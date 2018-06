Transfer Talk: Antwerp-verdediger kondigt zelf langer verblijf aan bij The Great Old De voetbalredactie

17 juni 2018

10u25 5 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Buta definitief naar Antwerp

Aurélio Buta (21) blijft Antwerp trouw. De Portugees, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor The Great Old, wordt definitief overgenomen van Portugese topclub Benfica. Dat maakte de vleugelverdediger zelf bekend via zijn sociale kanalen. "Het waren 7 spectaculaire jaren bij Benfica, maar nu is het tijd om afscheid te nemen van de club die me opgeleid heeft. Bedankt aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen. Ik zal de club altijd blijven steunen. Nu wil ik Antwerp bedanken voor het vertrouwen."

Foram 7 anos espetaculares, e agora chegou a hora de dizer adeus ao clube que me formou como jogador, mas principalmente como homem ! Um obrigado a todos que ajudaram ao longo desses anos , ficarei sempre a torcer por este grande clube ❤️ Desde já queria agradecer @royal_antwerp_fc pela confiança depositada em mim , nos vemos em breve 🙏🏾 !! 2,026 vind-ik-leuks, 48 reacties - Aurélio Buta (@aureliobuta94) op Instagram: 'Foram 7 anos espetaculares, e agora chegou a hora de dizer adeus ao clube que me formou como...'

Essevee haalt tweede Fin

Zulte Waregem heeft zijn tweede Fin in evenveel dagen beet. Gisteren legde het Mikael Soisalo vast, vandaag was het de beurt aan Urho Nissilä (22). De aanvallende middenvelder was bij KuPS de voorbije maanden goed voor vier goals en drie assists in twintig wedstrijden. De officiële website van de Finse vicekampioen claimt dat het een recordbedrag ontvangt voor Nissilä. Volgens het doorgaans betrouwbare Transfermarkt stond dat evenwel op... €90.000. (VDVJ)

Urho Nissilä tekende zonet een overeenkomst bij @ESSEVEELIVE en komt over van @KuPS1923! Goodluck Urho! #SportPlus pic.twitter.com/t8o9waSB6V SportPlus(@ SportPlusFM) link

Lokeren verhuurt Luciano Slagveer aan FC Emmen

Lokeren heeft de Nederlandse middenvelder Luciano Slagveer voor een seizoen uitgeleend aan FC Emmen. Dat meldt de Nederlandse promovendus op zijn website. De 24-jarige Slagveer viel in het begin van het seizoen drie keer in bij Lokeren en werd dan verhuurd aan FC Twente.

Slagveer doorliep de jeugdreeksen van FC Emmen, maar trok op zijn zestiende naar Heerenveen. Vorig jaar nam Lokeren hem over en mocht hij drie keer invallen in de verloren wedstrijden tegen Club Brugge (0-4), KV Kortrijk (1-0) en Moeskroen (0-2). De middenvelder kon niet overtuigen en werd meteen verhuurd aan FC Twente. Daar kwam hij dit seizoen negentien keer in actie in de Eredivisie en was hij goed voor een doelpunt en een assist. Slagveer kon de degradatie met FC Twente niet vermijden, maar zijn prestaties werden dus wel opgemerkt door de promovendus.

Drie Monegasken en een Keniaan bij Cercle

Cercle Brugge bevestigde vandaag de komst van drie spelers die door AS Monaco ter beschikking worden gesteld. Het gaat om een centrale middenvelder, Kevin Appin, de 20-jarige aanvoerder van Monaco B, en om de flankverdedigers Yoann Etienne en Pierre-Daniel Nguinda. Voor de 21-jarige Etienne, doorgaans linksachter, is het zijn eerste uitleenbeurt. Nguinda, een rechtsachter, werd vorig seizoen verhuurd bij US Quevilly-Rouen in de Ligue 2. Hij wordt maandag 22 jaar.

Voorts heeft Cercle ook de 25-jarige Keniaan Abud Omar aangetrokken. Die speelde vorig seizoen 23 wedstrijden in Bulgarije voor Slavia Sofia, en voetbalde eerder in Griekenland bij Panegialios. Abud Omar is linkermiddenvelder of linksachter.

De technische staf werd verder uitgebreid met een derde assistent David Vignes en een tweede physical coach, Kenny Lalande. (LUVM)

Zoals daarnet meegedeeld op de persconferentie: welkom Yoann Etienne, Pierre Nguinda en Kevin Appin! #levecercle #ollemolletope #VorOltied



➡️ https://t.co/23e2YGIfnt pic.twitter.com/edJLlH3jkt Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Letica komt voor 3,5 miljoen, ook Mata (Charleroi) snel van Club?

Nummer vier is binnen voor Club Brugge. De aangekondigde overgang van Karlo Letica (21) werd gisteren definitief afgerond. De boomlange Kroatische doelman van 2m01 tekende voor vier jaar. Blauw-zwart betaalt uiteindelijk zo'n 3,5 miljoen euro, dat is inclusief bonussen. Een som die ze ook voor ogen hadden. Letica moet in Brugge eerste doelman worden. Ondanks zijn jonge leeftijd is het vertrouwen in de jeugdinternational, die ook de voorselectie van het WK haalde, bijzonder groot. Het zou kunnen dat transfer nummer vijf ook niet lang op zich laat wachten. Clinton Mata (25) zou immers al zijn medische testen hebben afgelegd in Brugge. De rechtsachter van Charleroi werd vorig seizoen verhuurd aan RC Genk, maar de vraagprijs van 3 miljoen euro is hen te duur en er zit ook al een nieuwe rechtsachter aan te komen. Club is wel degelijk geïnteresseerd in Mata, het ziet in hem de ideale concurrent voor Dion Cools op rechts. Overigens zou een transfer ook Genk niet slecht uitkomen, de Limburgers bedongen bij de uitleenbeurt immers nog 25 procent op de transfersom. De komende dagen mag er in dat dossier meer nieuws verwacht worden. (WDK/TTV/KDZ)

Transferclausule van 28 miljoen euro geschrapt

De deadline is verstreken. Tot middernacht kon Dries Mertens (31) weg bij Napoli voor het vastgelegde bedrag van 28 miljoen euro. Naar een niet-Italiaanse bestemming wel te verstaan. Geen enkele geïnteresseerde club - hoger aangeschreven dan Napoli - wilde evenwel die som neertellen.

Omdat in zijn contract bepaald was dat de onderhandelde transferclausule slechts geldig was tot en met 15 juni, komen beide partijen nu in een nieuwe situatie terecht. Napoli kan vanaf vandaag in theorie meer geld eisen voor Mertens, maar moet er tegelijk voor zorgen dat de Rode Duivel tevreden blijft. Mertens verlengde in mei vorig jaar nog zijn contract in Napels tot 2020. De voorbije maanden zaten club en speler evenwel al opnieuw rond de tafel, omdat Napoli vervroegd af wilde van die transferclausule. "Ik was na de transfer van Neymar naar PSG (222 miljoen euro, red.) ineens een koopje geworden. Die 28 miljoen stelde niets meer voor", aldus Mertens in november.

Hij hoopte ergens dat zijn ex-coach Maurizio Sarri hem zou meenemen naar zijn nieuwe club, maar de Italiaan tekende vooralsnog nergens - de onderhandelingen met Chelsea verlopen moeizaam. Andere belangstellenden, die voldeden aan Mertens' wensen, struikelden mogelijk over zijn leeftijd en het feit dat ze de spits niet langer met winst zouden kunnen verkopen. Nu, een drama is het allemaal niet. Mertens heeft het na vijf jaar bij Napoli nog altijd naar zijn zin in het zuiden van Italië. En de transferperiode moet officieel nog beginnen - op 1 juli pas. (NP)

Vitinho (Cruzeiro) via Monaco naar Cercle?

Volgens Braziliaanse media haalt Monaco eerstdaags de 18-jarige Braziliaanse rechtsachter Vitinho weg bij Cruzeiro om hem meteen uit te lenen aan Cercle Brugge. Ook de 19-jarige Belgische middenvelder Adrien Bongiovanni, opgeleid bij Standard, is naar verluidt op weg van het prinsdom naar Jan Breydel.

Vandaag worden de nieuwe T1 Laurent Guyot en zijn stafleden officieel voorgesteld. (LUVM)

♦ Anderlecht heeft de 18-jarige Bosniër Elvis Mehanovic weggeplukt bij Racing Genk. Hij start het seizoen bij de beloften. (MJR)

♦ Centrale verdediger Vladimir Kovacevic (Kortrijk) wordt een seizoen uitgeleend aan de Moldavische landskampioen Sheriff Tiraspol, waarmee hij de voorronde van de Champions League kan spelen. (ESK)

♦ Linksachter Lucas Blijker (25) tekende bij KV Mechelen een contract voor drie seizoenen, met optie op een bijkomend jaar. (FDZ)