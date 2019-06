Transfer Talk. “Antwerp biedt op speler van Fulham” - Ook andere eersteklassers jagen op zomertransfers De voetbalredactie

11 juni 2019

06u42

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

STVV wil Zweedse middenvelder naar Stayen halen

STVV heeft de 28-jarige Zweed Marcus Rohden een driejarig contract voorgeschoteld. De middenvelder is momenteel actief bij de Italiaanse tweedeklasser Crotone, waar zijn contract afloopt op 30 juni. Rohden was een vaste waarde bij Crotone afgelopen seizoen. In 29 wedstrijden tekende hij voor drie goals en twee assists. De vijftienvoudig Zweeds international eindigde twaalfde in de Serie B met zijn team en staat open voor een nieuwe uitdaging. (FKS)

“Bod Antwerp op Cissé”

Volgens Britse media heeft Antwerp opnieuw zijn zinnen gezet op Ibrahima Cissé (25). RAFC zou zelfs een bod van net geen 700.000 euro hebben uitgebracht bij zijn huidige club Fulham. De Londense club moet na degradatie haar budget terugschroeven en neemt het bod ernstig. Antwerp polste naar verluidt in januari al naar de overnamevoorwaarden van Cissé. De verdedigende middenvelder heeft een verleden bij Standard en KV Mechelen en trekt straks met Guinee naar de Africa Cup. (SJH)

Zulte Waregem strijdt om Munetsi

Zulte Waregem jaagt op zijn eerste zomeraanwinst. Lange tijd leek dat Marshall Munetsi (22) te worden. Essevee vond een akkoord met de talentvolle Zimbabwaanse middenvelder en zijn club Orlando Pirates. Alleen roerde het Franse Reims zich plots in de strijd. Wordt vervolgd. (VDVJ)

GOD IS FAITHFUL ❤️🙏🏽🇿🇼 pic.twitter.com/shUiDu9JZh Marshall Nyasha Munetsi #33(@ MarshallMunetsi) link

Paulo Fonseca is nieuwe coach van AS Roma

AS Roma heeft de Portugees Paulo Fonseca aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij ondertekende bij de Romeinen een contract voor twee jaar met een jaar optie.

De 46-jarige Fonseca vervangt Claudio Ranieri. Die had in maart overgenomen na het ontslag van Eusebio Di Francesco maar was, als tussenpaus, geen vragende partij om aan te blijven bij de club waar hij eerder tussen 2009 en 2011 op de bank zat.

Fonseca komt over Shakhtar Donetsk. Met de Oekraïense topclub won hij de voorbije drie jaar de dubbel. Daarvoor was de oud-verdediger coach in eigen land bij onder meer Pacos Ferreira, Braga en Porto. “Paulo is een jonge en ambitieuze coach met internationale ervaring. Hij heeft een winnende mentaliteit en staat voor gedurfd en aanvallend voetbal waar onze fans van zullen smullen”, aldus Romavoorzitter Jim Pallotta.

Fonseca zegt dankbaar te zijn voor de kans die hem wordt geboden. “Ik kan niet wachten om naar Rome te komen, de supporters te ontmoeten en het werk te starten. Samen kunnen we iets speciaals creëren.”

Roma eindigde als zesde in de Serie A en komt in 2019-2020 uit in de voorronde van de Europa League. Vorig seizoen speelde Roma in de Champions League. Na een tweede plaats in een groep met Real Madrid bleek Porto in de achtste finales te sterk.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo! 🐺 AS Roma English(@ ASRomaEN) link