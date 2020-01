Transfer Talk. AS Roma trekt aan Januzaj, ook AC Milan lonkt - Kalinic bijna van Toulouse - Derijck naar KV Kortrijk? Voetbalredactie

Januzaj naar Serie A?

Na de Premier League en La Liga volgt wellicht de Serie A. Adnan Januzaj (24) kan op verregaande interesse rekenen van AS Roma. De gesprekken met de Italiaanse topclub lopen – halfweg deze week volgt normaal een beslissing. In afwachting ontbrak Januzaj gisteren in de wedstrijdselectie van Real Sociedad. De 12-voudige Rode Duivel staat alvast open voor een transfer, nu hij in Spanje niet langer een onbetwiste titularis is. Januzaj mocht de voorbije maanden slechts vijf keer starten in de competitie. Bij Roma moet hij het onfortuinlijke wonderkind Nicoló Zaniolo (20) vervangen. De Italiaan scheurde ruim een week terug zijn voorste kruisband en is zo out voor de rest van het seizoen. Roma – dat ook aan Shaqiri (Liverpool) denkt voor die positie – zou Januzaj in eerste instantie willen huren met een verplichte aankoopoptie. Een constructie die vaak gehanteerd wordt in Italië. Ondertussen volgt AC Milan het dossier op de voet. (NP)

KV Kortrijk onderhandelt met AA Gent om Derijck

KV Kortrijk onderhandelt met AA Gent om Timothy Derijck (32) definitief over te nemen. De ex-speler van onder andere Feyenoord, PSV en ADO kan een valabele vervanger worden voor Kagelmacher. Die is evenwel nog niet weg: voor wat Peñarol biedt, laat KVK hem niet vertrekken. Mujakic wordt voor anderhalf jaar uitgeleend aan Hajduk Split. Union heeft het bod van 600.000 euro op verdediger Kandouss afgewezen. (ESK)

Lovre Kalinic bijna van Toulouse

In de zoektocht naar een nieuwe doelman, mag Racing Genk zo goed als zeker een streep trekken door de naam van Lovre Kalinic. De doelman (ex-AA Gent) staat op het punt om Aston Villa in te ruilen voor Toulouse. De nummer laatst in de Ligue 1 wil Kalinic een halfjaar huren, zonder aankoopoptie. Een win-win voor alle partijen, want de Kroaat wil de komende maanden in de eerste plaats spelen, in plaats van langer op de tribunes van de Premier League weg te kwijnen. Verwacht wordt dat de deal eerstdaags beklonken wordt. (NP)