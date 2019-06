Transfer Talk. Atlético-directeur: “Griezmann trekt naar Barcelona” - Bongonda legt medische tests af bij Genk De voetbalredactie

12 juni 2019

21u40 68 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Verklapt Atlético-directeur transfer Griezmann?

De toekomst van Antoine Griezmann (28) lijkt in Barcelona te liggen. Atlético Madrid-directeur Miguel Ángel Gil Marín verklapte tijdens een stierenvechtevenement dat de Franse goalgetter deze zomer naar de Catalanen trekt. “Dat weet ik al sinds maart.”

Griezmann kondigde enkele maanden geleden aan dat na vijf seizoenen zijn avontuur bij Atlético erop zit. Sindsdien tierden de geruchten welig. Paris Saint-Germain werd genoemd, net als FC Barcelona - dat al een hele tijd achter de diensten van Griezmann zou hengelen. De Blaugrana lijkt nu het pleit te winnen.

Atlético-directeur Gil Marín werd tijdens een stierenvechtevenement in Madrid aan de tand gevoeld. Het antwoord was klaar en duidelijk: “Ik weet heel zeker waar Griezmann naartoe gaat. Dat weet ik al sinds maart. Hij gaat naar Barcelona.”

“Ik weet dat veel mensen willen weten waar ik ga spelen, maar ik wil jullie graag vragen om een beetje geduld op te brengen”, klonk het deze week bij Griezmann zelf nog. “Zoals ik al vaker heb gezegd, ik weet waar ik volgend seizoen wil spelen. Ik begin ook ongeduldig te worden en wil graag duidelijkheid geven.”

Fransman Mendy volgt Hazard naar Real Madrid

Real Madrid heeft op zijn website aangekondigd dat het een akkoord bereikt heeft met Lyon over de transfer van Ferland Mendy. De 24-jarige flankverdediger heeft een contract van 6 jaar ondertekend tot juni 2025.

Mendy zal woensdag 19 juni worden voorgesteld in Santiago Bernabeu. Real Madrid zou 48 miljoen euro hebben betaald voor de Fransman, met bonussen die kunnen oplopen tot maximaal 5 miljoen euro.

Mendy speelde dit seizoen 30 wedstrijden voor Lyon in de Ligue 1 en wist tweemaal tot scoren te komen. Gisteren werd hij voor de vierde keer geselecteerd voor de Franse nationale ploeg. Volgend seizoen deelt hij de kleedkamer met Thibaut Courtois en Eden Hazard.

Hannes Smolders verlaat Malinwa en trekt naar Lierse Kempenzonen

Hannes Smolders (21) verlaat KV Mechelen en trekt naar de buren van Lierse Kempenzonen in de eerste amateurklasse. De centrale verdediger speelde de afgelopen zes maanden al voor de Pallieters op huurbasis en kon hen ook overtuigen. Smolders ondertekende een contract voor twee seizoenen op Het Lisp. Bij de eerste ploeg van Malinwa kwam hij in totaal niet verder dan drie wedstrijden. (ABD)

Uitgaande transfer: Hannes Smolders gaat definitief naar Lierse Kempenzonen. https://t.co/yJi7b5b8wJ pic.twitter.com/DygkbAdyBv KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Promovendus Virton legt topschutter van Luxemburg vast

Excelsior Virton heeft met Samir Hadji de topschutter van Luxemburg in zijn rangen gehaald. De Marokkaanse aanvaller komt over van Fola Esch en ondertekende bij de nieuwkomer in 1B een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde jaar.

De 29-jarige Hadji speelde de afgelopen zeven seizoenen bij Fola Esch in Luxemburg. Daar scoorde hij 130 doelpunten in 219 wedstrijden en gaf hij ook nog eens 51 assists. Afgelopen seizoen werd de in Frankrijk geboren spits topschutter van de Luxemburgse eerste klasse met 23 treffers. Hadji veroverde twee landstitels met Fola, de huidige vicekampioen van Luxemburg.

Samir Hadji is de zoon van voormalig Marokkaans international Mustapha Hadji, die in 1998 verkozen werd tot ‘Afrikaans voetballer van het jaar’. Vader Hadji speelde als spits onder andere voor Sporting, Deportivo, Aston Villa en Espanyol.

Hadi is de vierde versterking voor Virton, dat na het winnen van de promotiefinale in de eerste amateurklasse voor het eerst deelneemt aan 1B.

Manchester United rondt transfer van James af

Manchester United heeft de transfer van Daniel James afgerond. De 21-jarige winger komt over van Swansea en tekent voor vijf seizoenen bij United.

De komst van James is de eerste inkomende transfer sinds coach Ole Solksjaer het roer overnam van José Mourinho. “Daniel is een veelbelovende jonge flankspeler met veel techniek, een goede visie, een enorme snelheid en een uitstekende werkmentaliteit”, reageerde Solksjaer. “Hij heeft een sterk seizoen met Swansea achter de rug en heeft alle kwaliteiten om een Manchester United-speler te worden.” James maakte dit seizoen 6 doelpunten in 38 wedstrijden in de Engelse tweede klasse en werd vier keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Wales.

That big grin can only mean one thing: @Daniel_James_97 is a RED! 😁 pic.twitter.com/E3GHcOHZZv Manchester United(@ ManUtd) link

Bongonda legt medische tests af bij Genk

Théo Bongonda is de eerste nieuwkomer bij Racing Genk. De 23-jarige flankaanvaller legde deze voormiddag zijn medische tests af en tekent nadien zijn contract. Hij zou een overeenkomst voor vier seizoen tekenen in de Luminus Arena. Racing Genk betaalt een transferbedrag van zeven miljoen euro aan Zulte Waregem. Daarmee is Bongonda de duurste transfer ooit tussen twee Belgische clubs. Bongonda was dit seizoen aan de Gaverbeek goed voor 14 doelpunten en 14 assists en mag komend seizoen zijn kunstjes in de Champions League tonen. (KDZ)

Dortmund laat Alexander Isak naar Real Sociedad vertrekken

Alexander Isak verlaat Borussia Dortmund voor het Spaanse Real Sociedad, de club van onze landgenoot Adnan Januzaj, zo maakten beide clubs bekend. De negentienjarige aanvaller ondertekende in Baskenland een contract voor vijf seizoenen.

Isak speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Nederlandse Willem II. De Zweedse aanvaller scoorde dertien keer in zestien Eredivisieduels en dat wekte belangstelling uit het buitenland. Zo zou de Zweedse international ook op een lijstje beland zijn bij Anderlecht.

Real Sociedad speelde kort op de bal en zou volgens Spaanse media 6,5 miljoen euro betaald hebben. Dortmund zou wel een terugkoopclausule afgedwongen hebben.

¡Déjale tu mensaje de #OngiEtorriIsak a @alex_isak! 💙⚪️#RealSociedad pic.twitter.com/Eiv9Sbjedh Real Sociedad Fútbol(@ RealSociedad) link

Iedereen mag weg bij Anderlecht, behalve Verschaeren, Amuzu, Bornauw en Doku

Een select clubje. Naast Yari Verschaeren is ook een vertrek van jeugdproducten Sebastiaan Bornauw (20), Francis Amuzu (19) en Jérémy Doku (17) onbespreekbaar voor paars-wit. Het dossier-Amuzu is wel complex. De vleugelaanvaller, net als Bornauw met de nationale beloften in Italië, heeft nog maar één seizoen contract op Neerpede. RSCA heeft zijn intenties geuit om die overeenkomst met minstens drie jaar te verlengen, maar Amuzu’s entourage houdt - logischerwijze - de boot af. Daar wil men het EK afwachten, om te zien of de financiële waarde van de Mechelaar nog kan stijgen.

De bovenstaande vier namen buiten beschouwing gelaten zijn Michael Verschueren en Frank Arnesen bereid te luisteren naar elk voorstel. Ook spelers als Alexis Saelemaekers - te weinig volwassen en te weinig rendement, vindt men in het Astridpark -, Sven Kums en Thomas Didillon staan dus in de etalage, met die nuance dat ze niet weg móeten. Zij zitten in wat ‘de oranje zone’ is. Enkel als de juiste prijs komt, zal Anderlecht meewerken. Zo niet: ook goed. Wie wel de raad kreeg een nieuwe werkgever te zoeken, zijn onder meer Adrien Trebel (Olympiakos en PAOK worden genoemd, net als Nantes), Dennis Appiah en de vele huurlingen die straks terugkeren. Da’s ‘de rode zone’. (PJC)

Verstraete op weg naar Watford

De kans dat Birger Verstraete (25) volgende week maandag de trainingen aanvat bij AA Gent, is klein. De middenvelder is op weg naar Watford, dat Verstraete al langer in het vizier heeft. De speler is momenteel nog met vakantie op Ibiza, maar de onderhandellingen over zijn transfer zijn volop aan de gang. Verstraete heeft ook aanbiedingen uit de Bundesliga en het Midden-Oosten, maar de nummer elf van het voorbije seizoen in de Premier League drukt fors door en Verstraete heeft wel oren naar het aanbod van de Engelsen. Bij Gent hopen ze een flinke transfersom te ontvangen voor Verstraete, die nog tot 2020 onder contract ligt. Birger Verstraete kwam in januari 2017 van Kortrijk naar AA Gent, waar hij zich na een moeilijke start ontpopte tot sterkhouder én Rode Duivel. (RN)

Timmy Simons naar Lommel?

Timmy Simons - die maandag op sociale media aankondigde ‘breaking news’ te hebben - liet gisterenavond bij VTM niet al te veel in zijn kaarten kijken omtrent zijn toekomst. De ex-Rode Duivel werd wél gecontacteerd door Lommel SK, de club waar hij zijn profcarrière startte. Over welke functie hij zou invullen bij de tweedeklasser is nog geen duidelijkheid. Vandaag zal Simons communiceren waar zijn toekomst ligt. Staat wel vast: “Ik zal zeker geen assistent worden van Clement bij Club Brugge.” (DLKB)

Lorenzo Staelens naar Lokeren

Morgen begint Lokeren aan de voorbereiding op volgend seizoen. Nieuwe gezichten worden er niet onmiddellijk verwacht, toch niet in de spelersgroep. In de trainersstaf zijn er wél al enkele wijzigingen. Zo wordt Lorenzo Staelens de nieuwe assistent van Glen De Boeck, die trouwens zelf nog steeds zijn nieuwe verbintenis niet tekende/kon tekenen, maar wel nog onder contract ligt tot 30 juni. Staelens zal de T1 samen met Freddy Heirman bijstaan. De Boeck en Staelens zullen al voor de vierde keer samenwerken na Cercle, Moeskroen en Kortrijk. Nog dit: Dimitri M’Buyu, momenteel sportief directeur, wordt mogelijk hoofdscout. (MVS)

Versterking op komst bij Standard

Amir Rrahmani (25) moet de nieuwe centrale verdediger worden van Standard. De Kosovaarse international zou overkomen van Dinamo Zagreb voor een bedrag rond de 2 miljoen euro. Met zijn lengte (1m92) moet hij de leegte opvullen die Luyindama liet na zijn vertrek naar Galatasaray. De kans is reëel dat Rrahmani deze week een contract tekent bij de Rouches.

Voorts trekt Standard ook hard aan de mouw van Omar El Kaddouri (28). De Marokaaanse international - geboren in België - speelt momenteel voor de Griekse landskampioen PAOK. In het verleden kwam hij onder meer uit voor Napels en Torino in de Serie A. PAOK zou een eerste bod vorige maand al geweigerd hebben. De Grieken hopen 1 miljoen euro te krijgen voor El Kaddouri - niet onoverkomelijk voor Standard - die er een jaarsalaris zou hebben van om en bij 900.000 euro. Een akkoord tussen alle partijen lijkt nabij.

Standard toont ook concrete interesse in Aleksandar Boljevic (23) van Waasland-Beveren. Naast de Rouches is er ook een Russische club geïnteresseerd in de Montenegrijnse winger. Er kwam zelfs al een officieel - ontoereikend - bod binnen. (FDZ/MVS)

Napoli wil PSV’er Hirving Lozano

Hirving Lozano wordt in Italië al weken gelinkt aan een transfer naar Napoli, maar vooralsnog heeft de club zich alleen gemeld bij zijn agent Mino Raiola. PSV wacht steeds op een officieel bod van SSC Napoli voor de Mexicaan.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis zou verklaard hebben dat hij vijftig miljoen euro wil uittrekken om de komst van Lozano mogelijk te maken, maar PSV rekent zich nog niet rijk en heeft daarvan niets op papier. Napoli zou veertig miljoen willen neertellen plus tien miljoen via bonussen.

Quincy Promes op lijstje van Ajax

Ajax heeft interesse in de Nederlandse flankaanvaller Quincy Promes. Dat meldt het Spaanse Estádio Deportivo. De landskampioen van onze Noorderburen ziet in de 37-voudige international een welkome aanvulling op de selectie, die mogelijk deze zomer onder meer Hakim Ziyech nog zou kwijtraken. Promes kende bij Sevilla een moeizaam seizoen. Hij moest het veelal doen met invalbeurten moest doen of werd opgesteld op posities die niet zijn voorkeur hebben.

Raiola in Parijs voor De Ligt

Gisteren was er sprake van een akkoord tussen Barcelona en Ajax over Matthijs de Ligt, vandaag melden diverse media dan weer dat een transfer naar PSG nabij is. Zo weet het Spaanse El Mundo Deportivo dat de Ligts makelaar Mino Raiola naar Parijs is afgereisd om de transfer van de Ajacied af te ronden. De zaakwaarnemer zou er een afspraak hebben met de Braziliaanse oud-topvoetballer Leonardo, die op het punt staat technisch directeur te worden van Paris Saint-Germain.

De Franse kampioen zou 75 miljoen euro overhebben voor de 19-jarige verdediger, die met Ajax het afgelopen seizoen grote indruk maakte en in heel Europa wordt begeerd. Bij PSG zou de Ligt volgens bronnen heel wat meer kunnen verdienen dan in Barcelona.