Transfer Talk: Anderlecht ziet ervaren scout naar Ajax trekken - Mechelen en Berrier zijn er bijna uit - Zweed van Gent opnieuw naar thuisland?

02 juni 2018

08u33 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Trekt Anders Christiansen de Gent-deur alweer dicht?

6 maanden na zijn transfer naar Gent is Anders Christiansen al bijna weer weg. Volgens informatie van het Zweedse Sportbaldet wil ex-club Malmö de middenvelder opnieuw. Christiansen kwam deze winter over van de Zweedse kampioen, maar kon in de Ghelamco Arena geen potten breken. In het afgelopen half jaar kwam Christiansen niet verder dan twee wedstrijden voor de Buffalo's. Een terugkeer naar zijn heimat lijkt er dus aan te komen, naar verluidt zou er een contract van 4,5 jaar wachten op de 27-jarige Zweed.

Voetbal Haesaert van Anderlecht naar Ajax

Urbain Haesaert is niet langer scout voor Anderlecht. Onze 77-jarige landgenoot is opnieuw aan de slag bij Ajax, nadat hij tussen 2004 en 2010 al eens in die rol actief was bij de club uit de Nederlandse hoofdstad. Haesaert trainde in het verleden ook clubs als KV Oostende, Antwerp en Eendracht Aalst. Hij was sinds 2011 actief als scout voor Anderlecht.

Mechelen en Berrier samen aan tafel

KV Mechelen zat gisteren samen met Franck Berrier (34) en dat gesprek verliep in een constructieve sfeer. Enkel over de duur van het contract raakten beide partijen het nog niet eens. KV Mechelen biedt twee jaar, maar Berrier hoopt op langer. Naast KVM tonen ook een Franse en Turkse club interesse in de middenvelder. (FDZ)

Ghanees voor Genk?

Racing Genk hoopt dit weekend het transferdossier rond Joseph Paintsil af te ronden. De 20-jarige Ghanese flankaanvaller speelt vanavond zijn laatste competitiematch met Ferencvaros en daarna reist hij naar Genk om verder te onderhandelen. Dit seizoen was Paintsil in 24 wedstrijden goed voor 10 goals en 7 assists. (KDZ)