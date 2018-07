Transfer Talk. Anderlecht troeft Standard en Genk af om Bakkali en haalt Santini - Mahrez op weg naar Man City? Redactie

03 juli 2018

15u26 80 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ryad Mahrez naar Manchester City?

Volgens Sky Sports is de langverwachte transfer van Mahrez naar Manchester City bijna in kannen en kruiken. Guardiola is een grote fan van de 27-jarige Algerijn en probeerde hem al in de wintermercato naar Manchester te lokken. Wat in de winter niet ging, lijkt nu in de zomer wel te lukken. Mahrez zou deze week zijn medische testen afleggen en voor 60 miljoen pond (68 miljoen euro) naar Manchester City trekken.

Anderlecht heeft Bakkali bijna beet en haalt Santini

Anderlecht lijkt Racing Genk en Standard af te troeven om Zakaria Bakkali. De 22-jarige Belgische Marokkaan legt op dit moment zijn medische testen af. Volgens Spaanse bronnen gaat het om een definitieve aankoop, het prijskaartje zou 1,2 miljoen euro zijn. De flankspeler verdiende vorig jaar zijn strepen bij het Spaanse Deportivo La Coruña dat hem huurde van Valencia. Bakkali heeft twee caps voor de Rode Duivels.

De transfer van Ivan Santini (29) naar Anderlecht is trouwens helemaal rond. Vandaag legt ook hij die overkomt van het Franse Caen zijn medische testen af. De Kroaat tekent voor drie jaar, morgen traint hij al een eerste keer mee. Met de overgang zou een bedrag van 3 miljoen euro gemoeid zijn.

Hein Vanhaezebrouck is fan van grote targetspitsen. Kracht en balvastheid: het zijn twee belangrijke kwaliteiten die perfect passen in de manier van voetballen die Vanhaezebrouck ook graag wil blijven toepassen bij Anderlecht. Vandaar dat paars-wit naast Landry Dimata nog een concurrent met een ander profiel zocht. Dimata mocht gisteren van Wolfsburg zijn handtekening zetten onder een huurcontract van één seizoen met aankoopoptie. Als die gelicht wordt, ligt de spits nog vier jaar extra vast in het Astridpark.

Santini is 190 cm groot, zijn strepen al verdiend in de Belgische competitie bij Standard en Kortrijk. Bij die laatste club werkte hij in het seizoen 2013-2014 al vruchtvol samen met... Hein Vanhaezebrouck. De Anderlechtcoach weet nu eenmaal graag wat hij in huis haalt - zie de transfers van Kums en Sels. Santini maakte onder Heins vleugels 15 goals en gaf 10 assists. Indrukwekkende cijfers.

Real ontkent monsterbod op Neymar

Real biedt 310 miljoen voor Neymar'. Met dat waanzinnige nieuws pakte de Spaanse publieke omroep TVE gisteren uit. De Braziliaan zou zeven jaar lang 45 miljoen kunnen verdienen bij de Champions League-winnaar. Ook alle vooraanstaande Spaanse kranten namen het bericht over. De interesse van de Koninklijke in Neymar is namelijk niet nieuw, maar wel complex gezien de Financial Fair Play-regels. Kort voor middernacht ontkende Real evenwel formeel de berichtgeving. "We zijn verrast dat de publieke omroep zulke leugens kan verspreiden zonder iemand van de club te contacteren", klonk het. (VDVJ)

Anderlecht stalt Chipciu bij Sparta Praag

Alexandru Chipciu verlaat RSC Anderlecht en gaat voor Sparta Praag voetballen. De 29-jarige Roemeen wordt voor een seizoen gehuurd, maar de Tsjechen hebben een aankoopoptie, zo meldt paars-wit.

Chipciu kwam in de zomer van 2016 naar Anderlecht, dat hem weghaalde bij Steaua Boekarest. De winger was onder René Weiler een vaste waarde in de kampioenenploeg van 2016-2017 (32 competitieduels, 5 doelpunten), maar dat veranderde afgelopen seizoen onder Weilers opvolger Hein Vanhaezebrouck (17 duels, 0 goals). Bij Sparta Praag hoopt de 34-voudig international (4 caps) zijn carrière te herlanceren.

Arsenal geeft Calum Chambers nieuw contract

Calum Chambers (23) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Arsenal. De Engelse verdediger speelt sinds 2014 voor de Gunners. Afgelopen seizoen kwam Chambers 24 keer in actie voor de Londenaars, die (pas) zesde werden in de Premier League en de halve finales van de Europa League haalden.

De drievoudige international, die niet werd geselecteerd voor het WK, lag bij Arsenal nog vast tot 2021. Details over het nieuwe contract zijn niet bekend. Unai Emery, de opvolger van Arsène Wenger, reageert tevreden. "Ik ben heel blij dat Calum langer bij ons blijft. Hij speelde vorig seizoen een belangrijke rol en maakt dit seizoen deel uit van mijn plannen."

Club Brugge laat Niels Verburgh naar Roda JC vertrekken

Niels Verburgh verlaat kampioen Club Brugge en zet zijn carrière verder bij het Nederlandse Roda JC, dat uit de Eredivisie degradeerde. Hij ondertekende in Kerkrade een contract voor twee seizoenen.

De 20-jarige Verburgh is een jeugdproduct van Club Brugge. Vorig seizoen speelde de centrale verdediger op huurbasis voor Waasland-Beveren. In play-off 2 kreeg hij voluit zijn kans. Harm van Veldhoven, die onder meer Cercle Brugge, Germinal Beerschot, KV Mechelen en Westerlo trainde, is de huidig technisch directeur van Roda JC. Hij gelooft volop in het potentieel van Verburgh.

"Niels is een talentvolle speler die zowel als centrale verdediger als verdedigende middenvelder uit de voeten kan", legt hij uit. "Door zijn brede inzetbaarheid en groeipotentie is Niels een hele interessante speler voor Roda JC. Wij zijn zeer tevreden met het feit dat wij deze jongen hebben weten toe te voegen aan onze selectie en hopen dat hij door kan groeien."

Buffon haast zeker naar PSG

Gianluigi Buffon zal nog voor het weekend tekenen bij PSG. Dat meldt L'Equipe. De 40-jarige Italiaan verliet na 17 jaar Juventus. "De legendarische veertigjarige doelman zal zich naar verwachting voor het weekend verbinden met PSG. Uiterlijk volgende week zal dit het nieuws zijn”, valt er te lezen op de site van L’Equipe. Buffon zou bij PSG Alphonse Areola, op het WK aanwezig met Frankrijk, vervangen als eerste doelman.

Trezeguet naar Inter

Bij Anderlecht kreeg Mahmoud 'Trezeguet' Hassan amper een kans, maar in het buitenland appreciëren ze zijn aanvallende talent wel. De vleugelspeler tekende een contract bij Inter Milaan, dat hem wellicht meteen verhuurt aan Parma. Het Turkse Kasimpasa lichtte de optie van 2,5 miljoen euro in zijn contract en verkoopt hem meteen voor een veelvoud door. (NVK)