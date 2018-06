Transfer Talk: Arsenal aast op Fellaini - Inter haalt vierde jonge Belg weg bij Club - AA Gent is Gigot kwijt aan Spartak Moskou De voetbalredactie

04 juni 2018

14u02 140 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Arsenal zoekt contact met Fellaini

Arsenal is op vraag van nieuwe trainer Unai Emery op zoek naar een grote, stevige middenvelder. Een van de namen die onder de loep wordt genomen, is die van Marouane Fellaini. Sven Mislintat, hoofd recruteringen, zocht contact met de entourage van de Rode Duivel. De Gunners vinden Fellaini een interessante piste, vooral omdat hij transfervrij is. Fellaini kreeg enkele voorstellen van Man United om bij te tekenen, maar ging daar voorlopig niet op in. Ook AC Milan meldde zich, maar de Italiaanse club kan evenmin aan zijn looneisen voldoen. Vijf jaar geleden aasde Arsenal ook op Fellaini. Arsène Wenger bleef echter twijfelen. (KTH)

Inter haalt met Club-verdediger Persyn vierde jonge Belg

Inter Milaan blijft shoppen in België. Na Xian Emmers (18, RC Genk), Zinho Vanheusden (18, Standard) en Flor Van den Eynden (17, KV Mechelen) haalt de Italiaanse topclub met Tibo Persyn (16) nu een vierde landgenoot weg. De pijlsnelle rechtsback stond bij Club Brugge te boek als een enorm talent. Talent dat hij de voorbije jaren ook al heeft laten zien bij de nationale jeugdploegen. Begonnen bij de U15, sloeg hij de U16 over en nam hij met iets oudere ploegmaats in maart al deel aan het EK U17. Tot 2017 had Inter ook Senna Miangue (21) onder contract. Maar na een uitleenbeurt aan Cagliari werd hij vorig seizoen definitief overgenomen door de Sardijnse club. Inter plukte Miangue ook al op 16-jarige leeftijd weg bij Beerschot. (DEA)

Gigot naar Spartak Moskou

AA Gent is een van zijn sterkhouders kwijt. Centrale verdediger Samuel Gigot (24) trekt naar het Russische Spartak Moskou. De onderhandelingen zijn zopas afgerond nadat Gigot in Rome met succes medische testen onderging. Gigot tekent voor vier jaar in Rusland. De Fransman streek in januari vorig jaar neer in de Ghelamco Arena. Daarvoor was hij actief bij KV Kortrijk en AC Arles-Avignon. Hij speelde 64 wedstrijden voor AA Gent, waarin hij twee doelpunten en vijf assists lukte. Spartak Moskou haalde het voorbije seizoen ook al Hanni weg bij Anderlecht.

We hadden hem liefst naar Rusland zien trekken om het WK te spelen, maar het wordt @fcsm_official. Bonne chance Sam en bedankt voor alles! https://t.co/GIMW6YaIyd KAA Gent(@ KAAGent) link

"Dankzij zijn sterke prestaties van het voorbije seizoen werd hij door de supporters verkozen tot Speler van het Jaar en ontving hij de Jean-Claude Bouvytrofee", zo klinkt het op de AA Gent-website. "Samuel was een voorbeeld van professionalisme die na de trainingssessies op het oefencentrum ook dagelijks nableef om bij te trainen in de fitness. Ook in wedstrijden gaf hij steeds het volle pond."

St. Mirren in gesprek met Guti als nieuwe trainer

Jose Maria Gutierrez Hernandez, kortweg Guti, is volgens Sky Sports in beeld om manager te worden in Schotland. De voormalige middenvelder van Real Madrid, inmiddels jeugdcoach van 'de Koninklijke', voert gesprekken met club die onlangs promoveerde naar de Schotse Premier League. Guti (41) moet Jack Ross opvolgen. Ross stapte vorige week over naar Sunderland. Guti, ook oud-speler van Besiktas, stopte in 2013 als prof. Hij wordt ook genoemd in de race om de erfenis van Zinédine Zidane, die vorige week afhaakte bij Real Madrid. Bij St. Mirren wordt ook Ally McCoist genoemd als mogelijke trainer.

Barcelona zet clausule van 500 miljoen euro in contract Umtiti

De Franse verdediger Samuel Umtiti heeft zijn contractverlenging ondertekend bij FC Barcelona. Gisteren werd al bekendgemaakt dat hij dat zou doen. In het vernieuwde contract staat een transferclausule van maar liefst 500 miljoen euro.

Het vorige contract van Umtiti liep nog tot medio 2021, maar Barcelona besloot zijn contract toch te verlengen tot juni 2023. "Het is een langdurig contract met een transferclausule van 500 miljoen euro", maakte Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu maandag bekend op de persconferentie. "We denken dat met zo'n clausule geen enkele club hem zal kunnen overnemen. Umtiti is zeer belangrijk geworden. Zonder hem zou de ploeg niet hetzelfde zijn. We hebben hem echt nodig."

Ook Umtiti zelf was zeer verheugd over zijn contractverlenging. "Ik ben een beetje nerveus, omdat mijn droom hier gewoon verdergaat", zei hij. "Vanaf het eerste moment voelde ik me thuis. Nu wil ik hier vijftien jaar lang blijven voetballen. Ik krijg van iedereen vertrouwen en daarom wil ik hier dus niet vertrekken."

Umtiti, die in Kameroen werd geboren, streek in de zomer van 2016 neer in Camp Nou. Het jeugdproduct van Olympique Lyon was de Franse Ligue 1 ontgroeid en kon zich bij de Catalanen meteen opwerpen tot een vaste basispion. Na twee seizoenen staan al één Spaanse titel en twee Spaanse bekers op zijn palmares. Umtiti bereidt zich momenteel met Frankrijk voor op het WK in Rusland. Vrijdag speelde de centrale verdediger, zeventienvoudig international, nog negentig minuten mee in de met 3-1 gewonnen oefeninterland tegen Italië.

Griezmann blijft tóch bij Atlético Madrid

Lange tijd leek het erop dat Antoine Griezmann deze zomer een megatransfer naar FC Barcelona zou maken. Volgens de Spaanse krant AS heeft de Franse vedette nu alsnog toegezegd te blijven bij Atlético. De clubleiding van de Madrilenen beloofde in gesprekken met Griezmann de selectie flink te gaan versterken. Dat zou de doorslag hebben gegeven.

Ook Club Brugge wil Dimata

Het is nog niet eens half juni, maar de (Belgische) transfermarkt draait al op volle toeren. Naast Anderlecht zit vooral Club Brugge niet stil. En net als paars-wit heeft ook blauw-zwart zijn oog laten vallen op Landry Dimata (20, Wolfsburg) en Carlos Eduardo (21, Goias). Beiden worden al langer gelinkt aan Anderlecht. Waardoor het ernaar uitziet dat die dossiers niet meteen zullen worden afgerond. Dat van Mats Rits is dat wel al. Hij slaagde voor zijn medische testen en tekent voor vier jaar.

Ook Siebe Schrijvers zal voor eenzelfde duur tekenen, tenminste wanneer Club tot een deal komt met RC Genk. In de afgelopen dagen kwamen beide ploegen dichter bij elkaar, maar meer dan 3 miljoen euro willen de Bruggelingen niet betalen. Genk vroeg in eerste instantie 4 miljoen en zakte vervolgens af tot 3,5 miljoen. Deze week wordt er verder onderhandeld.

Ondertussen zet de Servische verdediger Matej Mitrovic, afgelopen winter gehuurd van Besiktas, druk op zijn moederclub door te stellen dat hij komend seizoen gewoon de trainingen zal hervatten in Turkije. Besiktas zou hem graag verkopen, maar de vraagprijs - die rond de 4 miljoen euro blijft schommelen - zal Club nooit geven. Wordt vervolgd. (WDK)

Nagelsmann zwicht niet voor Real Madrid

In de zoektocht naar een opvolger van Zinedine Zidane zou Real Madrid zijn uitgekomen bij Julian Nagelsmann. De trainer van Hoffenheim heeft De Koninklijke volgens Bild echter de deur gewezen. De 30-jarige coach plaatste zich afgelopen seizoen met Hoffenheim voor de groepsfase van de Champions League en zou dat avontuur niet willen missen.

Inter polst bij Tottenham voor Dembélé

Inter blijft aan Moussa Dembélé snuffelen. In een meeting in Londen tussen een invloedrijk zaakwaarnemer en een delegatie van de Italiaanse club kwam ook de Rode Duivel (30) ter sprake. Die polste in opdracht van Inter bij Tottenham naar de vraagprijs, maar de Spurs houden het been stijf. Dembélé ligt nog een jaar onder contract op White Hart Lane en weigert voorlopig bij te tekenen. Tottenham wil Dembélé liever houden en zal enkel verkopen bij een lucratief aanbod.

Voorzitter Daniel Levy hoopt dat er een Chinese club in de dans springt. Beijing Guoan is al een tijdje geïnteresseerd in onze landgenoot. (KTH)

Strasbourg trekt aan Mitrovic (AA Gent), Christiansen op weg naar Malmö

Stefan Mitrovic (28) kan opnieuw naar de Franse Ligue 1. Vijf maanden nadat een transfer naar Saint-Étienne afketste omdat een probleem aan zijn enkel aan het licht kwam, heeft RC Strasbourg nu zijn zinnen gezet op de centrale verdediger van AA Gent. Mitrovic, die bij de Buffalo's nog een contract heeft tot 2020, staat alvast open voor een nieuwe uitdaging. De Servische international hoopte zich aanvankelijk in de kijker te spelen op het WK, maar een operatie aan zijn enkel (in maart) verstoorde die plannen. Volgens L'Equipe bracht Strasbourg al een bod uit van 2 miljoen euro. Te weinig, vindt AA Gent, dat minstens hoopt op 3 miljoen euro.

Om u een idee te geven: met Saint-Étienne bedroeg het akkoord 3,7 miljoen euro.

Nog bij AA Gent aast ook Anders Christiansen (27) op een vertrek. De drievoudige Deense international kon zich het voorbije halfjaar - deels door een blessure - nooit doorzetten onder Yves Vanderhaeghe. Christiansen verscheen slechts in twee wedstrijden aan de aftrap en viel ook amper twee keer in. Samen goed voor... 139 minuten. Malmö hoopt nu de middenvelder opnieuw naar Zweden te halen. Een contract van 4,5 jaar ligt klaar. (NP)