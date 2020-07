Transfer Talk. Antwerp-verdediger Nazaryna naar Oekraïne? - Barcelona wil contract Ansu Fati openbreken De voetbalredactie

24 juli 2020

Nazaryna op weg naar Oekraïne

Yehor Nazaryna (23), vorig seizoen al uitgeleend aan Karpaty, staat dicht bij een overgang naar Zorya Luhansk. De jonge Oekraïner, die z’n jeugdopleiding bij Dnipro genoot, mag van Antwerp onderhandelen met het nummer drie uit zijn thuisland. De flankverdediger ligt nog tot juni volgend jaar onder contract op de Bosuil, maar lijkt nu definitief op weg naar de uitgang. Hij kwam in de competitie in totaal 17 keer in actie voor de Great Old. (MVS)

Barcelona wil contract Ansu Fati openbreken

FC Barcelona wil geen enkel risico nemen met Ansu Fati (17) en het contract van de aanvaller zo snel mogelijk openbreken, zo meldt het Spaanse SPORT. Ansu Fati moet de nieuwe ster worden van de Catalaanse grootmacht, maar ondertussen houden enkele Europese topclubs zijn situatie nauwlettend in de gaten. Een nieuwe verbintenis zou een sterk signaal zijn dat de vinnige linksbuiten niet te koop is.