Transfer Talk. Antwerp heeft oogje op Benavente - Waasland-Beveren haalt middenvelder bij PSV - Nakamba blijft het hard spelen De voetbalredactie

23 juli 2019

Antwerp heeft oogje op Benavente

Cristian Benavente (25) op de Bosuil? De transfer is nog niet in de maak, maar de mogelijkheden om hem naar Antwerp te halen werden wel bestudeerd. Een maand geleden al dook zijn naam op bij de Great Old. Toen knapte Antwerp nog af op de voorwaarden én op het feit dat een extra nummer 10 geen prioriteit is. Als die straks naar beneden gaan, komt daar misschien toch nog verandering in. Benavente verliet in januari Charleroi voor het Egyptische FC Pyramids dat ruim 5 miljoen overmaakte aan de Karolo’s. Na een sterke start raakte hij er echter op de bank verzeild. (SJH/FDZ)

Waasland-Beveren haalt middenvelder van PSV

Waasland-Beveren heeft een akkoord bereikt met Matthias Verreth (21). De Belgische middenvelder komt over van PSV, waar hij zijn jeugdopleiding kende. Het gaat om een definitieve transfer. Verreth tekent vandaag een contract voor drie seizoenen.

Nakamba blijft het hard spelen

De aanwinsten weten niet hoe hij eruitziet. Op het oefencomplex van Club Brugge is nog steeds geen spoor van Marvelous Nakamba - nu al meer dan een week onwettig afwezig. De Zimbabwaanse international blijft hopen dat hij op die manier een transfer kan forceren. Nakamba wil koste wat het kost weg na een seizoen waarin hij zijn plaats verloor aan Rits. Zijn entourage gaat ervan uit dat blauw-zwart snel een akkoord zal vinden met Aston Villa, maar da’s vooralsnog hun wensen voor waarheid nemen. Club laat zich niet onder druk zetten. Villa bood vorige maand 11 miljoen pond (12,2 miljoen euro), maar eiste dat Club in ruil een speler van hen zou huren voor een paar miljoen euro. Een deal waar ze zich bij Brugge niet in kunnen vinden. (NP)

PAOK wil Esiti

Anderson Esiti heeft nog maar een contract voor één jaar bij AA Gent en dat is meerdere buitenlandse clubs niet ontgaan. Volgens Griekse bronnen zou PAOK dicht bij een transfer van de 25-jarige Nigeriaan staan. Die bronnen maken gewag van een bod van 3,5 miljoen euro én een persoonlijk akkoord met Esiti, maar voorlopig wil Gent zijn middenvelder niet laten gaan. Met de komst van Elisha Owusu leek Esiti te moeten berusten in een plaats op de bank bij AA Gent, maar de voorbije wedstrijden schoof Jess Thorup zijn Franse aanwinst een rij vooruit en knokte Esiti zich toch weer in de basiself. (RN)