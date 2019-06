Transfer Talk. Antwerp haalt verdediger - Racing Genk strikt 21-jarige spits De voetbalredactie

28 juni 2019

20u51 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ryan Babel tekent voor drie jaar bij Galatasaray

IAanvaller Ryan Babel keert terug naar de Turkse competitie. De 32-jarige Nederlandse international heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij landskampioen Galatasaray. Eerder kwam hij in Turkije uit voor Kasimpasa en Besiktas.

Babel speelde vanaf januari voor Fulham, nadat hij bij Besiktas was vertrokken. Na de degradatie uit de Premier League nam hij afscheid van de Engelse club. Babel wilde op het hoogste niveau actief blijven, vooral ook om zijn plek bij Oranje te behouden. Onder bondscoach Ronald Koeman is hij een vaste waarde in de nationale ploeg. Hij speelde tot dusver 58 interlands. Babel kwam eerder ook uit voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Al Ain en Deportivo La Coruna.

🤝 Yeni transferimiz Ryan Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/DtfgPXzp2Q Galatasaray SK(@ GalatasaraySK) link

Eupen kondigt komst van Ciampichetti en vertrek van Niasse aan

Eupen heeft laten weten zich te hebben versterkt met de Argentijnse aanvaller Flavio Ciampichetti. Tweede doelman Babacar Niasse verlaat de club dan weer.

De 31-jarige Ciampichetti komt over van CD Macara, een Ecuadoriaanse eersteklasser. Hij was er het voorbije seizoen goed voor drie goals in dertien officiële duels. Voordien speelde hij bij diverse clubs in eigen land en voor het Chileense Antofagasta. Ciampichetti tekende een overeenkomst voor één seizoen, met een optie tot verlenging.

Aan uitgaande zijde verlaat Babacar Niasse de club. De 22-jarige Senegalese doelman weigerde een contractvoorstel van de Panda’s en zoekt een nieuwe uitdaging. Hij vervoegde Eupen in februari 2015.

KAS Eupen verpflichtet argentinischen Stürmer Flavio Ciampichetti. La KAS Eupen engage l'attaquant argentin Flavio Ciampichetti!

Bienvenido a KAS Eupen Flavio! 🐼🍀

➡️ https://t.co/VVvgrR07T6 pic.twitter.com/w8SfqzNugL KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Thibault De Smet naar STVV

Thibault De Smet verhuist van AA Gent naar STVV. De linksback moet daar mee de leemte helpen invullen die De Norre naliet na zijn vertrek naar Racing Genk.

De Smet -einde contract bij de Buffalo’s- tekent bij STVV een contract voor drie jaar. Hij moet wel nog de testen doorstaan. De belofte is een jeugdproduct van AA Gent en debuteerde op 18 jaar tegen Genk. Hij speelde maar sporadisch voor de Buffalo’s. Zijn eerste doelpunt voor Gent was de beslissende treffer in een 1-2-uitoverwinning tegen KV Kortrijk op 27 januari 2019. (FKS)

FP Halle-Gooik haalt Servische spits

Futsalkampioen Halle-Gooik heeft zich versterkt met Dragan Tomic. Tomic is 28 jaar en is de spits van de Servische nationale ploeg, waarvoor hij onlangs scoorde in de 3-0-zege tegen topland Brazilië. De spits is op dit moment actief bij Bank of Beirut, waarmee hij de komende weken de eindronde van de Aziatische Champions League zal afwerken in Thailand. Tomic tekende een contract voor twee jaar.

Pius naar Antwerp

Antwerp heeft met Junior Pius (23) haar eerste defensieve versterking beet. De Nigeriaan komt over van het Portugese FC Paços Ferreira en tekende een contract voor vier seizoenen met één jaar optie. “Ik ben heel blij, dit is één van de mooiste dagen uit mijn leven omdat ik een stap vooruit heb gezet”, reageerde de boomlange Pius op het Twitterkanaal van The Great Old. “Ik speel nu in de Belgische eerste klasse, maar ook in de kwalificaties van de Europa League.” Pius komt een oude bekende tegen. “Ik heb nog samen met Ivo Rodrigues bij FC Porto gezeten. Hem ken ik dus al heel goed.”

Pius is een jeugdproduct van Porto, maar schopte het daar nooit tot het eerste elftal. Antwerp wordt zijn eerste club buiten Portugal. Daar verdedigde hij de kleuren van tweedeklasser Aves, derdeklassers Cesarense en Sanjoanense en eersteklasser Tondela, voordat hij vorig seizoen bij Paços Ferreira terechtkwam.

Transfernieuws: Junior Pius versterkt onze defensie! 😀



Meer info ➡️ https://t.co/sxY1xf8hBf#Transfernieuws #verdediger pic.twitter.com/uu4zUmr2n8 Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Embolo ruilt Schalke voor Gladbach

De Zwitserse international Breel Embolo ruilt Schalke 04 voor Borussia Mönchengladbach. De 22-jarige aanvaller ondertekende bij zijn nieuwe club een contract tot 2023. De transfersom werd niet officieel vrijgegeven, maar zou tussen 10 en 12 miljoen euro bedragen (exclusief bonussen). Dat is een pak minder dan de 26,5 miljoen die Schalke in de zomer van 2016 neerlegde om Embolo weg te plukken bij FC Basel. In het shirt van Schalke kon de Zwitser, mede door heel wat blessureleed, nooit echt schitteren. Vorig seizoen bleef zijn doelpuntenproductie beperkt tot zes treffers in 28 matchen.

Freiburg trekt Koreaanse international aan

De Zuid-Koreaanse international Changhoon Kwon zet zijn carrière verder in de Bundesliga. De middenvelder versterkt de rangen van SC Freiburg, dat zijn komst vandaag bevestigde. De 24-jarige Kwon verlaat het Franse Dijon. Daar was hij vorig seizoen goed voor vier doelpunten in 24 wedstrijden. Welke som Freiburg neertelt voor de zestienvoudige international, is niet bekend. Ook zijn contractduur werd niet vrijgegeven.

Odey is van Genk

De transfer van de 21-jarige spits Stephen Odey naar Racing Genk is helemaal rond. Odey komt over van het Zwitserse FC Zürich. Hij ondertekende in Limburg een contract tot 2024. “Stephen is een snelle en explosieve aanvaller. Hij staat stevig op zijn benen, is efficiënt en speelt met veel energie. Bij FC Zürich was hij afgelopen seizoen goed voor 45 wedstrijden waarin hij 15 keer scoorde en 3 assists gaf. Stephen is ook Nigeriaans International met 3 caps”, laat Genk weten.

Sampdoria meldt zich voor Malinovskyi

Sampdoria heeft zich in de strijd gemengd voor Ruslan Malinovskyi. De ploeg van Dennis Praet zou een bod van 12 miljoen euro voorbereiden. Een delegatie uit Genua zou ­volgende week ook naar Genk afzakken om de onderhandelingen verder te zetten. Bij Genk weten ze officieel nog van niets. Eerder toonde ook Atalanta interesse, maar zij wilden niet verder gaan dan een bod van 10 miljoen. Malinovskyi, die volgende week weer in Genk wordt verwacht, liet zijn ongenoegen over de situatie eerder al blijken. De 26-jarige Oekraïner wil weg en vindt de Genkse vraagprijs van 20 miljoen onredelijk. Afwachten of Sampdoria wel een akkoord kan vinden.

Van Damme: Cercle, Lokeren of...?

Cercle Brugge heeft zijn zinnen gezet op Jelle Van Damme (35). De transfervrije verdediger wiens contract bij Antwerp niet verlengd werd, staat bij tal van 1A-clubs op het verlanglijstje, toch hoopt groen-zwart de ex-Rode Duivel in te lijven. Cercle zag met Lambot flink wat leiderschap vertrekken en ziet in de Waaslander een ideale verdedigingsleider. Bovendien hebben de Bruggelingen nood aan Belgen. Van Damme geniet ook de interesse van onder meer Lokeren, Beerschot, Zulte Waregem en een ploeg uit het Midden-Oosten. Eerstdaags hakt hij de knoop door. Eerder liet Cercle zijn oog vallen op Benoît Poulain, eveneens transfervrij, maar ook hij schermt met andere aanbiedingen uit Turkije en Frankrijk. (TTV/MVS)

PSV legt Portugese winger Bruma vast

PSV heeft de Portugees Armindo Tué Na Bangna, voetbalnaam Bruma, vastgelegd. De winger komt over van RB Leipzig en heeft bij de Nederlandse vicekampioen een contract voor vijf jaar ondertekend. Hij zou naar verluidt zo’n 15 miljoen euro kosten.

De 24-jarige Bruma heeft zeven interlands achter zijn naam staan. Hij werd geboren in Guinnee-Bissau, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Portugal. Bruma doorliep zijn jeugdopleiding bij Sporting Portugal, dat hem in 2013 verkocht aan Galatasaray. Die club verhuurde hem aan Gaziantepspor en Real Sociedad en verkocht hem twee jaar geleden aan het Duitse RB Leipzig. Daar was hij vorig seizoen goed voor drie goals en drie assists in 27 matchen.

“We hebben er met hem een extra optie bij en dat is, ook gezien de interesse in onze spelers, een goede zaak”, zei trainer Mark van Bommel. “Bruma is pas 24, maar brengt al behoorlijk wat ervaring met zich mee. Hij is al in een aantal topcompetities actief geweest en weet wat er komt kijken bij internationaal voetbal.”

Danke schön! 🤜🤛

We'll take good care of him.#BrumaEstáConosco pic.twitter.com/0plo99h3wJ PSV(@ PSV) link

Moeskroen strikt Montenegrijnse middenvelder Deni Hocko

Moeskroen versterkt zijn selectie met de Montenegrijnse middenvelder Deni Hocko. Hij komt over van de Portugese tweedeklasser Famalicao, waarmee hij afgelopen seizoen de promotie afdwong. Hocko ondertekende vrijdag een contract voor drie jaar. Bij Les Hurlus vindt de 25-jarige middenvelder zijn landgenoot Marko Bakic terug.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Deni Hocko s’engage pour trois saisons à l’Excel ! 🔴⚪️



🇲🇪 Montenegro

8️⃣ Milieu central

♻️ Famalicão

🎂 22 avril 1994



Plus d’infos ➡️ https://t.co/9Mt8hFr34Y#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/xX6rxkqcqK Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Essevee denkt aan terugkeer Coopman

Zulte Waregem denkt erover na om Sander Coopman (24) ondanks een slecht seizoen bij KV Oostende terug te halen naar de Gaverbeek. Daar lukte de middenvelder tussen 2016 en 2018 zeven treffers en zeventien assists in 75 wedstrijden. Essevee slaagde er toen niet in om Coopman definitief over te nemen van Club Brugge, iets wat KVO vorige zomer voor de neus van Charleroi wel lukte. Als Essevee straks beslist om Coopman terug te halen, wordt Florian Tardieu mogelijk in de deal betrokken. KVO is nog steeds op zoek naar een defensieve middenvelder en heeft de Fransman op z’n lijstje staan. (TTV)

Musona: “Zuid-Afrikaanse clubs kunnen me niet kopen”

Hij staat hoog op de lijst... van spelers die weg moeten. Anderlecht wil Knowledge Musona (29), momenteel op de Africa Cup, zo snel mogelijk verpatsen. Er is belangstelling uit Zuid-Afrika, waar Musona een verleden heeft bij Kaizer Chiefs, maar zelf acht de Zimbabwaan een transfer naar die competitie niet realistisch. “Zuid-Afrika voelt als mijn thuis. Ik vrees alleen dat clubs daar mijn contract niet kunnen afkopen. Ach, ik wil gewoon naar een plek waar ik kan genieten van het voetbal.” En da’s voor alle duidelijkheid niet Neerpede. (PJC)

Rafael Camacho ruilt Liverpool voor Sporting Lissabon

Het Portugese talent Rafael Camacho verlaat na drie jaar Liverpool en gaat opnieuw in eigen land voor Sporting Lissabon voetballen. Dat maakten beide clubs vandaag bekend. De 19-jarige middenvelder kwam bij de winnaar van de Champions League amper in actie voor de A-ploeg. Jürgen Klopp gebruikte hem vorig seizoen alleen in de FA Cup tegen Wolverhampton (2-1 verlies) en liet hem kort invallen in de competitie tegen Crystal Palace.

Camacho genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Sporting. De club betaalt naar verluidt vijf miljoen euro. Hij ondertekende een contract tot 2024.

✈️ De regresso a casa.

Bem-vindo, Rafael Camacho! 🦁



👉 https://t.co/dnD59ne5At#CamachoÉLeão pic.twitter.com/4Dyh2BLdDX Sporting Clube de Portugal(@ Sporting_CP) link