Transfer Talk. Antwerp wil Zuid-Koreaanse verdediger naar Bosuil halen Voetbalredactie

22 augustus 2020

12u19 0

Antwerp onderhandelt om Koreaanse verdediger

Antwerp onderhandelt met het Qatarese Al Rayyan om Jae-ik Lee (21), een Koreaanse centrale verdediger van 1 meter 85. Al Rayyan berichtte op Twitter dat de transfer rond was, maar van een deal is er nog geen sprake. Lee, die een marktwaarde van 350.000 euro heeft, speelt sinds 2019 in Qatar. Voordien was hij enkel actief in zijn thuisland.

Meer over Antwerp

Bosuil

Lee

Qatar

Twitter

Zuid

sport

sportdiscipline