Transfer Talk. Anthony Limbombe op huurbasis naar Standard? - “Matthijs de Ligt op weg naar Juventus” Voetbalredactie

22 juni 2019

11u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Anthony Limbombe op huurbasis naar Standard?

Anthony Limbombe (24) staat dichtbij Standard. De voormalige flankaanvaller van Club Brugge komt bij zijn huidige club Nantes weinig aan spelen toe en zou op huurbasis naar de Rouches trekken. Standard zou ook een aankoopoptie afgedwongen hebben.

Limbombe maakte tussen 2016 en 2018 indruk bij Club Brugge, waar hij doorbrak onder Michel Preud’homme. De twee zouden nu verenigd worden bij Standard. Na Salim Amallah, Mergim Vojvoda en Aleksandar Boljevic zou Limbombe de vierde inkomende zomertransfer worden voor de Luikse club.

“Matthijs de Ligt op weg naar Juventus”

Volgens de De Telegraaf is Matthijs de Ligt (19) op weg naar Juventus. De Italiaanse recordkampioen zou meer dan 70 miljoen euro over hebben om de Nederlandse verdediger binnen te halen. Juventus gaat er vanuit dat de aanvoerder van Ajax binnenkort een vijfjarig contract tekent. De Ligt zou in Turijn jaarlijks tussen de 15 en 20 miljoen kunnen opstrijken.

De ‘Oude Dame’ werd afgelopen seizoen nog uitgeschakeld door Ajax in de kwartfinales van de Champions League, waarin De Ligt vaak in duel ging met Cristiano Ronaldo. Ook in de finale van de Nations League kwam de talentvolle Nederlander de Portugese stervoetballer tegen. Na afloop vroeg Cristiano nog aan De ligt ‘of hij niet bij Juventus wilde komen voetballen?’

Eerste bod van Club Brugge op Ampomah weggelachen

Kaarten op tafel. Club Brugge deed een eerste bod bij Waasland-Beveren op transfertarget Nana Ampomah, veel te laag echter voor de Wase club. Philippe Clement liet uitschijnen dat de club “geen gekke bedragen gaat betalen”, en voorlopig lijkt die uitspraak meer dan zomaar een tactische zet. Blauw-zwart meldde zich immers op de Freethiel en bracht na een constructief gesprek een eerste bod uit op de Ghanese winger. Allesbehalve bevredigend echter, zo vonden ze bij Waasland-Beveren. Meer nog: het Duitse Fortuna Düsseldorf verhoogde zijn oorspronkelijk voorstel nog tot flink boven de 5 miljoen.

Clement wil Ampomah er alleszins graag bij. “Nana is een heel interessante speler, maar wel tegen de juiste prijs. Hij is iemand die veel kan bijdragen aan deze groep”, vertelde hij. Ook over Marvelous Nakamba, die de interesse geniet van Aston Villa, liet Clement zijn licht schijnen. “Nakamba is hier in het verleden heel belangrijk geweest. Het is iemand die je niet zomaar laat vertrekken. Maar als clubs grote bedragen bieden, dan zijn sommige spelers moeilijk te houden.” (MVS/TTV)

Junior Pius kandidaat opvolger Jelle Van Damme bij Antwerp

Junior Pius (22) is de gedoodverfde kandidaat om Jelle Van Damme op te volgen bij Antwerp. De Nigeriaanse verdediger pakte vorig seizoen de titel met Paços de Ferreira in de tweede Portugese afdeling. Hij kwam 29 keer aan de aftrap en speelde telkens 90 minuten. Antwerp heeft net als Olympiakos zijn zinnen op de verdediger gezet en lijkt het pleit te gaan winnen. Pius moet de eerste inkomende transfer van de Great Old worden.

Na Galatasaray zou nu ook Besiktas wel wat voor Bolat voelen, maar bij Antwerp ontvingen ze nog geen enkel concreet voorstel. Sambou Yatabaré (30) verlaat mogelijk de club. Hij zou een interessant bod op zak hebben en krijgt een week om zijn transfer concreet te maken. Als de deal er niet komt, vertrekt hij volgende week alsnog mee op stage. (SJH)

Essevee wil Canadese spits

Zulte Waregem staat op een zucht van Cyle Larin (24). De Canadese spits is op een zijspoor beland bij Besiktas, waar hij dit seizoen één keer scoorde. Larin meet 1m88, is 28-voudig international en brak door bij Orlando City. Als hij effectief naar de Gaverbeek komt, dan is het wellicht op huurbasis. Momenteel vertoeft de atletische aanvaller met Canada op de Gold Cup. Vandaag staat bij Essevee om 15 uur de jaarlijkse open training op het programma. (VDVJ)