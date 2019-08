Transfer Talk. Antwerp strikt Japanse international - Hellas Verona wil Amrabat - Ribéry naar Fiorentina? De voetbalredactie

20 augustus 2019

Miyoshi naar Antwerp

Antwerp heeft net de komst van Koji Miyoshi bevestigd. De Japanse aanvallende middenvelder en international wordt voor 1 jaar met optie gehuurd van Kawasaki. Hij trainde vandaag ook al mee bij ‘The Great Old’.

Koji Miyoshi wordt voor 1 jaar gehuurd van Kawasaki (J1 League) met optie tot aankoop. 🤝🤝



Wij spraken met Miyoshi 🎤➡️https://t.co/n1RqONoOl1#Transfer #RAFC #COYR pic.twitter.com/LOiLwCiiZe Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Ribéry bijna rond met Fiorentina

Fiorentina heeft Franck Ribéry een contract voor twee seizoenen aangeboden. De Fransman zit zonder club nadat hij vorig seizoen afscheid nam van Bayern München. Bij Fiorentina kan Ribéry vier miljoen euro per jaar verdienen en volgens Bild zijn de club en de aanvaller het bijna eens.

Sterkhouder Federico Fazio blijft tot 2021 bij AS Roma

De Argentijn Federico Fazio heeft zijn lot langer aan AS Roma verbonden. De 32-jarige centrale verdediger zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot 30 juni 2021, zo bevestigen de Giallorossi dinsdag.

Fazio stapte in de zomer van 2016 van Tottenham over naar Roma. Hij is er al drie seizoenen een vaste waarde in het hart van de defensie. In 135 wedstrijden vond hij elf keer de weg naar de netten.

“Federico is een sleutelspeler in onze selectie. We zijn heel blij dat we zijn contract konden verlengen”, zegt sportief directeur Gianluca Petrachi. “Met zijn ervaring en kwaliteiten is hij heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze jongeren.”

“Il Comandante” telt tien caps voor Argentinië en was er vorig jaar bij op het WK in Rusland.

As Roma eindigde vorig seizoen als zesde in de Serie A en treedt daardoor aan in de poulefase van de Europa League.

🐺 @Fede2Fazio: “Dal primo giorno l'#ASRoma mi ha fatto sentire la fiducia di cui ha bisogno un calciatore. La sento da parte di tutti quelli che lavorano a Trigoria, dove ho voglia di rimanere a lungo”. ⚡️ pic.twitter.com/Quv4xY0pHO AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Amrabat naar Serie A?

De gesprekken lopen. Serie A-club Hellas Verona wil Sofyan Amrabat (22) bij Club weghalen. Een win-win voor alle partijen, want de middenvelder moet zich onder Clement tevreden stellen met een rol als invaller. Bovendien is het voor Amrabat, die een jaar geleden voor 2 miljoen euro overkwam van Feyenoord, een mooie kans om in een topcompetitie te spelen. (NP)

Jarno Libert ruilt OHL voor RWDM

Jarno Libert verlaat Oud-Heverlee Leuven. De 22-jarige middenvelder ruilt de club uit de Proximus League voor RWDM uit de eerste amateurdivisie. OHL bevestigde de transfer vandaag. Libert is een jeugdproduct van OHL en debuteerde er in 2017 in de eerste ploeg. Vorig seizoen maakte hij een doelpunt in veertien wedstrijden.

Bij RWDM ondertekende Libert een contract tot 2021. De Brusselse club besliste maandag overigens nog voor de competitiestart zijn Kroatische coach Drazen Brncic te ontslaan. Hij betaalde de prijs voor de uitschakeling in de beker tegen reeksgenoot Dessel Sport (4-2 nv).