zeven seizoenen. Felix had in zijn contract bij Benfica een afkoopclausule van 120 miljoen euro staan. Maar omdat Atletico de transfersom in schijven zal betalen, ligt het bedrag iets hoger.

Joao Felix wordt op zijn 19e beschouwd als de natuurlijke opvolger van Cristiano Ronaldo bij de Portugese nationale ploeg. Hij was afgelopen seizoen in shirt van Benfica goed voor 20 doelpunten en 11 assists in 43 wedstrijden. Vorige maand debuteerde hij aan de zijde van CR7 in het nationale elftal tijdens de halve finale van de Nations League tegen Zwitserland.

Bij Atletico Madrid moet Felix het vertrek van Antoine Griezmann opvangen. De Franse wereldkampioen verlaat Los Colchoneros na vijf seizoenen (en 133 doelpunten) en trekt vermoedelijk naar FC Barcelona. Ook hij heeft in zijn contract een afkoopclausule van 120 miljoen euro.

Nu de transfer is bevestigd, mag Felix zich met ruime voorsprong de duurste aankoop ooit van Atletico noemen. Tot dusver was dat Thomas Lemar, die vorige zomer voor 72 miljoen overkwam van Monaco. Felix is ook de duurste Portugees want Juventus betaalde ‘slechts’ 105 miljoen euro aan Real Madrid om Cristiano Ronaldo los te weken.

Daarnaast versterkt ook de Mexicaanse international Hector Herrera de rangen van de Madrileense club. De 29-jarige middenvelder komt transfervrij over van FC Porto. Morgen tekent hij een contract voor drie jaar. Herrera speelde sinds 2013 voor Porto, dat hem voor 8 miljoen euro bij het Mexicaanse Pachuca oppikte. In 245 wedstrijden scoorde hij 45 goals voor Porto. Sinds 2016 was hij er kapitein. Na de Braziliaanse verdediger Felipe is Herrera de tweede speler die deze transferperiode de overstap van Porto naar Atletico maakt.

📝 | Acuerdo con @HHerreramex para que se convierta en nuevo jugador rojiblanco 🔴⚪



🇲🇽 El futbolista mexicano firmará mañana su contrato para las próximas 3 temporadas



👋 ¡Bienvenido! 🔝

👉 https://t.co/z8HTjOhaUx#AúpaAtleti #BienvenidoHerrera pic.twitter.com/cbnsdbqJTl Atlético de Madrid(@ Atleti) link

Bolingoli naar Celtic

Boli Bolingoli heeft zijn transfer naar Celtic beet. De ex-speler van Club Brugge komt over van Rapid Wien, waarmee hij eerder deze week de Oostenrijkse bekerfinale verloor. Met de transfer zou een bedrag van ruim drie miljoen euro gemoeid zijn. Het is voorlopig nog wachten tot Celtic het nieuws officieel naar buiten brengt. Bolingolo werd alleszins wel al in Glasgow gespot.

Celtic target Boli Bolingoli-Mbombo arrives in Glasgow https://t.co/O1omUZyYv5 #Scotland pic.twitter.com/ZGMVnHqUPW NEWSONSCOTLAND(@ NewsOnScotland) link

Yaya Touré naar Chinese tweedeklasser

De Chinese tweedeklasser Qingdao Huanghai heeft de komst van middenvelder Yaya Touré bekendgemaakt. De Ivoriaan, 36 intussen, zat al anderhalf jaar zonder club na zijn vertrek bij het Griekse Olympiakos.

Touré, 101-voudig Ivoriaans international en ex-speler van Beveren, verwierf zijn faam vooral als speler van Barcelona en Manchester City. Voor Barça kwam hij 74 keer in actie, voor City liefst 230. Qingdao Huanghai, dat nog nooit in de Chinese Super League uitkwam, is momenteel leider in de tweede afdeling.

In 2017 uitte Touré opvallend genoeg nog felle kritiek op voetballers die Europa verlieten voor het Chinese geld. “Ik zeg altijd dat ik denk dat ik doodongelukkig zou worden als ik in China ging spelen”, zei Touré toen. Ondertussen heeft de Ivoriaan zich blijkbaar bedacht.

Manchester City betaalt 70 miljoen euro voor Rodrigo

Manchester City tast diep in de buidel om de Spaanse middenvelder Rodrigo over te nemen van Atletico Madrid. Op hun website bevestigen Los Cochoneros dat de Engelse kampioen de contractueel vastgelegde afkoopsom (die 70 miljoen euro bedraagt) heeft overgemaakt.

Rodrigo is een 23-jarige centrale middenvelder en was een vaste waarde in het elftal van Diego Simeone. Vorig seizoen speelde hij 47 wedstrijden, onder meer twee keer tegen Club Brugge in de Champions League, en maakte daarin drie doelpunten. De zevenvoudig international had in Madrid nog een contract tot 2023.

Eintracht Frankfurt versterkt selectie met oud-wereldkampioen Erik Durm

Eintracht Frankfurt heeft de Duitse ex-international Erik Durm aangetrokken. De 27-jarige linksachter komt transfervrij over van de Engelse degradant Huddersfield. Durm ondertekende bij de Bundesligaclub een contract voor vier seizoenen.

De Duitser telt slechts zeven caps achter zijn naam maar mag zich niettemin een wereldkampioen noemen. Hij hoorde immers tot de 23-koppige selectie van de Mannschaft die in 2014 in Brazilië de wereldtitel veroverde. Durm speelde er wel geen minuut. Voor hij in 2018 bij Huddersfield tekende, droeg Durm vijf jaar het shirt van Borussia Dortmund. Daarmee won hij in 2017 de Duitse beker.

Fitnesstest, Interview, Trikot-Anprobe. Wir haben Erik Durm bei seinen ersten Schritten in Frankfurt begleitet:

▶️ https://t.co/u0aFI9xlIR pic.twitter.com/UbCY2UCpin Eintracht Frankfurt(@ Eintracht) link

Red Flame Vanmechelen naar Twente

Davinia Vanmechelen (19) trekt naar het Nederlandse FC Twente. De Red Flame komt over van Paris Saint-Germain, dat haar het voorbije half jaar verhuurde aan PSV. “Ik heb goede verhalen gehoord over FC Twente Vrouwen. Het is een familieclub met een goed en hecht team, dat past bij mij als speelster”, stelt de vleugelspits. “Voor komend seizoen wil ik belangrijk zijn tijdens de wedstrijden. Ik hoop hier plezier te gaan combineren met hard werken. Het zou mooi zijn als we met deze ploeg ver komen in de Champions League en hopelijk wederom het kampioenschap van de Eredivisie Vrouwen (FC Twente werd vorig seizoen kampioen, red.) kunnen behalen.”

Vanmechelen verliet in januari vorig jaar Racing Genk voor de Franse topclub PSG. Ze leerde er naar eigen zeggen veel op training, maar sprokkelde amper speelminuten. Die kreeg ze wel bij PSV, met een contract bij de huidige Nederlandse kampioen tot gevolg. “Ze is het grootste Belgische talent op de velden, die een lastige periode heeft gehad bij Paris Saint Germain. Hopelijk komt ze bij ons weer helemaal tot bloei”, is technisch manager Rene Roord in de wolken.

🗣 Davinia Vanmechelen: “Ik heb goede verhalen gehoord over FC Twente Vrouwen. Het is een familieclub met een goed en hecht team, dat past bij mij als speelster. Ik hoop hier plezier te gaan combineren met hard werken.”



Lees meer:

🔗 https://t.co/NVMVuCFjPy#fctwentevrouwen pic.twitter.com/UEs2ww6xgu FC Twente Vrouwen(@ FCTwenteVrouwen) link

“Buffon legt morgen medische testen af bij Juventus”

De terugkeer van Gianluigi Buffon (41) naar Juventus is nakend. Volgens Gazzetta dello Sport legt de Italiaanse doelman morgen zijn medische testen af bij de club waarvoor hij bijna zijn hele carrière speelde. Buffon zou een contract voor één jaar ondertekenen. Bedoeling is dat hij de rol van tweede doelman op zich neemt, als stand-in voor Wojciech Szczesny. Het voorbije seizoen kwam Buffon uit voor PSG. De voorbije weken hintte de doelman een paar keer op een terugkeer naar zijn oude liefde Juventus.

Denswil verlaat oefenkamp Club

Stefano Denswil heeft zijn laatste training voor Club Brugge achter de rug. De verdediger trainde gedeeltelijk met de groep vooraleer hij straks het oefenkamp verlaat. Denswil trekt zoals gemeld naar het Italiaanse Bologna, waar hij morgen en vrijdag medisch getest wordt en zijn contract zal tekenen. De verdediger verlaat Club na 4,5 seizoenen. Straks oefent blauw-zwart om 18.30u tegen het Nederlandse Heracles Almelo. Naast Denswil komen ook Dennis, Vlietinck, Mitrovic en Fadiga niet in actie. (TTV)

Van Damme officieel van Lokeren

De fysieke testen legde hij gisteren al met succes af, vandaag volgt de officialisering van de transfer. Jelle Van Damme, vorig seizoen sterkhouder bij Antwerp FC, keert terug naar Daknam, waar hij z’n eerste stapjes in het voetbal zette. De Lokeraar tekent er vandaag een contract voor twee seizoenen. Om 11u30 kondigt Lokeren z’n komst officieel aan via een Facebook Live. In de andere richting verlaat Bambo Diaby Sporting Lokeren dan weer. Lokeren kreeg twee vergelijkbare aanbiedingen. Enerzijds van Barnsley, komend seizoen nieuwkomer in de Championship. Anderzijds van het Zwitserse FC Zürich. Vandaag beslist de verdediger zelf waar z’n toekomst ligt. Hij speelde vorig seizoen 18 matchen voor Lokeren. (MVS)

Lees er HIER meer over.

Kameroener Hongla derde transfer Antwerp

Antwerp verwelkomde vanmiddag Martin Hongla (21) op stage in Marienfeld. De Kameroener werd opgepikt en vervoegde de Reds vlak na de ochtendtraining in Residentie Klosterpforte. B. Hij is na Pius en De Laet de derde zomertransfer van de Great Old. Hongla is een Kameroense jeugdinternational en komt over van het Spaanse Granada voor wie hij tien keer uitkwam in La Liga. De voorbije zes maanden werd hij uitgeleend aan Karpaty Lviv uit Oekraïne. Daar speelde hij 15 duels in de hoogste afdeling en scoorde hij twee goals. In 2018 werd hij ook een jaartje bij Barcelona B gestald.

Lees HIER meer.

Sevilla legt recordbedrag neer voor Franse verdediger

Sevilla heeft zich versterkt met verdediger Jules Koundé. De 20-jarige Fransman komt over van Bordeaux voor het recordbedrag van 25 miljoen euro. Nooit eerder telde Sevilla meer neer voor een transfer. Koundé, een jeugdproduct van de Girondins, tekende een akkoord tot 2024. De verdediger kwam sinds zijn debuut in 2018 bij Bordeaux in 55 wedstrijden in de Ligue 1 in actie. Sevilla toonde zich deze zomer al erg actief op de transfermarkt. De Spanjaarden, vorig seizoen in eigen land zesde, haalden al de Nederlander Luuk de Jong (PSV), de Israëliër Munas Dabbur (RB Salzburg), de Braziliaan Diego Carlos (Nantes) en de Spanjaard Joan Jordan (Eibar).

Centrale verdediger voor AS Eupen

AS Eupen heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de Nederlander Menno Koch. De 25-jarige centrale verdediger komt over van NAC Breda. Koch speelde in het verleden bij PSV, FC Utrecht en NAC. Afgelopen seizoen kon hij niet verhinderen dat het team uit Breda uit de eredivisie zakte. “Menno brengt heel wat ervaring uit de Nederlandse hoogste klasse mee”, klinkt het bij algemeen directeur Christoph Henkel. “Met hem halen we een sterke verdediger die een echte leider kan worden.” Koch sluit vandaag nog aan op het trainingskamp in Bitburg.

Anderlecht slaat opnieuw toe

Michel Vlap was de eerste, maar er zijn nog twee transfers op komst naar Anderlecht. Congolese media meldden de overgang van Meschack Elia en Arsène Zola naar Anderlecht. De twee Congolezen van TP Mazembe worden op 6 juli verwacht in Neerpede. Elia (22) is een snelle winger en tevens Congolees international. Elia is dezer dagen actief op de Afrika Cup, maar komt daarna naar Brussel. Zola is een verdediger die zowel centraal als links uit de voeten kan. Ook hij is 22 jaar oud.

Transfer Bushiri naar Norwich in kannen en kruiken

De transfer van Rocky Bushiri naar Norwich City is helemaal rond. Dat laten beide ploegen weten. Norwich promoveerde afgelopen seizoen naar de Premier League.

“We hebben een deal gesloten waarin alle partijen zich kunnen vinden,” legt Sportief Directeur Guy Ghysel van KVO uit. “Bushiri zelf wou absoluut deze stap zetten en wij wilden hem dan ook niet tegenhouden. We wensen hem veel succes toe met deze nieuwe uitdaging.”

De 19-jarige verdediger stroomde door uit de jeugdopleiding van Oostende maar was het voorbije jaar op huurbasis actief aan de andere kant van het land, bij Eupen. Bushiri behoorde tot de kern die vorige maand het EK voor beloften afwerkte, dat voor de jonge Duivels zonder punt in de poules eindigde. Hij speelde de laatste groepsmacht tegen gastland Italië (3-1 verlies).

We are delighted to confirm the signing of Belgium U21 international Rocky Bushiri! #ncfc



Rocky will join up with our Under-23s for the upcoming season. Welcome, Rocky! 👊https://t.co/bVllOD0Wep Norwich City Academy(@ NorwichCityAcad) link

Colombiaanse verdediger voor Racing Genk

Racing Genk verwelkomt ondertussen een nieuwe verdediger. De landskampioen bereikte een akkoord met het Colombiaanse Atlético Nacional over de transfer van Carlos Cuesta. De 20-jarige centrale verdediger tekent een contract in Genk tot 2024.

Volgens de clubwebsite is de nieuwe aanwinst snel, explosief en erg wendbaar. Cuesta is ook Colombiaans U20 international. Hij is er kapitein en verzamelde er 20 caps. Met Jhon Lucumi speelt er al een Colombiaan achterin bij Genk.

Zieke Chevalier wil naar Valenciennes

Nadat Teddy Chevalier vorig weekend omwille van een liesletsel aan de kant was gebleven, is hij nu afwezig op training wegens ziekte. De goalgetter van KV Kortrijk lijkt alle middelen te gebruiken om een transfer naar de Franse tweedeklasser in zijn buurt, Valenciennes, te krijgen. De Fransen bieden evenwel peanuts, die dan nog alleen maar te betalen zijn als de club niet degradeert. Vier jaar geleden speelde Chevalier exact hetzelfde spel toen hij zijn overgang naar het Turkse Rizespor forceerde. (ESK)

Geen Guillaume voor Cercle

Baptiste Guillaume stond hoog op de verlanglijst maar komt niet naar Cercle Brugge. De 24-jarige Belgische spits, vorig seizoen door Angers uitgeleend aan Nimes, tekende bij Valenciennes. In Frankrijk circuleren ondertussen verschillende namen van spelers van Monaco die straks naar Cercle zouden kunnen komen. Samuel Grandsir, Julien Serrano, Romain Faivre, Sofiane Diop, Jordi Mboula en... Nabil Alioui komen volgens het doorgaans goed ingelichte ‘Le Parisien’ in aanmerking voor een uitleenbeurt. Alioui was vorig seizoen al bij Cercle, maar kwam door een heupletsel slechts in de slotfase van de competitie aan spelen toe. Ondertussen heeft huurling Adrien Bongiovanni zijn verblijf voor één seizoen verlengd. (LUVM)

Guatemalaanse keeper voor KV Kortrijk

Nicholas Hagen, het voorbije seizoen vijf keer keeper van de nationale ploeg van het Midden-Amerikaanse Guatemala, is op weg naar KV Kortrijk. De rechtsvoetige doelman van 193 cm is 22 jaar oud, speelt voor CSD Municipal en werd eerder genoemd bij het Mexicaanse Pachuca. KVK, dat na het vertrek van Pereira nog een doelman zoekt, zal Hagen in eerste instantie testen vooraleer hem desgevallend aan te werven. (ESK)