Transfer Talk. Anderlecht-target op weg naar Italië - Leicester duwt door voor Tielemans

14 juni 2019

Leicester duwt door voor Tielemans

Leicester duwt nog eens door om huurling Youri Tielemans definitief te strikken. De Engelse club is hoopvol dat ze snel een deal kunnen bereiken met Monaco. Zeker als Adrien Silva, momenteel verhuurd aan Monaco, de omgekeerde beweging maakt. Tielemans (22) stond ook op de lijst bij Manchester United en Tottenham, maar is er momenteel niet de eerste keus. Van die twijfel hopen The Foxes nu gebruik te maken. Monaco vroeg in de winterstop 45 miljoen euro voor Tielemans en Leicester zal sowieso zijn clubrecord moeten verbreken - dat staat momenteel op 30 miljoen euro voor Islam Slimani. Sowieso staat het vast dat de Rode Duivel niet terugkeert naar Monaco. Tielemans kende een fantastische start in de Premier League na een moeilijk avontuur in het Prinsdom. Hij zag een verlengd verblijf bij Leicester altijd zitten, maar door de interesse van grotere clubs wilde hij eerst rustig alle opties bekijken. De speler vertrekt vandaag op vakantie, maar zonder finale beslissing over zijn toekomst. Hij hoopt snel op uitsluitsel. (KTH/NP)

Betaalt Standard 15 miljoen voor Vanheusden?

Het is Standard menens om Zinho Vanheusden langer aan zich te binden. Italiaanse media schreven gisteren dat de Rouches liefst 25 miljoen euro zouden betalen aan moederclub Inter voor de verdediger. Een prijs die de Luikenaars niet zullen betalen - het bedrag schommelt rond de 15 miljoen. Ze hebben trouwens nog 30% van de transferrechten van Vanheusden in handen. Wel zijn Vanheusden én Standard een verlengd verblijf genegen. Meer dan, zelfs. Een koop behoort tot de mogelijkheden. Al is het maar omdat Inter voor 30 juni 45 miljoen euro nodig heeft om aan de regels van de Financial Fair Play te voldoen. Een akkoord is er nog lang niet, de onderhandelingen zijn aan de gang. Voorwaarde voor de Italianen is dat er een terugkoopclausule in de deal wordt opgenomen. Hun geloof in de verdediger is groot. Standard zou ook Xian Emmers willen huren van Inter. Die deal zou losstaan van Vanheusden. (FDZ/SJH)

Vlap op weg naar Italië

Michel Vlap is dicht bij een overgang naar Atalanta. De club van international Timothy Castagne zou volgens Italiaanse media 3,5 miljoen euro betalen voor de 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen.

Atalanta, dat zich plaatste voor de groepsfase van de Champions League, is al langer geïnteresseerd in de blonde Fries. Afgelopen seizoen scoorde Vlap liefst 17 keer en was hij ook verantwoordelijk voor 6 assists.

Heerenveen wilde in eerste instantie 4 miljoen euro hebben voor de creatieve aanvallende middenvelder. Volgens Tuttomercatoweb zijn Atalanta en de Friese eredivisieclub eruit en scheidt alleen een medische keuring Vlap nog van een transfer naar Italië. Eerder toonde ook Anderlecht al interesse, maar paars-wit lijkt dus achter het net te vissen.

Versterking voor Beerschot

Beerschot heeft zijn eerste inkomende transfer met het oog op het nieuwe seizoen beet. De 22-jarige Algerijnse rechtsachter Réda Halaimia komt over van het Algerijnse MC Oran en tekende een contract voor twee jaar. Eind vorig jaar debuteerde de verdediger voor zijn nationale ploeg.