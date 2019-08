Transfer Talk. Antwerp plant ultiem transferoffensief - Michael Verschueren: “Ik ga niet veel meer slapen” De voetbalredactie

31 augustus 2019

09u29 0

Ultiem transferoffensief bij Antwerp

Het beloven nog drukke dagen te worden op de Bosuil. De komst van Mirallas is nog maar het begin van een ultiem transferoffensief. “De directie heeft mij verteld dat er voor het einde van de mercato nog vier à vijf spelers gaan bijkomen”, verklaarde coach Bölöni vóór de officialisering van Mirallas. “Alle goede spelers zijn welkom. Ik denk niet dat onze Europese uitschakeling op dat vlak gevolgen gaat hebben. De club loopt veel geld mis (minstens 3 miljoen euro, red.), maar ik had niet het gevoel dat men die centen absoluut nodig had om de markt op te gaan.”

Aan uitgaande zijde wordt kapitein Faris Haroun in verband gebracht met AA Gent, maar daar wil Bölöni zijn kop voor leggen. “Wat mij betreft is dat een ‘njet’. Faris is een uiterst belangrijke speler en een voorbeeldige kapitein en die wil ik aan boord houden.” (KDC)

Verschueren: “Ga niet veel meer slapen”

Hartlijders moeten het leven van Michael Verschueren niet leven. Zeker dezer dagen niet. De Anderlecht-manager wil voor maandagavond nog minstens één inkomende transfer afronden. Een spits is de prioriteit, ook een verdediger is welkom. Mbaye Diagne (27) van Galatasaray is een optie voor paars-wit - hij staat hoog op de lijst, alleen lopen de onderhandelingen op clubniveau erg moeizaam -, maar het bestuur bewandelt meerdere pistes. En dat maakt het allemaal extra complex. “Wellicht ga ik niet veel meer slapen”, grapte Michael Verschueren in Monaco, waar hij als lid van de ECA de Europese lotingen bijwoonde. “Want ik wil dat het zo snel mogelijk weer goed draait.” (PJC)